Die Prozessebene. Last but not least, müssen auch die Prozesse intelligenter gemacht werden. Denn was bringt uns eine smarte Fabrikation, wenn viele administrative Aufgaben und betriebliche Prozesse immer noch manuell bleiben? Dafür müssen wir uns endgültig von Datensilos und Applikations-Konglomeraten verabschieden. Die Intelligenz dafür liegt in der Cloud und in Cloud-Anwendungen. Es geht darum, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, um die Etablierung smarter vorausschauender Wartungsansätze, intelligenter Security- und Riskominimierungsabläufe sowie um die Herstellung einer hohen operativen Exzellenz und Belastbarkeit durch schnelle Reaktionszeiten und selbstlernende Systeme.