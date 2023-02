Was unterscheidet das Metaverse von Second Life, das ja auch eine virtuelle Welt war? Und wie findet sich ein User auf den vielen unterschiedlichen Metaverse-Plattformen zurecht? Antworten auf diese und andere Fragen rund um das Metaverse und seine Bedeutung für das Business gibt unser heutiger Podcast-Gast Tobias Regenfuß. Regenfuß ist Leiter des Geschäftsbereichs Technology bei Accenture und ein echter Praktiker in Sachen Metaverse.

150.000 Mitarbeiter im Metaverse organisert

So hat sein Unternehmen während der Corona-Pandemie bereits das Onboarding von 150.000 neuer Mitarbeiter im Metaverse organisiert. Und er war an der Realisierung zahlreicher Metaverse-Projekte beteiligt - etwa an dem Aufbau eines 70 mal 70 Kilometer großen Metaverse für ein Kunden aus der Energiewirtschaft. Die Idee dabei war, Nachhaltigkeit durch immersive 3D-VR-Technologie erfahrbar zu machen. So sollte etwa Nachhaltigkeit in diversen Szenarien, wie auch einem großen Solarpark in der Wüste, fotorealistisch erlebbar und erfahrbar sein.

Business Cases für das Metaverse

Letztlich, so weiß der Praktiker, setzt eigentlich nur die Phantasie dem Metaverse-Einsatz Grenzen. So sind im Metaverse etwa neue Shopping-Erlebnisse vorstellbar, wenn etwa der eigene Avatar den neuesten Sommer-Look gleich digital anprobiert und zeigt, ob er passt. Oder wie wäre es mit einem virtuellen Probesitzen in der neuen Business Class einer Airline? Reicht eventuell doch Premium Economy, um erholt am Ziel anzukommen? Im Metaverse kann sich der Kunde schnell und fast real von den Vor- und Nachteilen eines Produkts überzeugen. Und für die Anbieter eröffnen sich neue Marketingmöglichkeiten. Gerade im Touristikbereich bietet das Metaverse neue Wege der Kundenansprache, wenn Reiseziel und beispielsweise Hotelzimmer schon einmal vorab angeschaut werden können.

Metaverse in der Industrie

Doch der B2C-Bereich ist nur ein Anwendungsszenario. Auch im industriellen Bereich offenbart das Metaverse neue Optionen. So digitalisiert etwa BMW schon seine Fabriken im Metaverse, simuliert dort seine Produktionsabläufe und testet so neue Maschinenkonfigurationen und Workflows. Mit Siemens nutzt ein anderes großes Unternehmen bereits das industrielle Metaverse für digitales Design und Simulation.

Sie haben bereits selbst eine Idee, wie Sie ein Metaverse im eigenen Unternehmen gewinnbringend einsetzen könnten, fragen sich aber, welche Technik sie dazu benötigen und was Sie das kosten wird? An dieser Stelle sei zumindest so viel verraten: Es muss nicht immer gleich ein VR-Headset sein, um das Metaverse nutzen zu können. Sie wollen mehr Details wissen? Die verrät Metaverse-Praktiker Regenfuß im Podcast. Aber hören Sie selbst…