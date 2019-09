Bei unseren Weiterbildungsangeboten am INeKO Institut an der Universität zu Köln* gehen wir von einem Menschenbild aus, dass wir alle nur dann unsere individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und unsere persönliche Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen können und wollen, wenn wir auf gleicher Augenhöhe qualifiziert und geführt werden. Diese Überzeugung wird seit 20 Jahren durch unsere Dozenten_innen, in allen unseren Seminarangeboten tagtäglich gelebt.

So viel Theorie wie nötig, so viel Praxis wie möglich

Unsere Begeisterung für die Förderung und Entwicklung der Persönlichkeit verbunden mit der Vermittlung von fundiertem Fachwissen sowie viel Praxiserfahrung durch unsere Dozenten_innen, kommt bei unseren Teilnehmern_innen von Jahr zu Jahr besser an. So haben sich unsere Teilnehmerzahlen im Zeitraum von 2017 bis 2019 im Bereich Systemisches Coaching und Veränderungsmanagement, an dem vor allem Führungskräfte aus den unterschiedlichsten Hierarchieebenen teilnehmen, trotz einer schon sehr hohen Ausgangsbasis nochmals um 80 % gesteigert! Eine ähnlich stürmische Entwicklung zeichnet sich im Bereich der Qualifikationen im Agilen Projektmanagement (Kanban, Scrum…), Design Thinking und DecisionMaking ab. Den ungewöhnlich großen Erfolg unserer Angebote führen wir darauf zurück, dass wir erkannt haben, welche Weiterbildungsinhalte in der Wirtschaft dringend gebraucht werden. Auf diese Anforderungen, die sich aus den aktuellen weltweiten Entwicklungen ergeben, soll im Folgenden eingegangen werden.

In einer Welt, die geprägt ist durch hohe Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUKA), sind Flexibilität und sachlich fundierte sowie schnelle Entscheidungen wichtig. Steile Hierarchien und lange Entscheidungswege sind Gift für eine hohe Innovations- und Konkurrenzfähigkeit! Notwendig sind Agiles Mindset, Kanban, Scrum, Agile Coaching, Agile Leadership sowie ein gut strukturiertes und gemeinsam verantwortetes DecisionMaking. Allerdings stellen die dafür notwendigen Veränderungen große Anforderungen an die Einstellungen und das Verhalten von Management und Mitarbeitern.

Hierfür sind wir als Weiterbildungsanbieter durch unser Menschenbild und durch unsere - gerade bei dieser schwierigen Ausgangslage - wichtige systemische Perspektive besonders gut aufgestellt. Wir sehen uns daher in der Lage unsere Kunden besonders qualifiziert auf die erfolgreiche Bewältigung der großen Anforderungen vorzubereiten, die sich im Hinblick auf die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit von Teams, Abteilungen und Unternehmen aktuell und in Zukunft stellen.

* getragen durch die Gesellschaft zur Förderung des Instituts für die Entwicklung personaler und interpersonaler Kompetenzen an der Universität zu Köln e. V.. Das INeKO Institut ist eine Wissenschaftliche Einrichtung der Universität zu Köln gemäß § 9 29 Landeshochschulgesetz.

Besuchen Sie uns auf der Zukunft Personal Europe - Halle 2.1 | Stand W.28-1 - direkt am Campus.