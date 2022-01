Die digitale Transformation gerät ins Stocken, weil es an arbeitsfähigen Digital-Talenten mangelt. 59 Prozent der Arbeitgeber gaben nämlich an, dass der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern mittelgroße oder große Auswirkungen auf ihr Unternehmen hat; in Deutschland liegt dieser Anteil sogar noch etwas höher als in den USA und Großbritannien. Darüber hinaus gaben 50 Prozent der Arbeitgeber an, dass Initiativen zur digitalen Transformation aufgrund mangelnder Akzeptanz oder mangelnden Engagements der Mitarbeiter gebremst würden. Dazu passt eine weitere Zahl: So gaben 44 Prozent der befragten Arbeitgeber an, dass die Mitarbeiterfluktuation das Erreichen der Unternehmensziele behindert.