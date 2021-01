Philipzen hat mit ihrem IT-Team die Lösung "Pepyrus" entwickelt, die den Satz von Büchern automatisiert. Mit der "Satzmaschine" kann der Ullstein-Verlag nun ein nahezu beliebig umfangreiches Manuskript eigenständig in vier Stunden – statt extern in vier Tagen – in die gewünschte Form bringen. Für dieses Projekt wurde die Managerin beim CIO des Jahres 2020 mit dem dritten Platz in der Kategorie Mittelstand ausgezeichnet.