Was wurde nicht alles versprochen in den wilden Anfangstagen der Cloud: Mit dem Kleingeld hinter den Sofakissen konnte man ein Rack mieten und hatte noch Geld für ein Eis übrig. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wenn die monatliche Cloud-Rechnung eintrifft, gehen inzwischen viele CFOs an die Decke - es ist höchste Zeit für etwas Ausgabendisziplin. Tools für das Management der Cloud-Kosten sind der Hebel.

Was ist Cloud-Kosten-Management?

Cloud-Kosten-Management ist eine Geschäftsdisziplin, die darauf abzielt, die Cloud-Computing-Ausgaben eines Unternehmens zu überwachen, zu analysieren und zu optimieren. Sie verschafft einen besseren Einblick in die Nutzung von Cloud-Ressourcen und kann dabei helfen, ungenutzte oder übermäßig bereitgestellte Dienste zu identifizieren und zu eliminieren. Zudem sollen künftige Cloud-Kosten vorhergesagt werden, um feiner abgestimmte Budgetprognosen zu erstellen.

Tools für das Cloud-Kosten-Management unterstützen Unternehmen hierbei. Mit ihnen können alle Rechnungen im Zusammenhang mit der Cloud-Nutzung nachverfolgt und den verschiedenen Teams zugeordnet werden, die für die Kosten verantwortlich sind.

Auf diese Weise muss die Gruppe, die zu viele ausgefallene Funktionen hinzugefügt und zu viel Speicherplatz und Serverzeit belegt hat, für ihre "Verschwendungssucht" geradestehen. Die guten Programmierer, die nicht zu viel RAM und Festplattenspeicher verbrauchen, können belohnt werden.

Cloud-Kosten-Management-Tools auswählen

Kostensenkung ist für viele CIOs ein wichtiges Thema, und die Cloud-Anbieter wissen das. Sie haben begonnen, bessere Buchhaltungs-Tools und Alarme einzubauen, die ausgelöst werden, bevor die Rechnungen die Stratosphäre erreichen. Dazu zählen etwa Azure Cost Management, Google Cloud Cost Management und AWS Cloud Financial Management Tools für die drei großen Lieferanten. Kleinere Teams mit einfachen Konfigurationen können vermutlich mit den Cloud-Kosten-Management-Services des Cloud-Anbieters ihrer Wahl auskommen.

Die kritische Masse für den Tool-Einsatz

Sobald das Cloud-Engagement zunimmt, werden eigenständige Tools für das Kosten-Management attraktiv. Sie sind darauf ausgelegt, mit mehreren Clouds zu arbeiten und Berichte zu erstellen, die die Daten für eine einfache Nutzung vereinheitlichen. Einige erfassen sogar die Maschinen, die vor Ort laufen, so dass Sie die Kosten für die Anmietung und den Aufbau eines eigenen Serverraums vergleichen können.

In vielen Fällen sind Tools für das Cloud-Kosten-Management Teil eines größeren Pakets, mit dem auch andere Regeln wie die Sicherheit durchgesetzt werden. Einige Werkzeuge sind keine originären Cloud-Kontroll-Tools, sondern haben sich dazu entwickelt. Andere dienten zuerst dazu, Unternehmensarchitekturen zu überwachen oder Software-Governance zu verwalten.

Im Folgenden finden Sie eine alphabetisch geordnete Liste von Tools zur Erfassung und Analyse der Cloud-Kosten.

Anodot

Die erste Aufgabe der Anodot-Sammlung von Cloud-Überwachung-Tools besteht darin, den Datenfluss durch die verschiedenen Dienste und Anwendungen zu verfolgen. Wenn es eine Anomalie oder ein Problem gibt, das sich auf die Benutzer auswirkt, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

Kosten von Instanzen und Pods über verschiedene Clouds hinweg zu verfolgen ist Teil dieser größeren Aufgabe. Das Dashboard erstellt Infografiken, die es ermöglichen, jeden Microservice oder jede API zu untersuchen und festzustellen, wie viel es kostet, sie in Zeiten hoher und niedriger Nachfrage am Laufen zu halten. Anhand dieser detaillierten Angaben können Sie die teuren Arbeitslasten erkennen und einen Weg finden, sie zu beschneiden.

Besondere Merkmale:

Integriert in ein umfassenderes Überwachungssystem, um eine bessere Kundenerfahrung zu einem vernünftigen Preis zu bieten;

Erhältlich als White-Label-Plattform für Integration und Reselling.

AppDynamics

Container in einer Kubernetes-Umgebung zu verfolgen und zu kontrollieren ist das Ziel von Ciscos AppDynamics, früher bekannt als Replex. Das Tool ist Teil eines größeren Systems, das Cluster in öffentlichen Clouds oder im lokalen Betrieb überwacht, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren.

Die Verfolgung der Kosten ist Teil eines Systems, das ständig Statistiken sammelt und auf Anomalien achtet. Ein wichtiger Berichtsprozess rechnet die Kosten auf die dafür verantwortlichen Teams zurück, so dass jeder die Treiber der monatlichen Rechnung verstehen kann.

AppDynamics bietet auch eine proprietäre Engine für maschinelles Lernen, die historische Daten in einen Plan für eine effiziente Bereitstellung umwandelt. Eine Kontrollschicht für Richtlinien bietet granulare Einschränkungen, um sicherzustellen, dass Teams nur Zugriff auf Funktionen und Ressourcen haben, die sie benötigen.

Besondere Merkmale:

Integration von Kosten-Management und allgemeiner Anwendungsüberwachung;

Verbindung von User Experiences und Geschäftsergebnissen für jede Ebene des Software-Stacks.

Apptio Cloudability

Apptio bietet einen großen Werkzeugkasten für die Verwaltung von IT-Organisationen, und Cloudability ist das Tool zum Management von Cloud-Kosten. Es schlüsselt die verschiedenen Cloud-Instanzen auf und ordnet sie zu Abrechnungszwecken den Teams zu. Im Idealfall sind sie in der Lage, ihre eigenen Kosten zu kontrollieren und die künftige Nutzung mithilfe der angebotenen Berichte und Dashboards vorherzusagen.

Der True Cost Explorer von Cloudability bietet beispielsweise Pivot-Diagramme, mit denen zwischen aggregierten Variablen gewechselt werden kann, um genaue Pläne zu erstellen und die künftige Nutzung vorherzusagen. Cloudability lässt sich mit Ticketing-Tools wie Jira für die Planung und mit Tracking-Tools wie PagerDuty oder Datadog für die Überwachung integrieren.

Besondere Merkmale:

Planung zukünftiger Käufe von reservierten Instanzen, um Einsparungen für eine konstante Nachfrage zu sichern;

Zuweisung von anstehenden Arbeitslasten an verfügbare Instanzen mit den richtigen Funktionen.

CloudAdmin

Die von CloudAdmin erstellten Dashboards sind einfach und direkt: Das Tool verfolgt die Cloud-Nutzung und bietet Vorschläge für die Anpassung Ihrer Server oder deren Umwandlung in reservierte Instanzen. Server-Instanzen können Teams zugewiesen und dann mit einem Budget nachverfolgt werden. Überschreiten die Ausgaben eine bestimmte Grenze, werden Warnungen in E-Mails oder andere gängige Kommunikations-Tools wie PagerDuty integriert, um Mitarbeiter zu benachrichtigen.

Besondere Merkmale:

Sorgfältig gefilterte Daten-Feeds extrahieren die wichtigsten Ausgabendetails, um Zeit bei der Informationssuche zu sparen;

Automatisierte Warnmeldungen können ausufernde Ausgaben stoppen, wenn sie Schwellenwerte überschreiten.

CloudCheckr

CloudCheckr konzentriert sich auf die Kontrolle von Cloud-Kosten und Sicherheit. Das Tool ist Teil der Spot-Konstellation von NetApp für das Cloud-Management und hier für das Kostenmanagement zuständig. Es verfolgt etwa Standardausgaben für Verbrauch, Prognosen und das Rightsizing von Instanzen.

Das Tool unterstützt das Reselling für Unternehmen, die ihre eigenen Schichten zu Commodity-Cloud-Instanzen hinzufügen. Eine White-Label-Option ermöglicht es, alle Berichte und Diagramme weiterzugeben, damit Kunden ihre Abrechnung besser verstehen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Public Clouds, die von Regierungen genutzt werden.

Besondere Merkmale:

Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen durch Verfolgung der Sicherheitskonfiguration;

Reservierte Instanzen durch Nachverfolgung des Basisverbrauchs zuordnen.

Datadog

Die Überwachung von Cloud-Maschinen, Netzwerken, Serverless-Plattformen und anderen Anwendungen ist die erste Aufgabe der Datadog-Tools. Ein Teil ist die Verfolgung der Cloud-Kosten: Die Telemetrie sammelt Daten über Leistung und Kosten, und Datadog baut diese in ein Dashboard ein. Das soll Unternehmen dabei helfen, sowohl die Kosten als auch die Performance von Anwendungen zu verstehen.

Ziel ist es, Entscheidungen über die Anwendungsleistung unter Berücksichtigung des Bereitstellungspreises zu erleichtern. Die besten Kompromisse können zu Kosteneinsparungen führen.

Besondere Merkmale:

Umfassende Suite für die Infrastrukturüberwachung über mehrere Clouds hinweg;

Die Überwachung echter und simulierter Benutzer erleichtert die Bereitstellung einer besseren User Experience.

Densify

Densify ist eine Sammlung von Tools, um Cloud-Infrastrukturen zu verwalten durch das Jonglieren mit Containern und VMware-Instanzen. Laut Densify geht es darum, genaue und akribische Aufzeichnungen über die Auslastung der Cluster zu führen und diese Daten zu nutzen, um schnell zu skalieren.

Die Optimierer von Densify konzentrieren sich auf Cloud-Ressourcen wie Instanzen, Kubernetes-Cluster und VMware-Maschinen. Dieser Ansatz soll die Skalierung um 30 Prozent verbessern. Das FinOps-Tool von Densify generiert umfangreiche Berichte, um Anwendungsentwickler und CFOs bei Laune zu halten.

Besondere Merkmale:

Die Auslastung von Maschinen wird überwacht, um eine angemessene Zuweisung der Instanzen zu gewährleisten;

Berichte fassen den Verbrauch zusammen und helfen Entwicklern, die Hardware richtig zuzuordnen.

Flexera One

Die Flexera One Cloud Management Suite löst viele Aufgaben der Cloud-Verwaltung, darunter die Nachverfolgung von Assets oder die Governance zur Orchestrierung der Kontrolle. Ein wichtiger Teil der Suite ist dem Budget gewidmet.

Das Tool bietet ein Multicloud-Accounting zur Nachverfolgung der Ausgaben mit einem ausgefeilten, nach Teams und Projekten aufgeschlüsselten Reporting. Flexera One offeriert auch Vorschläge zur Optimierung des Verbrauchs, indem es auf üppige Zuweisungen verweist. Es bietet zudem automatisierte Systeme, um die Erkenntnisse umzusetzen. Integriert sind maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um die Analyse von Verbrauchsmustern über mehrere Clouds hinweg zu unterstützen.

Besondere Merkmale:

Integriertes Reporting über mehrere Clouds hinweg, um Business-Teams ein besseres Verständnis der Kosten zu ermöglichen;

Identifiziert Optionen für die Anpassung von Instanzen und die Beseitigung von "verschwenderischen" Ausgaben.

Harness

DevOps-Teams können die CI/CD-Pipeline nutzen, die der zentrale Teil von Harness ist, um die Bereitstellung zu automatisieren. Sobald der Code läuft, lässt sich die Nutzung verfolgen, um die Budgets im Einklang zu halten.

Die Funktionen zum Kosten-Management von Harness achten auf Anomalien im Vergleich zu historischen Ausgaben und generieren Warnmeldungen für die Teams. Eine Funktion, um ungenutzte Instanzen automatisch zu stoppen, kann mit Spot-Maschinen arbeiten und so deren Potenzial für Kosteneinsparungen effektiv freisetzen, während sie ihren flüchtigen Charakter umgeht.

Besondere Merkmale:

Tiefe Integration in die Entwicklungspipeline, um Kosteneinsparungen zum Bestandteil der Software-Entwicklung zu machen;

Automatisierte Compliance integriert das Kostenmanagement mit der Regulierungs- und Governance-Arbeit.

Kubecost

Teams, die Kubernetes für die Bereitstellung von Container-Pods verwenden, können Kubecost installieren, um ihre Ausgaben zu verfolgen. Die Software funktioniert in allen großen und kleinen Clouds sowie in Pods, die vor Ort gehostet werden.

Kosten werden nachverfolgt, während Kubernetes sich an die Lasten anpasst, und in einem einheitlichen Satz von Berichten dargestellt. Große Sprünge oder unerwartete Bereitstellungen können Warnungen auslösen, die ein menschliches Eingreifen erfordern.

Besondere Merkmale:

Optimiert für die Verfolgung, wie sich Kubernetes-Bereitstellungen auf die Kosten auswirken;

Dynamische Empfehlungen zeigen Möglichkeiten zur Senkung der Ausgaben auf.

ManageEngine

DevOps-Teams verlassen sich auf ManageEngine, um eine Reihe potenzieller Probleme von der Sicherheit bis zur Überlastung von API-Endpunkten zu verfolgen. Das CloudSpend-Tool von ManageEngine extrahiert Daten aus Cloud-Rechnungen und aggregiert sie, um nützliche Informationen zu liefern.

Die Kosten lassen sich den einzelnen Teams zurechnen und die prädiktiven Analysen von ManageEngine planen reservierte Instanzen auf der Grundlage historischer Daten. Derzeit ist das Tool verfügbar für AWS und Azure.

Besondere Merkmale:

Spend Analysis dringt tief in die Daten ein, bis hin zu granularen Details;

Unterstützung mehrerer Währungen für den weltweiten Einsatz.

Nutanix

Unternehmen mit großen Multi-Cloud-Implementierungen können Nutanix Cost Governance (ehemals Beam) nutzen, um die Kosten für eine Reihe von Installationen zu verfolgen. Dies umfasst private Cloud-Maschinen, die vor Ort gehostet werden.

Das Tool kann so angepasst werden, dass es genaue Kostenschätzungen für private Installationen generiert, indem es Heiz- und Kühlkosten, Hardware und die Miete für das Rechenzentrum mit einbezieht. Dies erleichtert es, genaue Entscheidungen über die Zuweisung von Arbeitslasten an die kostengünstigste Bereitstellung zu treffen. Der Prozess lässt sich automatisieren, um die Verwaltung und Zukunftsplanung für die Budgetierung reservierter Instanzen zu vereinfachen.

Besondere Merkmale:

Das Metering von Private Clouds ermöglicht einen direkten Einblick in die Kosten von On-Prem-Hardware;

Budget-Warnungen und dynamische Optimierung helfen bei der Anpassung des Verbrauchs zur Minimierung der Kosten.

ServiceNow

Teams, die umfangreiche Sammlungen von Microservices betreiben, nutzen auf ServiceNow, um einen Teil des Stacks zu verwalten. Viele der Tools sind kundenorientierte Lösungen wie die IT-Automatisierung, aber es gibt auch mehr Backend-Tools zur Optimierung des IT-Betriebs durch intelligentes Performance-Management. Neuere AIOps können auch Lösungen für künstliche Intelligenz liefern.

Besondere Merkmale:

Große Auswahl an Tools zur Verfolgung und Optimierung von IT-Ressourcen;

Gut integriertes Risikomanagement mit Governance-Tools.

Turbonomic

IBM setzt auf Turbonomic als eine KI-gestützte Lösung, um die Bereitstellung zu managen, die den Anwendungsbedarf mit der Infrastruktur in Einklang bringt. Das Tool startet, stoppt und verschiebt Anwendungen automatisch entsprechend der Nachfrage.

Die Daten, die diesen Entscheidungen zugrunde liegen, werden in einem Warehouse gespeichert, um die KI zu trainieren, die zukünftige Entscheidungen treffen wird. Die neueste Version enthält ein aktualisiertes Dashboard und ein auf Grafana basierendes Reporting-Framework.

Besondere Merkmale:

Vollständig integrierte Grafiken zum Verständnis von Bedarf und Kosten in einer Anwendung;

Automatisierung der Ressourcenzuweisung, um Entwickler-Teams von der Arbeit zu entlasten.

VMware Aria CloudHealth

VMware hat Aria Cost und Aria Automation unter der Marke CloudHealth entwickelt, um Bereitstellungen über alle wichtigen Cloud-Plattformen sowie Hybrid-Clouds hinweg zu verwalten. Das Kostenrechnungsmodul verfolgt die Ausgaben und ordnet sie den Geschäftsteams zu, während es gleichzeitig Bereitstellungen optimiert, um Kosten zu minimieren.

Die Modellierungsebene erstellt Amortisations- und Verbrauchspläne, um den zukünftigen Bedarf zu prognostizieren. Finanzmanager und Entwicklungsteams können diese Prognosen detailliert auswerten, um sich auf bestimmte Anwendungen oder Service-Konstellationen zu konzentrieren. Die größere Produktlinie integriert das Kostenmanagement mit automatischer Bereitstellung und Sicherheitsdurchsetzung.

Besondere Merkmale:

Spending Governance stellt sicher, dass die Teams individuelle Budgets für den Ressourcenverbrauch einhalten;

Integration von Cloud-Kosten mit Geschäftskennzahlen und Leistungsindikatoren, um den Zusammenhang zwischen Computing-Aufwand und dem Endergebnis zu verstehen.

Yotascale

Ein Großteil der Cloud-Kosten entsteht bei den Menschen, die Code schreiben und bereitstellen. Sie treffen die Entscheidungen, mehr Instanzen zu starten und mehr Daten zu speichern. Yotascale möchte ihnen zusätzliche Informationen an die Hand geben, damit sie ihren Hardware-Verbrauch mit Tools optimieren können.

Diese sind darauf ausgelegt, Maschinen zu überwachen und ihre Kosten direkt den verantwortlichen Teams zuzuordnen. Die Prognose-Tools können auch Anomalien erkennen und Warnungen auslösen, um überraschende Rechnungen am Ende des Monats zu vermeiden.

Besondere Merkmale:

Die Tools liefern Budget-Informationen direkt an Teams, die die Software entwickeln und Maschinen in Betrieb nehmen;

Automatische Nachverfolgung erstellt Prognosen und weist auf Probleme und Überverbrauch hin.

Zesty

Während viele Cloud-Manager Einblicke durch ausgefeilte Berichte bieten, ist Zesty darauf ausgelegt, die Arbeit des Auf- und Abschaltens zusätzlicher Instanzen zu automatisieren. Eine wichtige Funktion ermöglicht es, den günstigen Markt für Reserved Instances mit Überkapazitäten in der Cloud zu beobachten.

Das Tool basiert auf KI-Algorithmen, die mit der AWS-API zusammenarbeiten können. So sollen sie Entscheidungen treffen, die gerade genug Maschinen in Betrieb halten, um die Benutzer und den CFO zufriedenzustellen. Das Tool kann sogar die Menge des Festplattenspeichers steuern, der einzelnen Maschinen zugewiesen wird, und gleichzeitig Prozessorzeit auf Marktplätzen für Reserved Instances kaufen und verkaufen.

Besondere Merkmale: