Wer hybrid arbeiten möchte, braucht dazu nicht nur die richtigen Tools, sondern auch die richtige Kultur und Führungskräfte mit entsprechendem Mindset. Wie die hybride Arbeitsrealität derzeit aussieht, hat der US-Softwareanbieter Ivanti im Rahmen seines "2023 Everywhere Work Report" untersucht. Dazu hat das Unternehmen weltweit 8.400 Büro- beziehungsweise Wissensarbeiter, IT-Experten und C-Level-Führungskräfte befragt - davon 1.300 in Deutschland.

Die Ergebnisse sind - besonders aus deutscher Perspektive - erschreckend und verdeutlichen, dass zwischen den Wünschen der Mitarbeiter (insbesondere der jüngeren) und den von den Arbeitgebern geschaffenen Realitäten eklatante Lücken klaffen:

Dabei wirken sich Bürozwang und mangelnde Selbstbestimmung nicht unbedingt positiv auf die Angestellten aus - im Gegenteil: Die Einschränkungen durch die Arbeitgeber führen laut den Studienautoren zu Unzufriedenheit, Burnout und Quiet Quitting - insbesondere bei jüngeren Mitarbeitern. Weltweit bekennt sich demnach jeder dritte Wissensarbeiter unter 40 dazu, ein Quiet Quitter zu sein. Doch auch in deutschen Offices ist der Frust groß:

Das hat auch Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse:

"Wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes geht, riskieren Führungskräfte, die keine Flexibilität anbieten, dass ihr Team weniger engagiert und produktiv arbeitet", kommentiert Alexander Neff, Vice President EMEA Central von Ivanti, die Ergebnisse. Er fügt hinzu: "Die besten Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, hat für alle Führungskräfte oberste Priorität. Tatsächlich werden Unternehmen, die eine 'Everywhere Work'-Mentalität mit entsprechendem Tech-Stack leben und fördern, nachhaltige Wettbewerbsvorteile realisieren. Die Art, wie und wo Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen wollen, hat sich grundlegend verändert, und es ist für Führungskräfte unerlässlich, kulturelle und technische Barrieren zu überwinden, um das zu ermöglichen."

Das scheint deutschen Führungskräften laut der Studie allerdings besonders schwer zu fallen: So empfindet jeder fünfte (23 Prozent) befragte deutsche Manager Hybrid Work als "No-Go".

