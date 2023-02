"Cybersecurity ist nicht nur ein IT-Problem, sondern ein Risiko für den gesamten Geschäftsbetrieb von Unternehmen", stellt Thomas Schumacher, verantwortlich für Bereich Security bei Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz, klar. Die Sicherheitslage bleibe angespannt - in Deutschland wie auch weltweit. Schumacher verweist auf die zahlreichen Ransomware-Attacken, die mit voller Wucht auf die deutsche Wirtschaft einprasselten.

"Augen zu ist keine gute Strategie"

Um so wichtiger werde es für Betriebe jeder Größe und aus allen Branchen, sich entsprechend vorzubereiten. "Augen zu und darauf hoffen, davonzukommen" ist aus Sicht des Beraters keine gute Strategie. Schumacher appelliert an die Unternehmen, vor allem ihre Angriffserkennung zu schärfen. Viele Hacker spähten erst einmal über einen längeren Zeitraum die von ihnen infiltrierten Netze nach lohnenswerter Beute. Je eher man diese Aktivitäten entdeckt, desto geringer der Schaden, so die Rechnung des Security-Spezialisten:

Grundsätzlich braucht jedes Unternehmen eine Strategie und einen Plan, wie es mit dem Thema Security umgehen will. Dafür brauche es den richtigen Dreiklang aus Technik, Prozessen und Menschen, der zudem immer wieder neu gestimmt werden muss. "Security ist eine Reise", sagt Schumacher, "womit fange ich an und wo will ich hin". Wie Unternehmen ihre Security-Reise richtig planen und dabei ihre IT-Resilienz verstärken können, verrät der Sicherheitsexperte in unserer aktuellen "TechTalk"-Episode. (ba/fm)