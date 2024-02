Auf einen Blick

Pro Elegantes, unverwechselbares Design

Beeindruckender Bildschirm

Schnelles kabelgebundenes und drahtloses Aufladen

Hervorragende Haupt- und Teleobjektivkameras Kontra Weniger Betriebssystem-Updates als bei der Konkurrenz

Durchwachsene Weitwinkel- und Selfie-Kameras

Teurer als das OnePlus 11

Eingeschränkte Wasserbeständigkeit

Fazit OnePlus hat sein neuestes Flaggschiff mit kabellosem Laden und einem leistungsstarken Prozessor aufgerüstet. Das OnePlus 12 ist zwar teurer als das OnePlus 11 bei der Markteinführung, aber die Ausstattung ist für den Preis immer noch sehr beeindruckend: wunderschönes Design, starke Leistung und fähige Kameras. Ein guter Kauf.

OnePlus hat sich weltweit einen Namen gemacht, indem es Smartphones zu wettbewerbsfähigen Preisen anbietet, die die Flaggschiffe von Samsung, Google und anderen unterbieten.

Das OnePlus 12 widersetzt sich diesem Trend und ist nicht so günstig wie das OnePlus 11 bei seiner Einführung. Aber es rechtfertigt die Preiserhöhung mit einigen neuen Funktionen und bietet alles, was man erwarten kann: ein erstklassiges Display, gute Leistung und tolle Kameras. Und wieder einmal wird OnePlus seinem Motto gerecht, sich niemals zufriedenzugeben.

Design & Aufbau

Erhältlich in Grün und Schwarz

Schutzklasse IP65 statt IP68

Alarm-Schieberegler immer noch ein praktisches Feature

Ich liebe das Design des OnePlus 12. Für mich sieht es besser aus als alle anderen Smartphones, die ich bisher getestet habe, obwohl ich eine Vorliebe für grüne Technik habe. Mit einem Gewicht von 220 g und einer Dicke von 9,15 mm ist das 12er ein großes, gewichtiges Flaggschiff, das nicht so leicht in die Tasche passt.

OnePlus hat das massive kreisförmige Kameramodul auf der Rückseite beibehalten, das erstmals beim 11 eingeführt wurde, komplett mit Beschriftungen, die die Spezifikationen der einzelnen Kameras angeben.

Die grüne Farbversion nennt sich Flowy Emerald, angeblich inspiriert von den Flüssen, die die Alpen hinunterfließen. Abgesehen vom Marketingjargon ist die Textur wie ein erdfarbener Marmor, dessen Farbtöne je nach Umgebungslicht variieren.

Für diejenigen, die Grün nicht so sehr mögen wie ich, gibt es das Handy auch in Silky Black. Die Glasrückseite liegt gut in der Hand, ebenso wie das gebogene Display. Während des Tests überlebte das Telefon einen versehentlichen Sturz, wobei das Corning Gorilla Glass 5 auf der Rückseite und das Gorilla Glass Victus 2 auf der Vorderseite gute Arbeit leisteten und nicht zerbrachen oder zersplitterten.

Die IP65-Einstufung macht das OnePlus 12 weniger anfällig für Wasser- und Staubschäden als das 11, ist aber nicht so gut wie der IP68-Standard, den viele andere teure Smartphones erfüllen. Das bedeutet, dass man das OnePus 12 nicht in Wasser eintauchen kann: Es ist nur gegen Wasserstrahlen mit geringem Druck geschützt.

Ich bin ein großer Fan vom OnePlus-Benachrichtigungsslider. Er erspart zusätzliche Berührungen des Bildschirms und das Drücken des Lautstärkereglers. Das ist ein triftiger Grund, sich für ein OnePlus-Telefon zu entscheiden und nicht für ein Konkurrenzprodukt, das keinen solchen Regler hat.

Es gibt keinen Kopfhöreranschluss, was heutzutage bei Flaggschiff-Handys die Norm ist. Das SIM-Fach (mit Dual-Nano-SIM-Unterstützung) befindet sich neben dem USB-C-Anschluss auf der Unterseite, während sich die Lautstärkewippe und der Netzschalter auf der rechten Seite befinden.

Die Haptik - die Vibrationen für Benachrichtigungen und Tastendruck - gehört zu den besten, die ich je verwendet habe, mit spürbar unterschiedlichen Mustern für Benachrichtigungen, Anrufe und Nachrichten. Sie können die Intensität einstellen und je nach Ihren Vorlieben zwischen "knackig" und "sanft" wechseln.

Bildschirm und Lautsprecher

Sehr helles 6,82-Zoll-Display

adaptive Bildwiederholfrequenz von 120 Hz

Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Unterstützung

Das AMOLED-Display wurde von dem 6,7-Zoll-Panel des OnePlus 11 auf 6,82-Zoll vergrößert. Auch die Auflösung ist mit 1.440 × 3.168 Pixeln höher. Wie zuvor verwendet es LPTO-Technologie mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, die automatisch auf 1 Hertz heruntergeregelt werden kann, um den Akku zu schonen.

Dank der Unterstützung von Dolby Vision und HDR10+ ist er farbenfroh, kräftig und reagiert schnell auf Berührungen und Scrollen. Dank der erstaunlichen Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits, die etwa 2,5 Mal höher ist als bei den hellsten aktuellen Handys, beeinträchtigt helles Sonnenlicht das Display in keiner Weise. In dunkleren Räumen ist die Helligkeit fast überwältigend, obwohl sie sich automatisch anpasst. Einfach ausgedrückt: Das OnePlus 12 eignet sich hervorragend zum Streamen von Netflix-Inhalten und zum Spielen.

Es gibt einen Fingerabdrucksensor unter dem Display für biometrische Daten und eine Gesichtserkennung. Beide funktionieren hervorragend, wobei letztere keine Probleme mit Brillen und nur geringe Probleme mit dunklen Räumen hat.

Die Stereo-Lautsprecher sind großartig, mit Unterstützung für Dolby Atmos. Sie klingen klar und erzeugen einen lebendigen Sound mit ein wenig Bass. Ich würde nicht viel Musik über sie hören wollen, aber sie sind gut für Podcasts und Spiele. Unter dem Abschnitt Dolby Atmos in den Einstellungen gibt es vier Klangprofile zur Auswahl: Smart (adaptiv), Film, Spiele und Musik. Film war meine bevorzugte Option.

Es gibt auch Unterstützung für Spatial Audio und Holo Audio (siehe unten), vorausgesetzt, man hat kompatible Ohrhörer und Apps für diese Funktionen. Das Gleiche gilt für Head Tracking. Beim Test mit den Jabra Elite 8 Active-Ohrhörern klang Spatial Audio bei Actionszenen einigermaßen gut, aber Dialoge hatten zu viel Echo.

… der Bildschirm ist butterweich und eignet sich hervorragend für das Streaming von Netflix-Inhalten und Spiele

Mit Holo-Audio können Sie verschiedene Töne aus verschiedenen Richtungen hören. So kann man Spotify von vorn abspielen lassen, während die Benachrichtigungen von rechts kommen und die Alarme von links ertönen. Das ist die Theorie. Als ich es ausprobiert habe, wurden die Benachrichtigungen nicht über Spotify abgespielt, und der Timer hat die Audiowiedergabe komplett unterbrochen. Hier muss eindeutig noch etwas nachgebessert werden, oder man benötigt die Kopfhörer von OnePlus.

Specs & Leistung

Snapdragon 8 Gen 3

12/16 GB RAM

256/512 GB Speicher

Wenn Sie auf der Suche nach Flaggschiff-Leistung sind, wird Sie das OnePlus 12 nicht enttäuschen. Es ist mit einem Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor ausgestattet, demselben Chip, der auch im Xiaomi 14 und Samsung Galaxy S24 Ultra zu finden ist, obwohl er speziell für letzteres optimiert wurde.

Je nach Wahl beim Kauf erhalten Sie entweder 12 oder 16 GB RAM und 256 oder 512 GB Speicherplatz. Schon das Basismodell ist mehr als genug für anspruchsvolle Apps und Spiele. Kein Bedarf zu sagen, dass es eine Fülle an Leistung für alltägliche Aufgaben gibt.

Um diese Leistung in Schach zu halten, verfügt das OnePlus 12 über ein Dual Cryo-Velocity VC-Kühlsystem, das im Vergleich zur Konkurrenz eine größere Oberfläche und eine kürzere Gas-Flüssigkeits-Zirkulationsstrecke hat, um die Wärmeableitung zu verbessern.

Abgesehen vom technischen Fachjargon funktioniert das tatsächlich. Das Telefon blieb beim Spielen von "Genshin Impact" bemerkenswert kühl. Das einzige Mal, dass sich das OnePlus 12 warm anfühlte, war während des Ladevorgangs, aber das war nicht problematisch.

"Genshin Impact" konnte bei mittleren Grafikeinstellungen ohne Übertaktung gespielt werden. Es gab kein Stottern und die Reaktionen auf Berührungen, Wischbewegungen und Kameraeinstellungen waren schnell. Das wird wahrscheinlich durch HyperBoost, HyperRendering und HyperTouch unterstützt, drei neue Funktionen in Oxygen OS 14, die die Spielleistung verbessern sollen.

OnePlus 12 Benchmarks

In unseren Tests hat das OnePlus 12 die Konkurrenten im GeekBench 5 übertroffen. Dazu gehört auch das iPhone 14 Pro Max, was eine beeindruckende Leistung ist, wenn man bedenkt, dass iPhones hier normalerweise die Android-Modelle übertreffen. Im GeekBench 6 blieb es jedoch überraschenderweise hinter dem OnePlus 11 zurück, das mit einem älteren Chip ausgestattet ist - einem Snapdragon 8 Gen 2, der auch im günstigeren OnePlus 12R zum Einsatz kommt. Diese synthetischen Benchmarks sind jedoch nur ein Maß für die Leistung, und das bedeutet nicht, dass es insgesamt langsamer ist.

Das OnePlus 12 lieferte einige beeindruckende Zahlen in GFXBench, die die Grafikfähigkeiten dieses Smartphones im Vergleich zu anderen Flaggschiffen zeigen. Es hat auch die schnellste Ladezeit der Gruppe, nur übertroffen vom 11, das einen kleineren Akku hat, der sich schneller aufladen lässt.