Markus Dohm ist Wirtschaftswissenschaftler und Diplomingenieur für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik. Seit 2015 ist er Bereichsvorstand Academy & Life Care der TÜV Rheinland Group. Er war in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen in der Industrie, der Bundeswehr und beim TÜV Rheinland tätig. In seiner aktuellen Position verantwortet er das globale Dienstleistungsangebot des TÜV Rheinland auf den Gebieten des Gesundheitsmanagements, der Aus- und Weiterbildung sowie der System- und Organisationsberatung.

Hans Jörg Stotz ist Vorstand der Festo Didactic SE und Kuratoriumsmitglied des Fraunhofer IMW (Zentrum für internationales Management und Wissensökonomie). Sein Ressort bei Festo Didactic beinhaltet Strategie-, Produkt- und Service-Entwicklung sowie Produktion, Ausbildung und Personalwesen. Der gegenwärtige Fokus liegt auf der Aus- und Weiterbildung im Rahmen von Digitalisierung und Industrie 4.0. Vor seiner Tätigkeit bei Festo Didactic war er 15 Jahre lang in der Softwareindustrie im Bereich Strategie- und Produktmanagement tätig.

Die virtuelle Veranstaltung findet am 11. Mai 2022 um 16 Uhr statt und wird wieder von der Synergie VertriebsDienstleistung mit dem TÜV Rheinland, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), Atruvia AG sowie der COMPUTERWOCHE ausgerichtet. Auch diesmal ist die Grundlage dieses virtuellen Dialogformates ein lesenswertes Buch, in dem sich über 40 Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Politik zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie äußern. Es ist der Nachfolgeband des Buches "Expedition: Werte – Arbeit – Führung 4.0, in dem Experten ihre fünfjährigen Erfahrungen aus unterschiedlichsten Projekten rund um modernes Arbeiten niedergeschrieben haben

Die Veranstaltungsreihe findet alle drei Wochen statt – und dauert rund 45 Minuten. In den Dialogen berichten die Autoren dieses neu erschienen Kompendiums II zu ihren Erfahrungen und Lehren aus der Pandemie ganz gemäß dem Untertitel des Buches "Nach Corona: Zwei Schritte vor - einer zurück?". Moderiert wird diese Veranstaltungsreihe von Hans Königes, COMPUTERWOCHE, Ralf Karabasz, Synergie und Michael Schmidt.

Konzipiert wurde das Buch von den erfahrenen Bildungsexperten Ralf Karabasz und Dr. Peter Jeutter. Als Herausgeber fungieren ebenfalls absolute Profis in ihrem Metier: TÜV-Rheinland Bereichsvorstand Markus Dohm, André Große-Jäger, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, DB Systel Geschäftsführer Personal Dr. Klaus Rüffler und Atruvia-Vorstand und Arbeitsdirektor Jörg Staff. Nähere Informationen zum Buch und zur Expedition 4.0 hier.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ihre Anmeldung zur Online-Veranstaltung können Sie über die Homepage von TÜV Rheinland mit diesem Link vornehmen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Nach Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung die technischen Details zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung.