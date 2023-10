Was ist My Assistant? Walmart hat mit My Assistant ein GenAI-gestütztes Tool für rund 50.000 derjenigen US-Mitarbeitenden eingeführt, die nicht in einem der Stores arbeiten. Das Tool basiert auf einem proprietären Large Language Model (LLM) und unterstützt - so wie ChatGPT - schnelle Textentwürfe und das Zusammenfassen längerer Dokumente. Monotone, sich wiederholende Tätigkeiten sollen für die Beschäftigten reduziert werden.



Über My Assistant bietet zudem die Personalabteilung von Walmart diverse Dienste an: So können sich Mitarbeitende einfacher als bisher über Trainings und Sozialleistungen informieren. Neues Personal kann sich schlau machen, was im Konzern vor sich geht. Walmart will das Tool weiter ausbauen und mehr Self-Services für die Beschäftigten und für Kunden anbieten.



Walmart ist nicht das einzige Unternehmen, das hier vorangeht. Beispielsweise hat der Immobilien- und Investment-Konzern JLL ein auf eigene und fremde Daten trainiertes Modell (JLL GPT) für seine mehr als 103.000 Mitarbeiter bereitgestellt. Es soll demnächst auch eine Variante für Kunden geben. Unter anderem dient JLL GPT dazu, Preise zu kalkulieren und Marktentwicklungen vorherzusagen. Auch die Berater von PwC und McKinsey arbeiten mit GenAI.