Fischer hatte zuletzt das IT-Infrastrukturgeschäft von HPE in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) verantwortet. Außerdem war er einer von vier Geschäftsführern der deutschen HPE-Gesellschaft (Hewlett-Packard GmbH). Jetzt übernimmt Fischer den Vorsitz der Geschäftsführung und auch die Vertriebsleitung in Deutschland.

Zu seinen Hauptaufgaben gehört dabei der Ausbau des Cloud-Geschäfts, für den HPE sein Hybrid-Cloud-Plattform GreenLake anbietet. Das Unternehmen hat unter dieser Marke ein breites Portfolio an Cloud-Dienstleistungen auf die Beine gestellt und vermarktet dieses parallel zum klassischen Verkauf von IT-Infrastrukturlösungen und IT-Services.

HPE-Geschäft in guten Händen

Koch, der im November 2019 Heiko Meyer abgelöst hatte, der zum weltweiten Vertriebsleiter aufgerückt war, und die deutsche HPE drei Jahre geführt hatte, nimmt für sich in Anspruch, das Unternehmen "trotz aufeinanderfolgender Krisen" zusammen mit seinem Team "geschäftlich, inhaltlich und kulturell" voran gebracht zu haben. "Ich übergebe jetzt die Geschäfte mit dem beruhigenden Gefühl, dass sie bei Marc Fischer in sehr guten Händen sind", lässt sich der neue Zentraleuropa-Chef zitieren.

Marc Fischer blickt auf eine inzwischen 35-jährige Erfahrung in der IT-Branche zurück. Er startete seine Karriere bei HP mit einem Dualen Studium (damals: Berufsakademie) und wechselte dann nach 17 Jahren zur IBM, wo er das PC-Geschäft in der DACH-region führte. Weitere Stationen waren die Geschäftsführung bei Lenovo in Deutschland und Österreich sowie die Leitung der Systems & Technology Group bei IBM in Deutschland und Nordosteuropa. Zu HP kehrte Fischer 2013 zurück und setzte seine Laufbahn nach der Firmenaufspaltung bei Hewlett Packard Enterprise fort.

"HPE ist in einer extrem guten Position, um die nächste Ära der Unternehmens-IT zu prägen", sagt Marc Fischer. "Kunden wollen ihre IT überall als Cloud-Dienstleistung beziehen - also nicht nur von externen Cloud-Plattformen, sondern auch in ihrem eigenen Rechenzentrum oder an verteilten Standorten. Hier sind wir mit HPE GreenLake der Pionier und Anführer der Branche. Den Ausbau dieses Modells treiben wir mit Volldampf voran, und Deutschland spielt dabei als eine der größten Volkswirtschaften der Welt eine entscheidende Rolle. Ich freue mich darauf, diese Aufgabe zusammen mit dem Team anzugehen." (hv)