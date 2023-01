Das Rennen um die Gestaltung des Autos als Metaverse-Plattform für das Gaming geht in die nächste Runde. Bereits 2022 hatten etliche Hersteller wie BMW, Audi oder Tesla angekündigt, ihre Fahrzeuge zum Metaverse der Mobility auszubauen (siehe auch "Auto auf dem Weg zum Metaverse - Autobauer bringen Spiele ins Auto"). Doch die Sache hatte ein Haken: In den Genuss der neuen Gaming-Form kamen bislang nur die Besitzer neuerer Fahrzeuge.

Metaverse zum Nachrüsten

Dies will nun das Münchner Startup Holoride ändern. Bislang belieferte das Unternehmen Audi mit einer für die Rücksitze konzipierten, auf VR-Headsets-basierenden Lösung. Zur CES 2023 in Las Vegas haben die Münchner unter dem Namen "holoride retrofit" nun eine Nachrüstlösung für alle Automodelle vorgestellt. Nach Angaben der Münchner lässt sich so jedes Fahrzeug, unabhängig von Marke und Baujahr, nachrüsten.

Die Technik

Die Technik der holoride retrofit basiert dabei auf der gleichen Technologie, die bereits seit Herbst 2022 in holoride-fähigen Audi-Fahrzeugen integriert ist. Im Gegensatz zum Festeinbau basiert die Nachrüstung auf einem kleinen schwarzen Kästchen - in Größe und Form mit einem Smartspeaker vergleichbar. Dieses wiegt laut Anbieter 158 Gramm und findet mit Hilfe einer mitgelieferten Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs seinen Platz. Der integrierte Akku soll rund 14 Stunden halten und kann über ein mitgeliefertes USB-C-zu-USB-A-Kabel geladen werden.

Via Bluetooth kann die holoride retrofit mit bis zu VR-Headsets verbunden werden. Das Gerät selbst übermittelt dabei die Bewegungs- und Ortsdaten des Fahrzeugs und sorgt so für die charakteristischen Inhalte (Elastic Content). das Elastic Software Development ist denn auch eines der Kernelemente der Plattform. Es ermöglicht die Synchronisierung von Bewegungsdaten mit den Inhalten einer VR-Brille in Echtzeit und ist damit auch wesentlicher Bestandteil eines erlebbaren'Motorverse' - eine holoride Interpretation eines mobilen Metaverse. Bei Holoride sieht man das Internet der nächsten Generation als einen Raum, in dem physische und digitale Welten miteinander verschmelzen und die Leistungsfähigkeit und das Potenzial von Web3 nutzen.

Das kostet die holoride retrofit

Der Einstieg in díe Holoride-Welt kostet als Nachrüstlösung 899 Euro. Im Lieferumfang des Pakets sind laut Anbieter neben der holoride retrofit ein HTC-VIVE-Flow-VR-Headset, ein Game Controller, ein Safety Strap sowie ein einjähriges Abonnement für die holoride Plattform enthalten. Die holoride Nachrüstlösung ist auch als Einzelprodukt für 199 Euro erhältlich. Beide Optionen sind unter shop.holoride.com erhältlich.

Pixel Ripped 1995: On the Road als neues Spiel

Gleichzeitig zur Markteinführung der Nachrüstlösung erhalten Holoride-Abonnentinnen und -Abonnenten Zugriff auf das Spiel "Pixel Ripped 1995: On the Road". Dabei handelt es sich um ein Spin-off des beliebten Spiels aus dem Jahr 2020. Es erzählt die Geschichte von David, einem 9 Jahre alten Gamer und seinem virtuellen Freund Dot. Die beiden erforschen Spieleklassiker aus der 16- und 32-Bit-Ära, um Dots Freunde zu retten und den verlorenen Pixelstein vom bösen Cyblin Lord zurückzuholen - dieses Malfindet das Geschehen während eines Familienausflugs in einem Auto statt.