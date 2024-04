Auf einen Blick

Pro Ausgezeichneter Bildschirm

Lange Software-Unterstützung

Solide Akkulaufzeit

Anständige Kameraleistung Kontra Nicht das langlebigste Smartphone

Nur 128 GB Speicherplatz

Umstrittenes Rückseiten-Design

Fazit Mit einem Preis von 299 Euro erfüllt das Galaxy A25 5G viele Kriterien, wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Budget-Smartphone sind. Neben der 5G-Unterstützung erhalten Sie ein hervorragendes 120 Hertz AMOLED-Display, eine gute Allround-Performance, gute Kameras und (vielleicht am wichtigsten) eine längere Softwareunterstützung als bei der Konkurrenz.

Die aktuelle Flaggschiff-Serie Galaxy S24 mag zwar die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber Samsung produziert auch weiterhin erschwingliche Smartphones. Eines der neuen Modelle für 2024 ist das Galaxy A25 5G. Das Smartphone hat eine UVP in Höhe von 299 Euro und bietet Funktionen wie einen großen und hellen 120 Hertz AMOLED-Bildschirm, eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine Akkulaufzeit von zwei Tagen und 5G-Konnektivität.

Frühere Smartphones der Galaxy A-Serie boten ein einwandfreies Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir klären in den folgenden Zeilen die Frage, ob das auch beim aktuellen Modell der Fall ist.

Design & Verarbeitung

Kombination aus Kunststoff und Glas

Drei Farbvarianten

Nicht wasserdicht

Über das Design des Galaxy A25 5G gibt es nicht viel zu sagen, da es sehr stark an die vorherigen Modelle der Serie angelehnt ist. Es erinnert an die Galaxy-S24-Serie und bietet nur einige Detail-Änderungen.

Eine der wichtigsten Änderungen ist die Wahl der Materialien: Rückseite und Rahmen sind aus Kunststoff. Die Vorderseite ist aus Glas, aber Samsung gibt nicht an, um welchen Typ es sich handelt. Da ist es vielleicht keine Überraschung, dass das Gerät innerhalb von zwei Wochen einige leichte Kratzer abbekommen hat. Die sind jedoch nur sichtbar, wenn das Display ausgeschaltet ist und das Licht reflektiert wird.

Insgesamt hat es den unverwechselbaren Look eines Samsung-Handys, insbesondere das Trio der rückwärtigen Kameras in einer Anordnung, die ich gerne als Port-Hole-Stil bezeichne.

Es ist das Muster auf der Rückseite, durch das sich das Galaxy A25 auszeichnet. Das glänzende Gitter aus winzigen Quadraten ist nicht nach meinem Geschmack. Es sieht aus wie eine Nahaufnahme der LEDs eines Fernsehers und erinnert an die Sichtschutzfenster in Schulen. Ich teste hier die Version "Blue", bei der das Muster anscheinend besser zur Geltung kommt als bei den anderen Farbvarianten "Aura Blue" und "Yellow".

Das glänzende Gitter aus winzigen Quadraten ist nicht nach meinem Geschmack. Es sieht aus wie eine Nahaufnahme der LEDs eines Fernsehers.

Obwohl sich das Gerät robust anfühlt und einen Sturz von der Armlehne meines Sofas auf einen Laminatboden ohne Probleme überstanden hat, sollten Sie vielleicht dennoch eine Hülle anbringen. Das empfehle ich nicht nur, um das Muster auf der Rückseite zu verdecken, sondern auch, um die Griffigkeit zu verbessern. Das Galaxy A25 ist nämlich ziemlich rutschig.

Ein kleines Designmerkmal, das mir gefällt, ist der erhöhte Rahmen an der Lautstärke- und Einschalttaste. Letztere beherbergt den Fingerabdruckscanner, der zuverlässig funktioniert. Die Einschalttaste hat jedoch ein sehr lautes und störendes Klicken, wenn Sie sie drücken.

In Bezug auf Größe und Gewicht ist das Galaxy A25 fast identisch mit dem iPhone 15 Plus (das ich zur gleichen Zeit zum Test hatte). Es ist also ein großes und schweres Smartphone. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie eher ein kompaktes Gerät suchen.

Ich bin froh, dass es einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss gibt, aber das Galaxy A25 5G ist nicht staub- oder wasserdicht. Außerdem fühlt sich der Vibrationsmotor für das haptische Feedback im Galaxy A25 besonders schwach, summend und billig an.

Bildschirm & Lautsprecher

6,5 Zoll AMOLED-Bildschirm

120 Hertz Bildwiederholfrequenz

Stereo-Lautsprecher

Abgesehen von einer etwas kleineren Diagonale ist das Display des Galaxy A25 5G das gleiche wie das im Galaxy A34 aus dem vergangenen Jahr. Sie bekommen ein 6,5-Zoll-AMOLED-Panel mit einer Full HD+-Auflösung (2.340 × 1.080 Pixel) und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Das Display ist kräftig, farbenfroh, detailreich und hell. Es zählt zu den besten im Budget-Segment.

Meine Messungen bei ausgeschalteter automatischer Helligkeit ergaben 405 Nits. Laut Samsung soll der Bildschirm sogar bis zu 1.000 Nits erreichen. Diese Werte sorgen dafür, dass Sie die Display-Inhalte auch im Freien oder in der Sonne noch gut erkennen können. Sie können zudem den Eye Comfort Shield-Modus einschalten, der blaues Licht reduzieren soll. Ich kann seine wissenschaftliche Wirksamkeit zwar nicht garantieren, aber er ist vorhanden, wenn Sie ihn nutzen möchten.

Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz sorgt für eine reibungslose Nutzung. Wahlweise können Sie das Display auch auf 60 Hertz herunterregeln, was die Akkulaufzeit ein wenig verlängert. Schade, dass es keinen dynamischen Modus gibt, in dem das Smartphone je nach Aufgabe automatisch zwischen den beiden Modi umschalten kann.

Einer der besten Bildschirme, die Sie in einem günstigen Smartphone finden können.

Wie die meisten Smartphones (auch die preiswerten) verfügt das Galaxy A25 über Stereo-Lautsprecher. Sie klingen anständig, die Lautstärke ist gut. Dolby Atmos wird auf dem Smartphone unterstützt, aber Sie müssen ins Einstellungsmenü gehen, um es zu aktivieren. Ich finde nicht, dass es etwas bringt, über die eingebauten Lautsprecher zu hören. Mit Dolby Atmos kann sich der Klang der Stereo-Lautsprecher sogar verschlechtern. Das Feature macht über angeschlossene Kopfhörer mehr Sinn.

Spezifikationen & Leistung

Exynos 1280-Chipsatz

6 GB RAM

128 GB Speicher

Micro-SD-Kartensteckplatz

Samsung hat im Galaxy A25 seinen Exynos 1280-Chipsatz verbaut. Der Mittelklasse-Chipsatz aus dem Jahr 2022 kommt auch in älteren Geräten wie dem Galaxy A33 oder dem A53 zum Einsatz. Obwohl er relativ alt ist, handelt es sich immer noch um einen Achtkern-Prozessor, der in einem 5-nm-Verfahren hergestellt wird. Er ist leistungsfähig genug, um das Smartphone im täglichen Gebrauch ohne Performance-Probleme nutzen zu können. Erwarten Sie nur nicht, dass Sie damit fortgeschrittene Spiele oder komplizierte Aufgaben wie Videobearbeitung durchführen können - schließlich handelt es sich um ein Budget-Handy.

Das Galaxy A23 verfügt über angemessene, aber nicht beeindruckende 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten gibt es einen Micro-SD-Kartenslot, über den Sie bei Bedarf mehr Speicherplatz (bis zu 1 TB) hinzufügen können.