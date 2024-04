Herr Abolhassan zu Ihren Business-Mantras zählt "Höre den Menschen zu, dann weißt Du was zu tun ist". Diesem Motto folgend haben Sie in den ersten Wochen als neuer CEO von T-Systems zahlreiche Anwenderunternehmen besucht. Wo drückt die Unternehmen der Schuh in Sachen IT?

Ferri Abolhassan: Ich war acht Jahre in einem anderen Geschäftsfeld der Deutschen Telekom, nämlich bei Sales & Service, tätig. Da habe ich dieses Mantra schätzen gelernt. Und bin dem auch in meinen ersten Wochen bei T-Systems konsequent nachgegangen.

Kosten sind nicht mehr das Maß aller Dinge

Ich treffe nach acht Jahren häufig die gleichen Unternehmen und teilweise die gleichen Menschen wieder wie damals. Aber es ist eine andere Welt als die Welt, die ich vor acht Jahren verlassen habe.

Inwiefern?

Ferri Abolhassan: Damals hieß es, alles wird Public Cloud, alles wird Software. Und die Kosten waren das Maß aller Dinge und bestimmten, wohin welcher Teil der Wertschöpfungskette gegeben wurde.

Und heute treffe ich die Anwender in einer anderen Situation wieder - das beginnt schon in unserem eigenen Haus, der Telekom. Heute ist vor allem wichtig, dass erstmal das Geschäft läuft.

Was meinen Sie damit?

Ferri Abolhassan: Die IT hat als ein Teil der Wertschöpfungskette dafür zu sorgen, dass ihre Systeme rund um die Uhr - 24 Stunden lang - und an sieben Tagen der Woche verlässlich und mit hoher Verfügbarkeit die Kernprozesse unterstützen. Die Anwender haben einen hohen Qualitätsanspruch.

Hoher Qualitätsanspruch der Anwender

Damit sind wir in einer Welt, in der für die großen und relevanten Kernprozesse der IT auf verlässliche Plattformen und Provider und nach wie vor auf Private-Cloud-Strukturen gesetzt wird.

Sie sagen, dass vor acht Jahren die Kosten das Maß aller Dinge waren. Heute sei es dagegen wichtig die Kernprozesse rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche verlässlich zu unterstützen. Wie hat das die IT-Agenda der Unternehmen verändert?

Ferri Abolhassan: Ich glaube, dass die IT-Qualität heute einfach die unverzichtbare Basis ist. 24 mal 7 ist nur ein Ausdruck der Qualität. Das reibungslose zur Verfügung stellen der Kernprozesse fürs Geschäft ist heute eine Tugend. Das macht den Preis für IT nicht irrelevant. Aber er steht nicht mehr allein im Vordergrund.

Was ist IT-Qualität?

Wie definieren Sie in diesem Zusammenhang IT-Qualität? Das könnte Security sein? Oder als alter Netzwerker denke ich sofort an die 99,9999 Prozent Netzverfügbarkeit.

Ferri Abolhassan: Alle diese Themen zählen für mich zur Kategorie Qualität dazu. Das beginnt mit der Verfügbarkeit, mit dem Ziel Zero Downtime. Schließlich will ich im Business meine IT-Services ausfallsicher zur Verfügung stellen. Und niemand will Datenskandale, weshalb unsere Kunden erwarten, dass ihre Daten bei uns sicher und vor Cyberangriffen geschützt sind. Das gehört für mich ebenfalls zur IT-Qualität.

Verlässlichkeit der Kernprozesse zählt

Letztlich subsummiere ich alles unter dem Oberbegriff Qualität, was dem Anwender die Verlässlichkeit seiner Kernprozesse gewährleistet. Zudem ist Qualität eine deutsche Ingenieurstugend. Mit Made in Germany und Quality war dieses Land mal sehr lange Marktführer.

Sie sprachen gerade in Sachen Qualität auch vom Schutz vor Cyberangriffen. Wenn ich dann aber die täglichen Meldungen über erfolgreiche Cyberattacken in Deutschland lese, dann kann es mit der IT-Qualität aber nicht weit her sein?

Ferri Abolhassan: Na ja, es gibt auch täglich Autounfälle. Dennoch stehen wir in Sachen Verkehrssicherheit im internationalen Vergleich nicht schlecht da. Das gilt in meinen Augen auch für die Cybersicherheit.

Wir haben uns hier als Telekom gut organisiert. Wir sind immer auf der Hut, damit es nicht zum Durchbruch einer Cyberattacke kommt.

Dabei erleben wir als Telekom jeden Tagen Millionen solcher Angriffsversuche. Um diese schiere Zahl an Angriffen abzuwehren, bündeln wir alle unsere Technologien von der Hardware über die Software bis hin zur KI. Aber nicht nur zur Abwehr, wir wollen auch Angriffsmuster und Abwehrtechniken erkennen. Um schneller zu lernen, wie die nächste Attacke aussehen könnte, bevor sie erfolgt. Davon profitieren auch unsere Kunden.