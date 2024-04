Auf dem Markt der Budget- und Mittelklasse-Handys gibt es schon seit einiger Zeit sowohl günstige als auch leistungsstarke Optionen. Kürzlich wurde mit dem Nothing Phone (2a) Öl ins Feuer gegossen, aber Samsung bringt schon seit Langem regelmäßig günstigere Äquivalente seiner Flaggschiffe heraus.

Der jüngste Neuzugang im Portfolio in diesem Jahr ist das Galaxy A25 5G, das nicht nur mit seinem neuen Design, sondern auch mit seinen inneren Werten beeindrucken dürfte. Aber hat es eine Chance gegen das ein Jahr Galaxy A34 5G aus dem Vorjahr?

Die Frage: Ist das neuere Handy auch gleichzeitig die bessere Wahl beim Kauf?

Beide Smartphones versprechen ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Funktionen und Erschwinglichkeit, was die Entscheidung zwischen den beiden zu einer schwierigen Angelegenheit macht. Wir lassen die beiden Modelle im Vergleich gegeneinander antreten und finden heraus, welches beim Kauf die bessere Wahl ist.

Die Unterschiede

Das Galaxy A25 und das Galaxy A34 haben Gemeinsamkeiten bei ihrem weitgehend aus Kunststoff bestehenden Gehäuse. Beide sind vom Design der höherwertigen Samsung-Modelle inspiriert, ähnlich wie die Galaxy S24-Serie und die S23-Reihe.

Beide Geräte fühlen sich robust an, sind aber etwas rutschig und anfällig für Kratzer, weshalb Schutzhüllen empfohlen werden. Das A34 verfügt über eine hochwertige Haptik, die das Premium-Gefühl noch verstärkt, während der Vibrationsmotor des A25 eher schwach ausfällt. Ein entscheidender optischer Unterschied, (obwohl sie fast identisch aussehen) ist das Rückseiten-Muster beim Galaxy A23. Das A34 bietet eine matte Oberfläche.

Der einzige kleine Unterschied bei den Displays beider Smartphones besteht in der Größe. Sie verfügen über 6,5 Zoll bzw. 6,6 Zoll große AMOLED-Panels mit Full HD+ Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Die Panels bieten lebendige Farben, hohe Details und eine beeindruckende Helligkeit von bis zu 1000 Nits. Damit lassen sich beide Geräte auch gut im Freien nutzen.

Allerdings fehlt bei beiden die adaptive Umschaltung zwischen 60 Hertz und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Außerdem gibt es Funktionen wie den Eye Comfort Shield-Modus zur Reduzierung von blauem Licht.

Beide Telefone sind mit Stereolautsprechern ausgestattet, die eine ordentliche Klangqualität und eine gute Lautstärke bieten, auch wenn es bei Musik etwas an Bass fehlt. Während beim Galaxy A34 der Fingerabdrucksensor im Display sitzt, verbaut ihn Samsung im A25 im Einschaltknopf an der Seite. Insgesamt bieten beide Telefone überzeugende Display- und Audioerlebnisse, die für den Multimedia-Konsum geeignet sind. Das Galaxy A34 hat in diesem Bereich jedoch leicht die Nase vorn.

Sowohl das Galaxy A25 als auch das Galaxy A34 bieten Leistung auf mittlerem Niveau, aber mit unterschiedlichen Chipsätzen. Das A25 5G verwendet Samsungs eigenen Exynos 1280 Chipsatz, während das A34 einen MediaTek Dimensity 1080 Prozessor verwendet.

Der Exynos 1280-Chipsatz bietet eine ordentliche Leistung für den täglichen Gebrauch, kann aber bei fortgeschrittenen Spielen oder intensiven Aufgaben Probleme bereiten. Der Dimensity 1080-Prozessor im A34 hingegen liefert eine reaktionsschnelle Leistung und eine flüssige Navigation, sodass er sich für verschiedene Aufgaben eignet.

In unserem Geekbench 6 Multi-Core-Test erreichte das Galaxy A25 eine Punktzahl von 2074, während das Galaxy A34 mit einer Punktzahl von 2491 die Nase vorn behielt und damit 20 Prozent besser abschneiden konnte.

Beide Geräte verfügen über 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz, der über einen microSD-Kartenslot um bis zu 1 TB erweitert werden kann. Während das A25 keine alternativen Speicherkonfigurationen aufweist, bietet das A34 auch Varianten mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Beide Telefone unterstützen außerdem 5G-Konnektivität sowie Standardfunktionen wie Wi-Fi, Bluetooth, GPS und NFC.

Während das A25 bei typischer Nutzung eine ordentliche Leistung bietet, sticht das A34 mit seinem leistungsstarken Dimensity 1080-Chipsatz und seiner reibungslosen Leistung hervor und eignet sich damit für eine Vielzahl von Aufgaben, einschließlich Spielen.

Sowohl das Galaxy A25 als auch das A34 verfügen über die für Budget-Handys typische Kameraausstattung mit einem Hauptsensor, einer Ultraweitwinkel-Linse und einem Makroobjektiv. Das A25 verfügt über eine 50-MP-Hauptkamera mit OIS, eine 8-MP-Ultraweitwinkel-, eine 2-MP-Makro- und eine 13-MP-Selfie-Kamera. Das A34 bietet mit einer 48-MP-Hauptkamera mit OIS, 8-MP-Ultraweitwinkel-, 5-MP-Makro- und 13-MP-Selfie-Kamera eine ähnliche Ausstattung.

Beide Smartphones machen Fotos in guter Qualität und mit satten Farben. Die Hauptkamera des A25 hat jedoch bei schwierigen Lichtverhältnissen Probleme. Die Hauptkamera des A34 zeigt im Freien eine angemessene Leistung, kann aber in Innenräumen ohne statische Motive unscharf werden. Beide Geräte bieten Ultraweitwinkel-Aufnahmen mit konsistenter Farbwiedergabe. Die Makro-Objektive bieten aufgrund der geringen Auflösung und des festen Fokus nur einen geringen Mehrwert.

Die Selfie-Kamera des A25 schneidet gut ab, insbesondere im Porträtmodus. Die Leistung des A34 könnte hingegen diejenigen ansprechen, die ein weicheres Erscheinungsbild wünschen. Beide Telefone integrieren Snapchat-ähnliche Filter in die Kamera-App, wobei das A34 eine Anpassung des Sichtfelds der Frontkamera ermöglicht.

Die Videoaufnahme ist bei beiden Geräten standardmäßig auf 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde eingestellt und liefert stabile Aufnahmen mit angemessener Audioqualität. Eine Abweichung von diesen Einstellungen kann zu einer verminderten Stabilisierung und Audioqualität führen. Insgesamt bieten beide Smartphones eine ordentliche Kameraleistung, die für preisbewusste Nutzer geeignet ist.

Sowohl das Galaxy A25 als auch das Galaxy A34 verfügen über einen 5.000-mAh-Akku, der unter typischen Bedingungen eine längere Nutzungsdauer ermöglicht. Das A25 5G bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit von zwei Tagen, auch wenn sich das bei intensiver Nutzung verkürzen kann. Das kann A34 kann bei leichter bis mittlerer Nutzung ebenfalls bis zu zwei Tage durchhalten.

Unsere PCMark for Android-Akkutests ergaben für beide Geräte eine ähnliche Leistung, wobei das A25 10 Stunden und 34 Minuten und das A34 etwa 10 Stunden und 59 Minuten durchhielt. Hier gibt es kaum Unterschiede. Wie bereits erwähnt, verfügen beide Telefone über AMOLED-Bildschirme, die eine individuelle Anpassung des Always-On-Displays ermöglichen und Optionen zur Schonung der Akkulaufzeit bieten.

Beide Telefone unterstützen das kabelgebundene Laden mit 25 Watt, wobei das A25 mit der Ladegeschwindigkeit des Flaggschiffs Galaxy S24 mithalten kann. Die Ladegeschwindigkeit des A34 ist etwas langsamer und bietet eine Aufladung von 15 bis 20 Prozent in 15 Minuten, etwa ein Drittel in 30 Minuten und eine vollständige Aufladung in etwa zwei Stunden. Während das A25 mit einem verfügbaren Netzteil in 30 Minuten nur 32 Prozent auflädt.

Beide Geräte können nicht drahtlos aufgeladen werden, und bei keinem der beiden Geräte ist ein Netzteil im Lieferumfang enthalten, sodass Sie dieses zusätzlich kaufen müssen.

Sowohl auf dem Galaxy A25 als auch auf dem A34 läuft Android 14 mit Samsungs One UI 6. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und bietet anpassbare Funktionen wie einer Seitenleiste für den schnellen Zugriff auf Apps und Benachrichtigungen. Außerdem bietet Samsung auf beiden Geräten nützliche Funktionen wie Link to Windows, Smart Switch, Quick Share und Multi Control.

Seien Sie sich jedoch bewusst, dass beide Telefone mit einigen vorinstallierten Apps ausgeliefert werden. Bei der Einrichtung kann das ärgerlich sein, weil einige von ihnen automatisch heruntergeladen werden, wie TikTok und Disney+. Diese Bloatware kann jedoch manuell wieder deinstalliert werden.

Beide Modelle erhalten einen umfangreichen Software-Support und versprechen bis zu vier Jahre lang Betriebssystem-Updates und fünf Jahre lang Sicherheits-Patches. Seien Sie sich nur bewusst, dass das Galaxy A34 ein Jahr älter ist, sodass es nicht die gleiche Langlebigkeit bietet wie das A25, wenn Sie es jetzt kaufen.