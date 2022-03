Die klassische - retrospektive - Bilanz mit ihrem Schwerpunkt auf Umsatz und Gewinn reicht heute nicht mehr aus: Kennzahlen zur Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung) sind seit längerem wichtige Bereiche unternehmerischen Handelns und werden üblicherweise in Nachhaltigkeitsberichten getrennt von der klassischen Bilanz ausgewiesen. Hierbei müssen die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (Lieferkettengesetz, EU-Taxonomie, CO2 Bepreisung, Arbeitsschutz, Gesundheit etc.) ebenso berücksichtigt werden wie nicht materielle Wirtschaftsgüter (Intangibles) wie Wissenssicherung und Weiterbildung.

Welche dieser neuen Kennzahlen sind relevant - für Mitarbeitende, Partner, Kunden, Regulierungsbehörden und Investoren? Wie werden sie gemessen und nach welchen Standards bewertet? Können damit Glaubwürdigkeit und Transparenz geschaffen werden, die von den Stakeholdern erwartet werden? Und: Welche Vorteile ergeben sich daraus, diese erweiterten Kennzahlen (Key Performance Indikatoren) in einer Bilanz auszuweisen? Darüber diskutieren Karin Gräslund und Rainer Bildmayer in der Online-Konferenz am 30. März.

Karin Gräslund ist seit 2006 Professorin für Wirtschaftsinformatik und Betriebliches FinanzInformations-Management, FIM an Hochschule Rhein-Main, Wiesbaden Business School, langjähriges Mitglied und bis 2021 Sprecherin im Academic Board der SAP University Alliance, EMEA DACH. Seit zwei Jahren arbeitet sie auch als Vorständin für Finanzen und seit 2022 auch für Sustainability der deutschsprachigen SAP Anwendergruppe DSAG, EMEA DACH.

Reiner Bildmayer startete 1995 bei SAP im Bereich Supply Chain Consulting und wechselte dann in verschiedene Funktionen im Produktmanagement und in der Produktentwicklung. Er besitzt Erfahrung im Bereich der Fertigung, der Automobil-, Chemie-, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie sowie in Smart Cities-Projekten. Derzeit forscht er im Bereich "Zukunft der Arbeit" , um New Work-Ansätze für Organisationen und Unternehmen zu untersuchen. Aktuell leitet er das Projekt "QuartaVista".

Die virtuelle Veranstaltung findet am 30. März 2022 um 17 Uhr statt und wird wieder von der Synergie VertriebsDienstleistung mit dem TÜV Rheinland, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), Atruvia AG sowie der COMPUTERWOCHE ausgerichtet.

Wie geht es nach Corona weiter?

Auch diesmal ist die Grundlage dieses virtuellen Dialogformates ein lesenswertes Buch, in dem sich über 40 Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Politik zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie äußern. Es ist der Nachfolgeband des Buches "Expedition: Werte - Arbeit - Führung 4.0, in dem Experten ihre fünfjährigen Erfahrungen aus unterschiedlichsten Projekten rund um modernes Arbeiten niedergeschrieben haben

Die Veranstaltungsreihe findet alle drei Wochen statt - und dauert rund 45 Minuten. In den Dialogen berichten die Autoren dieses neu erschienen Kompendiums II zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie ganz gemäß dem Untertitel des Buches "Nach Corona: Zwei Schritte vor - einer zurück?". Moderiert wird diese Veranstaltungsreihe von Hans Königes, COMPUTERWOCHE, Ralf Karabasz, Synergie und Michael Schmidt.

Konzipiert wurde das Buch von den erfahrenen Bildungsexperten Ralf Karabasz und Dr. Peter Jeutter. Als Herausgeber fungieren ebenfalls absolute Profis in ihrem Metier: TÜV-Rheinland Bereichsvorstand Markus Dohm, André Große-Jäger, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, DB Systel Geschäftsführer Personal Dr. Klaus Rüffler und Atruvia-Vorstand und Arbeitsdirektor Jörg Staff. Nähere Informationen zum Buch und zur Expedition 4.0 unter http://www.tuv.com/expedition.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ihre Anmeldung zur Online-Veranstaltung können Sie über die Homepage von TÜV Rheinland mit folgendem Link vornehmen: https://www.tuv.com/germany/de/lp/academy-lifecare/expedition-4.0/main-navigation/online-dialoge/

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Nach Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung die technischen Details zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung.