Die GASAG ist ein mehr als 170 Jahre altes Berliner Traditionsunternehmen mit wechselvoller Geschichte: vom städtischen Gaswerk über volkseigene und kommunale Betriebe zur privaten Unternehmensgruppe. Unter den Beschäftigten sind digitale Kompetenzen sehr heterogen ausgeprägt. In der Folge waren E-Mails Kommunikationskanal Nummer eins und viele Prozesse durch Medienbrüche bestimmt. Nur wenige nutzten digitale Kollaborationstools, obwohl sie grundsätzlich jedem offenstehen. Zudem war Lernen stark individuell geprägt und fand eher selten auf Team- oder Organisationsebene statt.

Als Graswurzel-Initiative gestartet, ermutigt XPLORE Mitarbeiter*innen, neugierig zu sein und Veränderungen aufgeschlossen und authentisch gegenüber zu treten. Im Umfeld der unternehmensweiten Einführung von Office 365 digitalisierte XPLORE angestammte Arbeitsweisen auf spielerische Art und Weise. Das interdisziplinäre Team aus 14 Digital-Pionieren lebt vor und vermittelt, wie modernes Arbeiten funktioniert und bricht mit tradierten Mustern.

By the numbers 1.000: Vor XPLORE waren OneDrive und Teams nahezu unbekannt. Mittlerweile nutzen über 1.000 Mitarbeiter*innen beide Tools im Alltag.

Um bei der Einführung von Office 365 als Cloud-Dienst möglichst schnell und leicht für alle Mitarbeiter*innen Orientierung zu bieten, stellte das Umsetzungsteam zunächst sieben Anwendungen in den Fokus der XPLORE Initiative: Teams, SharePoint, OneDrive, Planner, Skype, To Do und die Kalender-Applikation. Diese Tools bieten für ihre Nutzer*innen auf Anhieb großen Mehrwert und eignen sich für die Mehrheit denkbarer Anforderungen im Unternehmen sehr gut. Yammer ist zentraler Treffpunkt der virtuellen XPLORE Community, dort helfen Mitarbeiter*innen sich gegenseitig. Dadurch stärkt XPLORE die Community in der Hilfe zur Selbsthilfe und fördert durch Starterkits, Tutorials, Kurzvideos und Handouts verschiedene Lerntypen (auditiv, visuell, haptisch) und den Wissenstransfer.

XPLORE macht Digitales analog erlebbar. Kurze prägnante Präsenztrainings sind auf spezielle Anwendungsfälle ausgerichtet und werden um neue Formate wie Coachings, Webinare und Online-Lernen ergänzt. Zeitgleich testet das XPLORE-Team agile Methoden wie Scrum, Kanban, Design Thinking an sich selbst und verwirft zugleich, was nicht passt - kontinuierliches Lernen in der digitalen Transformation.