Ein Warenwirtschaftssystem wie SAP einzuführen oder upzugraden ist so etwas wie eine Königsdisziplin in der IT - allerdings eine nicht sonderlich beliebte. Solche Projekte binden in der Regel sehr viele Ressourcen, sind kostspielig und die Wahrscheinlichkeit, dass sie Störungen im Geschäftsbetrieb verursachen, ist relativ hoch. Wenn man noch dazu als IT-Organisation vom ERP-Hersteller zu einem solchen Projekt verdonnert wird, wie dies mit SAP der Fall ist, hält sich die Begeisterung bei der IT in sehr enge Grenzen.

Dennoch: SAP-Kunden müssen bis 2027 auf die neue Version SAP S/4HANA umsteigen, um die Compliance ihres ERP-Systems zu gewährleisten. Doch viele Unternehmen zögern diesen Schritt hinaus. In Deutschland waren Ende letzten Jahres laut einer Umfrage des IT-Dienstleisters FIS immerhin schon 45 Prozent der Unternehmen im Umstieg begriffen. In Nordamerika planen laut einem CIO-Artikel 78 Prozent der Unternehmen eine Umstellung, doch nur 31 Prozent haben tatsächlich damit begonnen, S/4HANA zu nutzen. Ähnlich sieht es in Irland und Großbritannien aus: Die dortige SAP User Group (UKISUG) meldet 89 Prozent der Unternehmen in der Planung, aber nur 25 Prozent in der Umsetzung.

Laut Roland Berger kann ein Umstieg auf SAP S/4HANA drei bis vier Jahre dauern - und das in einer Zeit, in der Unternehmen den Gürtel enger schnallen müssen. Außerdem hat der Schock der Pandemie deutlich gemacht, dass Agilität kein Luxus ist. Die Fähigkeit, eine Lieferkette neu zu konfigurieren oder kurzfristig auf sich ändernde Bedarfsmuster zu reagieren, ist kritisch für Unternehmen. Idealerweise sollte diese Fähigkeit auch nicht allein von der Funktionalität einer einzelnen Anwendung abhängig sein, selbst wenn es sich dabei um eine Kernanwendung wie das ERP-System handelt.

Vor dem Umstieg die Automatisierung beschleunigen

Dank seiner SAP ERP Central Component (ECC) bietet ServiceNow Unternehmen die Möglichkeit, ihre Geschäftsprozesse auch vor einem Umstieg auf SAP S/4HANA zu beschleunigen und zu automatisieren, ohne hierdurch technische Schulden zu verursachen. Zugleich haben Unternehmen auf diese Weise die Möglichkeit, Kosteneinsparungen zu erzielen und die Agilität zu steigern, um Verzögerungen bei ihrer digitalen Transformation zu vermeiden und etwas Druck aus dem Migrationsprojekt zu nehmen.

Die Now Platform kann beispielsweise durch die Digitalisierung der Lieferanteninteraktionen oder eine Optimierung des Source-to-Pay-Prozesses die Lieferkette effizienter gestalten. Vorgefertigte Workflows und Integrationen für SAP ECC, SAP Ariba, Coupa und Oracle E-Business Suite sind sofort einsatzbereit. Sie funktionieren auch mit SAP S/4HANA und können nach einer Migration einfach portiert werden.

Unternehmen, die bereits auf S/4HANA umgestiegen sind, nutzen ebenfalls ServiceNow, um ihre Prozesse zu optimieren. Accenture beispielsweise setzt ServiceNow zusätzlich zu SAP S/4HANA ein, um den Rechnungsstellungsprozess zu beschleunigen. So konnte das Unternehmen die Zeit für die Rechnungserstellung von drei Tagen auf weniger als 10 Minuten verkürzen und die für den Support benötigte Zeit um 90 Prozent reduzieren.

Low-Code als Schlüssel zur Automatisierung

Der größte Vorteil ergibt sich jedoch aus der Nutzung von ServiceNow über verschiedene Funktionsbereiche hinweg. Ein führendes Fertigungsunternehmen für Agrarchemie entwickelte beispielsweise mehr als 100 Apps auf Basis von SAP ECC mit dem Low-Code-Angebot von ServiceNow. Diese Apps unterstützen die Prozesse Source-to-Pay, Order-to-Cash, Logistik, Export/Import, Record-to-Report und Hire-to-Retire und verbinden die SAP-Instanz mit den Systemen von Elixia, Icegate, Ivalua und anderen.

Die Apps halfen dem Unternehmen, Agilität und sofortige Kosteneinsparungen zu erreichen, was Folgendes ermöglichte:

Reduzierung der Auftragsabwicklung von drei Stunden auf 30 Minuten

Reduzierung der Bearbeitungszeit für Exporte von einer Woche auf einen Tag

Reduzierung der Bearbeitungszeit für die Streitbeilegung um 50 Prozent

Das Unternehmen behält dieselbe einheitliche ServiceNow-Interaktionsebene bei, während es eine internationale Niederlassung nach der anderen zu SAP S/4HANA wechselt. Teile des Unternehmens laufen noch immer auf SAP ECC, während andere bereits auf S/4HANA umgestellt wurden. Dies ermöglicht die Kosten niedrig und das Unternehmen agil zu halten.

Erhaltung von benutzerdefiniertem Code

Zudem lässt sich über die Now Platform benutzerdefinierter Code entkoppeln, um mehr Agilität und einen reibungslosen Übergang zu SAP S/4HANA zu ermöglichen. Laut ERP Today befürchten 72 Prozent der Mitglieder der britischen SAP User Group, dass unternehmensspezifische Anpassungen den Umstieg auf S/4HANA erheblich erschweren werden. Und 92 Prozent befürchten, dass ein Mangel an verfügbaren SAP-Fachkräften ihre Migration verlangsamen wird.

Im Laufe der Jahre haben SAP-Kunden eine enorme Menge an prozess-, technologie- und performance-orientiertem benutzerdefiniertem Code angesammelt. Viele wollen der Devise "keep the core clean" folgen und den benutzerdefinierten Code bei der Migration zu SAP S/4HANA deutlich reduzieren. Ein Teil des benutzerdefinierten Codes wird jedoch bleiben. Eine Übertragung zu ServiceNow kann dazu beitragen, den normalen Geschäftsbetrieb während der Umstellung aufrechtzuerhalten und die Umstellungszeit von ECC auf S/4HANA zu verkürzen.

Die Übertragung von kritischem benutzerdefiniertem Code auf die Now Platform ist relativ einfach. Mit ServiceNow können Sie Ihr SAP ECC-System durchsuchen und festlegen, welcher benutzerdefinierte Code außer Betrieb genommen und welcher beibehalten werden soll. Die entsprechenden SAP-Modelle, -Tabellen und -Daten können dann in ServiceNow angezeigt werden.

So können Low-Code-/No-Code-Entwickler schnell den erforderlichen benutzerdefinierten Code neu erstellen oder neue Apps auf SAP-Basis ohne spezielles SAP-Wissen erstellen. Die nur begrenzt verfügbaren SAP-Fachkräfte können sich somit auf die Arbeit konzentrieren, bei der tiefgreifendes SAP-Wissen erforderlich ist. Jeglicher Code, der auf Standard-ECC-Modellen basiert, wird auch mit S/4HANA funktionieren.

Erfahren Sie mehr darüber, wie ServiceNow bei der Umstellung auf SAP S/4HANA helfen kann.