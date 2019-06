Der digitale Wandel gibt dem Konsumenten mehr Macht, mehr Informationen und mehr Auswahl. Folglich gilt die kundenzentrierte Customer Experience als eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb aller Marketing-Aktivitäten. Customer Journey Mapping stellt eine Form der Datenanalyse dar, die darauf abzielt, das gesamte Service-Erlebnis eines Verbrauchers zu verstehen. Denn - nur wer die Welt aus den Augen seiner Kunden sieht, kann treffende Marketing-Inhalte erzeugen.

Ein Customer Journey Mapping Template hilft, den Kaufprozess auf dem Weg zum Geschäftsabschluss von Anfang bis Ende zu beschreiben. Es listet jeden Schritt auf, den ein potenzieller Kunde unternimmt. Eine solche Map zeigt genau auf, was der Nutzer während dieses Prozesses tut, denkt und braucht.

Schwachpunkte und Lücken treten transparent zutage, was eine strategische Ausrichtung im Marketing überhaupt erst ermöglicht. Am Ende geht es darum, den Käufer während seiner gesamten Customer Journey zu begleiten und im entscheidenden Moment (Moment of Truth) auf dem passenden Kanal anwesend zu sein.

Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die dazu beitragen, die Kundenzufriedenheit hoch und die Abwanderungsrate innerhalb der Customer Journey Map niedrig zu halten:

Relevanz

Eine große Herausforderung zeigt sich beim Thema Relevanz. Der Marketeer muss es schaffen, dem User genau die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt und in der gewünschten Breite zur Verfügung zu stellen. Gelingt ihm dies nicht, verlässt der User innerhalb von Sekunden das Angebot.

Deshalb müssen Unternehmen besonderen Wert auf relevanten Content legen und eine bessere, klarere Content-Strategie entwickeln. Um den potenziellen User genau zu treffen, skizzieren Marketeers eine Buyer Persona und geben dem potenziellen Käufer ein Gesicht.

Gezielte Fragestellungen helfen dabei:

Wie alt ist die Person?

Für welche Werte steht die Person ein?

Hat sie Familie?

Das Ziel sollte es ein, sich empathisch in den Kunden hineinzuversetzen.

Datenmanagement

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Überwindung von Datensilos. Einerseits lebt Customer Journey Mapping von umfassender Datenaufnahme, andererseits braucht es technische Tools, die eine sinnvolle Form der Datenverarbeitung ermöglichen.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie alle relevanten Daten, beispielsweise Webseitenbesuche, Downloads, Käufe, Klickverhalten und beanspruchte Angebote ihrer Interessenten sammeln und datenschutzkonform speichern. Um dies zu gewährleisten und Handlungsoptionen zu erzielen, braucht es ein integriertes Setup von intelligenten Systemen, die die Daten in 360°-Kundenprofilen speichern, auswerten und den Nutzern in Echtzeit zur Verfügung stellen. Nur so ist eine zentrale Sicht auf jeden Kunden möglich und die gesammelten Daten bleiben kompakt. Dank dieser Analysearbeit und Optionsvielfalt liefern Werbende relevante Informationen im richtigen Moment über den richtigen Kanal aus.

Boris Bohn, Arithnea

„Auf dem Weg zu einer sehr guten Digital Customer Experience befinden wir uns erst auf den ersten fünf von 100 Metern. Die Firmen haben erkannt, dass es verschiedene Touchpoints für die Ansprache des Kunden gibt. Aber in der konkreten und übergreifenden Ausgestaltung stehen wir noch am Anfang.“ Christian Schacht, Capgemini

„In Deutschland steht bei vielen Unternehmen der Kunde oft nicht mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt, sondern nur als Käufer und Nutzer eines Produkts, das sie herstellen. Das gilt auch bei digitalen Produkten.“ Dominik Lorenz, Creditreform Boniversum

„Das Frontend vieler Websites ist ansprechend, der Kunde wird gut geleitet und an die Hand genommen, doch wenn er kaufen will, ist der Bezahlprozess zu kompliziert, oder seine bevorzugte Bezahlart wird nicht unterstützt. Der Besucher bricht ab und wechselt zu einem anderen Anbieter.“ Orhan Dayioglu, Showpad

„Die deutschen Firmen können sich mittlerweile nicht mehr so stark wie früher durch ihre Produkte differenzieren. DCX hat an Bedeutung gewonnen. Wir müssen vom Monolog weg hin zum Dialog mit den Kunden, um deren Bedürfnisse zu erfahren und dann die passenden Lösungen zu bieten.“ Vanessa Dommnich, Batten & Company

„Ein ganzheitlicher Ansatz wird für die Kundenbindung im digitalen Zeitalter immer wichtiger. Firmen können ihre Kunden heute dank neuer Technologien über deutlich mehr Kanäle ansprechen. Damit die Kunden eine End-to-End-Experience erhalten, benötigen Firmen unter anderem auch eine bessere Datenbasis, die Integration von Informationen aus CRM, Marketing, ERP oder Controlling sowie Schnittstellen zwischen den Abteilungen sicherstellt.“ Ralf Wiesmann, Accenture

„Die Kombination von Online- und Offline-Welt ist der Heilige Gral. Wer das hinbekommt, hat gewonnen. Firmen müssen hier agil sein, viele Dinge ausprobieren und Prozesse ändern, wenn sie nicht funktionieren. Die Firmen können damit den Kunden auf seiner Customer Journey viel besser begleiten, lange Wartezeiten bei der Hotline entfallen durch den direkten Kontakt.“ Jens Thuesen, BSI Business Systems Integration AG

„Häufig kann der Kunde online kein Feedback hinterlassen. Diese No-Reply-Mentalität muss weg. Viele Firmen vergessen zudem die Integration der digitalen Kanäle. Ohne eine Verknüpfung von Daten weiß der Mitarbeiter im Online-Chat nichts über die Historie des Kunden und was ihn gerade bewegt.“ Frank Sinde, Damovo

„Die Zusammenführung der einzelnen Kanäle funktioniert nur unzureichend. Es gibt kaum fertige Schnittstellen. Da Firmen viel selbst programmieren müssen, werden die Projekte sehr teuer und dauern lange in der Umsetzung. Um wirklich gute DCX zu erhalten, müssen Firmen die Mitarbeiter mitnehmen und deren Mindset auf Kundenorientierung umpolen. Customer Experience funktioniert nur mit Employee Experience, sprich der Akzeptanz bei den Mitarbeitern.“ Jürgen Spieß, SHE

„Firmen brauchen einen hohen Speed am Markt und müssen insbesondere im Frontend agil sein, um schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Hier besteht oft eine Diskrepanz zwischen den internen ERP- oder Bestandsführungssystemen mit langen Release-Zyklen und modernen Microservices. Bei der Integration müssen die Anwender eine gute Balance finden.“

Prioritäten richtig setzen

Die Strategie sollte klar sein:

User Content Technik

Diese Reihenfolge muss konsequent eingehalten werden. Bei vielen Unternehmen liegt der Fokus auch heute noch auf der Technik. Gerade diese Unternehmen sollten die eigenen Inhalte aus der Perspektive ihrer Kunden kritisch hinterfragen. Erst wenn die Inhalte stimmen, ergibt es Sinn, deren Device-übergreifende Darstellung hinsichtlich Design und Umsetzung zu optimieren.

Der "Moment of Truth"

Eine gute Web Experience stellt den User und dessen Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Sie schafft es außerdem, auf verschiedenen Devices und Kanälen konsistent und gleichermaßen nutzbar zu sein. Die User wollen heute mit allen Geräten auf die gleichen Informationen zugreifen. Sie sind es gewohnt, mit Marken über sämtliche Kanäle in Echtzeit zu kommunizieren, die sie selbst in Ihrem Privatleben nutzen. Den Konsumenten muss dabei das Gefühl gegeben werden, dass die Marke eine 1:1 Kommunikation mit ihm führt und eine aktive Beziehung zu ihm aufbaut. Dazu ist es notwendig, relevante Inhalte Event-basiert auszusteuern, um so den Moment of Truth effektiv zu nutzen.

Fazit

Customer Experience Management stellt einen wichtigen Faktor in der Kundenbindung dar. Und - sie ist kostengünstiger als Kundenakquise. Im Zuge dessen wird personalisiertes und individualisiertes Marketing in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen. Dabei gilt es weiterhin Mehrwerte zu schaffen und für jeden Einzelnen relevante Inhalte zu vermitteln.

Die gewonnenen Ergebnisse des Customer Journey Mappings bilden die ideale Grundlage für alle weiteren Entscheidungen, technisch wie auch inhaltlich. Die Zukunft gehört den Unternehmen, die das passende CRM-Tool finden, die ihre riesigen Datenmengen zusammenführen, auswerten und sinnvoll für kanalübergreifendes Dialogmarketing weiter verarbeiten.