Aufgrund der Bauweise moderner Laptops, Tablets oder Smartphones war und ist es für einen Laien teilweise unmöglich, ein Gerät aufzurüsten oder zu reparieren. Ein solcher Eingriff ist vor allem bei großen Herstellern oft nur in autorisierten Werkstätten oder beim Hersteller selbst möglich. In einem Tweet hat Amerikas Präsident Joe Biden nun erneut seine Unterstützung für das Recht der Verbraucher bekundet, ihre Gerät selbst zu reparieren.

When you own a product, you should be able to repair it yourself. That’s why I included support for the “right to repair” in my Executive Order.



Now, companies like Apple and Microsoft are changing their policies so folks will be able to repair their devices themselves.