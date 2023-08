Lena John hat ursprünglich Betriebswirtschaftslehre studiert. Aber nur aus Verlegenheit. Denn eigentlich war sie sehr gut in Naturwissenschaften und hatte nach dem Abitur ein Studium der Mathematik erwogen. Als es jedoch um die Studienwahl ging, schreckten sie Kommentare wie "Was willst du denn mit Mathe?" ab. Das sei doch total langweilig, da könne man doch nur in einer Versicherung arbeiten.

Es ging bei ihr also gar nicht nur um die Frage, ob MINT-Fächer etwas für Frauen seien, sondern vor allem, dass kaum jemand in ihrem Umfeld - auch nicht die Lehrerinnen und Lehrer - sich vorstellen konnte, welches konkrete Berufsbild hinter einem Mathematik-Studium stehen würde. Auch das Stichwort "Informatik" kam in ihrem Schulwortschatz nicht vor.

Es fehlt an Rolemodels

Dass es der Jugend, vor allem den Mädchen, an Vorbildern in der IT fehlt, das wissen Lena und ihre Schwester Laura nur zu gut. Beide sind inzwischen in der IT-Branche unterwegs - Lena macht gerade ihren Master in IT-Management und Consulting, Laura arbeitet bei einem KI-Unternehmen - und haben die Initiative ITgirls gegründet, um hier eine Lücke zu schließen. Sie setzen sich dafür ein, dass sich mehr Frauen in die IT trauen, aber auch dafür, dass Politik und Unternehmen die Rahmenbedingungen schaffen.

"Entwickler musste ich gar nicht gendern, denn es gab keine Frauen", merkt Lena an, als sie von einem Praktikum in einem Online-Modehandel berichtet. Oft sei sie die einzige Frau im Raum gewesen. Zusammen mit ihrer Schwester will sie heute vor allem auch die Unternehmen für die Thematik zu sensibilisieren und ihnen zeigen, wie man für ein diverses Arbeitsumfeld sorgen kann. Sie beraten Firmen unter anderem in Bezug auf Stellenanzeigen oder ihren Auftritt im Web.

Aktiv auf Tiktok und Instagram

Darin sind die beiden echte Profis, denn auf Tiktok und Instagram sind sie sehr aktiv und erreichen pro Monat zwischen 200.000 und 300.000 Menschen. Lena postet gerne Videos und Beiträge zu ihrem Alltag in der Uni, stellt aber auch spannende Jobs vor oder interviewt Auszubildende oder Studierende. "Wer weiß denn schon, was sich hinter der Ausbildung Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung steckt?" lacht Lena. Während Lena die Frontfrau ist, kümmert sich Laura viel um die Website und andere Dinge im Hintergrund.

Ihre Initiative betreiben die beiden IT-Girls inzwischen mit sieben weiteren Frauen und neben ihren Hauptbeschäftigungen. Was sie antreibt? "Wir wollen in einer Welt leben, in der Digitalisierung mit und für Frauen gestaltet wird", heißt es auch auf ihrer Website.

Warum sie sich ursprünglich gar nicht erst für dieses Thema engagieren wollten, warum manchmal auch Männer Tränen in den Augen haben und welche Rolemodels sie haben, das verraten Lena und Laura in dieser neuen Episode unserer Podcastreihe "Tech Talk".