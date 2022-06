Die Europäische Union hat beschlossen, die Hersteller von elektronischen Geräten dazu zu verpflichten, ab 2024 den USB-C-Standard zu übernehmen. Das betrifft vor allem Apple (-Nutzer). Denn nicht nur das meistverkaufte Produkt des Unternehmens - das iPhone - verwendet bislang den proprietären Lightning-Anschluss. Medienberichten zufolge ist ein USB-C-fähiges iPhone jedoch bereits in Arbeit.

Das provisorische Abkommen, auf das sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments geeinigt haben, soll noch 2022 formell verabschiedet werden. Damit würden die neuen Regeln für Ladegeräte ab Herbst 2024 gelten.

Das würde bedeuten, dass iPhones und AirPods, die in der EU verkauft werden, zu diesem Zeitpunkt mit den bereits allgegenwärtigen USB-C-Anschlüssen ausgestattet sein müssen. Die EU-Verordnung besagt außerdem, dass Geräte deutlich gekennzeichnet werden müssen, um ihre Lade- und Datenübertragungskapazitäten zu identifizieren. In erster Linie wird mit dem USB-C-Standard das Leben für Consumer leichter, die nicht mehr darauf achten müssen, ob ihr Ladegerät nun passt oder nicht.

Dabei sollen die User auch die Wahl haben, ob sie neue elektronische Devices mit oder ohne Ladegerät kaufen möchten. Das könnte Verbrauchern kurzfristig Geld sparen, dürfte bei Apple aber dazu führen, seine Produkte ohne Ladegeräte und Kabel auszuliefern - meint zumindest Ryan Reith, Vice President bei den Marktforschern von IDC. Auf die Käufer kämen also zusätzliche Kosten zu.

Reith geht nicht davon aus, dass Apple sämtliche Devices weltweit auf USB-C umstellen wird, auch wenn das einige Analysten und Branchenbeobachter glauben: "Apple verdient eine Menge Geld mit proprietärem Zubehör, genauso wie seine Partner, die Lightning-Kabel herstellen. Ich glaube nicht, dass die EU-Richtlinie zur Folge hat, dass Apple sein gesamtes Portfolio sofort auf USB-C umstellen wird - es sei denn, sie werden dazu gezwungen."

Jack Gold, leitender Analyst bei J. Gold Associates, erwartet, dass Apple zumindest auf dem US-Markt die Einführung von USB-C für iPhone und AirPods hinauszögert: "Das wird im Wesentlichen davon abhängen, ob sich eine Fertigung mit zwei verschiedenen Anschlüssen für Apple als nachteilig erweist. Ich rechne jedoch damit, dass Apple früher oder später alle seine Produkte auf USB-C umstellen wird - was meines Erachtens eine gute Sache für die Verbraucher ist." Auch in Großbritannien dürfte der neue EU-Standard nicht eingeführt werden, wie die BBC berichtet.

Apple hat sich bislang nicht zu den EU-Plänen geäußert, arbeitet aber laut IDC-Mann Reith schon seit längerem an der Entwicklung von USB-C-kompatiblen Geräten: "Einige iPads sind schon seit Jahren USB-C-kompatibel. Sie wussten, dass das kommen wird."

Der auf Apple spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass das iPhone 15 USB-C kompatibel sein wird, wenn es 2023 auf den Markt kommt. Das für September 2022 erwartete iPhone 14 werde dagegen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiter mit einem Lightning-Anschluss ausgeliefert:

(2/2)

It's expected to see existing USB-C-related suppliers of Apple's ecosystem (e.g., IC controller, connector) become the market's focus in the next 1-2 years, thanks to vast orders from iPhones and accessories' adoption of USB-C ports.