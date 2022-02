Topqualifizierte IT-Freiberufler haben Hochkonjunktur. Der Grund: Immer weniger IT-Abteilungen gelingt es, in vertretbarer Zeit qualifiziertes IT-Personal für ihre anstehenden Projekte zu rekrutieren. Dabei treibt sie nicht allein die Sorge um, den reinen Bedarf an Manpower nicht mehr decken zu können. Vielmehr fehlt es ihnen an wichtigem Know-how, um ihre Wachstumsziele erfüllen zu können. Damit wächst die Relevanz externen IT-Spezialisten in zweierlei Hinsicht:

Zum einen als Lieferanten in Unternehmen nicht vorhandener IT-Kompetenzen und

zum anderen als zusätzliche Verstärkung einer ohnehin überlasteten, internen Workforce.

Diese Entwicklung sahen auch die befragten IT-Entscheider der IDG "IT-Freiberuflerstudie" schon im Frühjahr 2021 kommen. Konkret gaben sie an, dass sich ihre IT-Projekte aktuell und künftig nur noch im Workforce-Mix stemmen lassen, also einem gesunden Verhältnis zwischen externen und internen Topkräften. Laut ihrer Schätzung setzen sich die verteilten Teams im Durchschnitt aus rund 53 Prozent externer Freiberufler und 47 Prozent interner Mitarbeitender zusammen.

Dazu Alexander Raschke, Vorstand des auf IT-Freelancer spezialisierten Personaldienstleister Etengo: "Die starke Beauftragung von externen Spezialisten für die Arbeit in Mixed Teams ist neben der kurzfristigen Verfügbarkeit immer mehr auch auf deren fachliche Expertise zurückzuführen. Unternehmen realisieren zunehmend, dass der Einsatz IT-Selbstständiger das Mittel der Wahl ist, um Vakanzen sowie den Know-how-Aufbau sinnvoll aufeinander abzustimmen."

Freiberufler stopfen Wissenslücken schnell

Dass sich der Anteil der Solo-Selbständigen in den IT-Organisation derart ausweitet, liegt auf der Hand. Neue Marktveränderungen wirken in ihrer Vielschichtigkeit auf die Unternehmen ein: Ein nahezu leergefegter IT-Kandidatenmarkt steht einer völlig überhitzten Nachfrage gegenüber. Zusätzlich offenbart diese Schere immer größere Qualifikationslücken und zwar genau in den IT-Abteilungen, mit deren Hilfe Unternehmen schnell Wettbewerbsvorteile erzielen und ihre Transformation voranbringen wollen.

Insbesondere Datenarchitekten und Entwickler stehen dabei hoch im Kurs. Sie kümmern sich darum, dass Datenmodelle zum Standard werden und Automatisierung sowie Skalierung stattfinden können. "In unserer IT-Organisation setzen wir externe Datenarchitekten ein, die uns beispielsweise über neue Analyse-Plattformen informieren oder uns zeigen, wie ein Good-Practise-Datenmodell aussieht," weiß Marco Geuer, Head of Data & Analytics bei Fiege Logistik. "Wenn wir fachlich solche modernen Themen intern nicht adressieren können, sind wir auf externe Topspezialisten angewiesen, die uns ihr Wissen für Strategien zur Datenarchitektur oder künstlicher Intelligenz möglichst schnell zur Verfügung stellen. Je nach Art des Projektes kann dabei die Gewichtung zwischen internen und externen ganz unterschiedlich ausfallen."

Marco Thomas, Komm. Leiter Geschäftsfeld Freelance FERCHAU

„Wir erwarten für 2021 sowie in den Folgejahren eine deutliche Auslastungssteigerung im Bereich der Freelancer. Es lässt sich eine Tendenz hin zu größeren und langfristigeren Projekten erkennen, insbesondere bei Großkunden beziehungsweise Institutionen aus dem öffentlichen Sektor. Für viele Freelancer bieten dann Personaldienstleister den notwendigen Rahmen, um an solchen Projekten bei Großkunden teilzunehmen. Die Risikoaffinität der Kunden gegenüber Freiberuflern hemmt oft die direkte Beauftragung des Lieferanten durch den Kunden, zumal aus seiner Sicht Personaldienstleister eine bessere Lieferfähigkeit bieten.“ Alexander Raschke, Vorstand Etengo

„Vor dem Hintergrund einer immer flexibler werdenden Arbeitswelt ist die Zusammenarbeit mit IT-Freiberuflern für Unternehmen essenziell und erfolgskritisch zugleich. Wer Freiberufler nur dann einsetzt, wenn es keine interne Alternative gibt, hat eine längst überholte Vorstellung davon, wie Projektarbeit heute im Mixed-Teams-Ansatz funktioniert.“ Kai Becker, Director Public Services Hays

„Soloselbstständige waren während der Corona-Pandemie in aller Munde. Es wirkt fast so, als wäre durch die Krise der Zusammenhang zwischen Mensch und Technik noch deutlicher geworden. Unternehmen setzen klar auf den Einsatz von Freiberuflern – die Digitalisierung und damit die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschland ist ohne sie nicht zu stemmen. Ich würde mir wünschen, dass wir als Branche die Sichtbarkeit von Freiberuflern und Ihren wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft weiter hochhalten. Das Momentum dürfen wir nicht verlieren!“ Marcel Abel, Geschäftsführer modis

„Freiberufler bieten für Unternehmen einen Mehrwert, indem sie spezielles Know-how mitbringen. Die Möglichkeit, Projekte fremd zu vergeben, unterstützt zudem das notwendige Maß an Flexibilität. Gleichzeitig wird das Risiko des vorschnellen Ressourcenaufbaus innerhalb des aktuell noch volatilen Umfelds vermindert. Somit haben Firmen mit Freelancern ein geeignetes Mittel zur Verfügung, um mit zusätzlichem Wissen eine angestrebte Skalierung vorzubereiten und vorerst möglichst risikoarm zu wachsen. Im Gegenzug ist es für IT-Freelancer empfehlenswert, zukunftsorientiert zu denken und sich möglichst auf die Wachstumsbranchen zu konzentrieren. Wir als Unternehmen wollen gemeinsam mit unseren Kunden und Freelancern als Geschäftspartner maßgeblich die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben.“ Ertan Demirel, Geschäftsführer GULP

„Die Zeit nach Corona werden einige Unternehmen nutzen, um eine digitale, aber auch kulturelle Bestandsaufnahme zu machen. Nie hat sich mehr gezeigt, wo es in einer Firma Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung gibt als in den vergangenen 18 Monaten. Das wird sich auch in der Nachfrage nach externen Digitalisierungsexperten bemerkbar machen. Gleichzeitig können sich viele Mitarbeiter nicht vorstellen, nach den Monaten im Homeoffice wieder fünf Tage die Woche zurück ins Büro zu kommen. Hybride Arbeitsformen und Desk-Sharing sorgen ebenfalls dafür, dass die IT-Abteilungen deutlich mehr personelle Ressourcen benötigen, beispielsweise bei der Beschaffung und Inbetriebnahme von Hardware oder für den IT-Support der Kollegen im Homeoffice.“

Spezialisierte Externe für Legacy-Systeme

Der Mixed-Teams-Ansatz ist für Geuer mittlerweile allerdings der einzig praktikable Weg, um überhaupt noch auf die prekäre Gemengelage zwischen Abgängen, zu langen Rekrutierungszyklen und klaffenden Qualifikationslücken reagieren zu können. Auch Erik Schönemann, Einkäufer bei IT4ipm, einem IT-Dienstleister der Gema, kennt das Problem, wenn plötzlich spezielles IT-Know-how fehlt und Legacy-Systeme weiterlaufen müssen. Zur Modernisierung gehöre bei IT4ipm auch, sich mit Altsystemen auszukennen, wie zum Beispiel Cobol.

Intern, so Schönemann, seien diejenigen, die diese Programmiersprache beherrschen, aber längst in Rente. Deshalb greife das Unternehmen zu diesem Zweck auf spezialisierte Externe zurück. "Im Zuge der Digitalisierung führen wir mehrere neue Technologien parallel ein. Aus diesem Grund müssen wir für viele unterschiedliche Projekte gleichzeitig extern besetzen. Vom Test-Manager bis zum Projektleiter ist da alles dabei." Entsprechend groß fällt seine Mixed-Workforce aus. In den laufenden Projekten sind mittlerweile 140 eigene, aber auch annähernd so viele IT-Freiberufler im Einsatz.

Interne Besetzungszyklen dauern zu lang

Auch Hendrik Stefenhag, Head of Data Management bei ISTA, einem Unternehmen für datenbasiertes Gebäudemanagement, setzt auf Mixed Workforce, um die Turbulenzen auf dem Arbeitsmarkt nachhaltig auszugleichen. "Wir kommen gar nicht so schnell an Festangestellte, wie wir neue Projekte starten und durchführen müssen. Der Innovationszyklus im digitalen Energiemanagement hat enorm Fahrt aufgenommen. Da ist es unmöglich, ein halbes Jahr auf die Besetzung interner Entwicklerstellen zu warten. Die Suche nach den richtigen Fachkräften darf nicht unseren Fortschritt bremsen."

Dank seiner zwölfjährigen Erfahrung weiß er, wie neue Technologiestandards das Verhältnis zwischen Internen und Externen beeinflussen: "Generell arbeiten wir mit einer Quote von 60:40. Bei Spezialthemen wie Internet of Things ist die Quote schon einmal umgekehrt. Das liegt daran, dass es so schwer ist, für diesen Bereich geeignete Fachexperten in Festanstellung zu finden."

Insgesamt gehen die IT-Chefs davon aus, dass sich Mixed Workforce aufgrund der drastischen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sowie unternehmensseitig in den kommenden Jahren weiter etablieren wird. Daran dürfte auch der aufgrund der Pandemie gestiegene Anteil remote tätiger Arbeitskräfte nur wenig ändern. "Remote war auch schon vor Corona bei uns normal", erklärt Marco Geuer. Ähnlich sieht das Hendrik Stefenhag: "Wir haben gemerkt, dass die Remote-Arbeit unseren Teams viele Vorteile bringt, zum Beispiel schnell standortunabhängig Absprachen zu treffen. Das wollen wir unbedingt beibehalten." (pg)