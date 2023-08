Erklärtes Ziel der Non-Profit-Organisation Alliance for OpenUSD (AOUSD) ist es, einen offenen Standard zu entwickeln, der die Grundlage für ein neues, auf Mixed-Reality-Erlebnissen basierendes Internet schaffen soll. Die Mitglieder der Allianz:

Die Grundlage für den zu entwickelnden Standard soll das Universal Scene Description (OpenUSD)-Framework von Animationsspezialist Pixar liefern. Die AOUSD will dieses weiterentwickeln und fördern, um die Erstellung von 3D-Content mit interoperablen Tools und Daten zu standardisieren. Weitere Details wollen die AOUSD-Mitglieder demnächst - unter anderem im Rahmen der Open Source Days 2023 Anfang August - bekannt geben (Update folgt).

We are excited to announce the launch of the Alliance for #OpenUSD (AOUSD) to promote the standardization, development, evolution, and growth of Pixar’s Universal Scene Description technology.



Read the announcement: https://t.co/ir9KGG0gI9@allianceopenusd pic.twitter.com/doa1QLaMBD