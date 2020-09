Die in Würzburg ansässige SALT Solutions AG implementiert und wartet IT-Systeme für Logistik, Fertigung und Betrieb bei führenden Unternehmen der deutschen Automobil-, Verarbeitungs-, Konsumgüter- und Chemieindustrie. Zu den langjährigen Kunden des SAP-Gold-Partners gehören unter anderem Lufthansa, Daimler AG, BMW, Coca-Cola, Otto Group, Würth sowie viele Hidden Champions.

Wie Accenture bekannt gab, soll SALT eine zentrale Rolle beim Ausbau von Kompetenzen in den Bereichen digitale Fertigung und Betrieb spielen. Im Mittelpunkt dieser Unternehmungen stehen Cloud-basierte IIoT-Plattformen, die die Fertigung und Logistik der Kunden beschleunigen, sowie Qualitäts- und Entsorgungsprobleme entlang der gesamten Lieferkette minimieren sollen.

"Um sich heute in der globalen, stark bewegten Industrielandschaft durchzusetzen, müssen Unternehmen das Prinzip Industrie 4.0 aus dem Effeff beherrschen und digitale Technologien in den Kern ihres Geschäfts integrieren", begründet Frank Riemensperger, Deutschland-Chef von Accenture, die Akquisition des Würzburger Unternehmens: "Mit SALT Solutions' Know-how und Erfahrung im Bereich der dynamischen digitalen Produktion und Optimierung wird Accenture seine Expertise auf dem Shop Floor deutlich vertiefen."

Nicht die erste Übernahme

Organisatorisch schließt sich SALT Solutions Accenture Industry X an. In diesem Bereich unterstützt Accenture Kunden bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe in Produktionsstätten und Anlagen und zeigt ihnen, wie sie mit digitalen Technologien wie KI, Cloud und IoT Fertigung und Betrieb effizienter, effektiver und sicherer machen. Mit SALT Solutions erhält Accenture ein Team von über 500 hochqualifizierten Fachleuten mit umfassenden Kenntnissen in Fertigungs- und Lieferkettensystemen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf SAP-Lösungen.

Um sich für Industrie 4.0 global besser aufzustellen, hatte das Beratungsunternehmen bereits in der Vergangenheit einige Akquisitionen in verschiedenen Märkten vorgenommen. Dazu gehören PLM Systems in Italien, Callisto Integration in Kanada, Silveo in Frankreich und Enterprise System Partners in Irland. In Deutschland übernahm Accenture zur Stärkung von Industry X unter anderem das Embedded-Software-Unternehmen ESR Labs, die Technologieberatung Zielpuls und die strategische Designberatung designaffairs.