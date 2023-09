Hagen Rickmann, langjähriger Geschäftsführer der Geschäftskundensparte bei der Telekom Deutschland GmbH, verlässt den Konzern. Mitte Oktober wird der 54-Jährige den Posten an Klaus Werner übergeben, der seit 2014 als Chief Financial Officer (CFO) die Finanzen der Telekom Deutschland GmbH verantwortet. Werner wird an Srini Gopalan berichten, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH.

Der Abgang Rickmanns kommt überraschend. Erst vor wenigen Tagen hatte der für seine publikumswirksamen Auftritte bekannte Manager die "Digital X" in Köln eröffnet, die Hausmesse oder auch das Digitalisierungsfestival der Telekom. In diesem Jahr begrüßte der Konzern unter anderem die Hollywood-Größe George Clooney und den Abba-Mitbegründer Björn Ulvaeus auf seiner Bühne in der Rhein-Metropole.

"Hagen Rickmann hat einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg des Geschäftskundenbereichs und für den deutschen Mittelstand geleistet", verabschiedet Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, den Manager in einer Mitteilung. Insbesondere mit der Initiative Digital X habe er dazu beigetragen, die Digitalisierung in Deutschland "nachhaltig zu prägen".

Hagen Rickmann im CW-Interview: Wir verspielen unsere Zukunft

Der 1969 in Bremerhaven geborene Rickmann hatte 2009 bei T-Systems angefangen, der Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom. Er war zunächst Leiter des Portfolio- und Innovationsmanagements bei der T-Systems Enterprise Services GmbH, ab 2011 dann Geschäftsführer für den Bereich Service der T-Systems International GmbH. Von 2013 bis 2015 verantwortete Rickmann den Vertrieb von T-Systems und damit das Großkundengeschäft des Telekom-Konzerns in Deutschland und weltweit. 2015 wechselte er zur Telekom Deutschland GmbH und übernahm dort als Geschäftsführer den Geschäftskundenbereich.

Innerhalb des konzerns gab es gerade im Geschäftskundenumfeld in den zurückliegenden Jahren immer wieder Unruhe. Vor allem die Abgrenzung von Rickmanns Bereich mit T-Systems war unscharf. Die Folge: ständige strategische Neuausrichtungen und Umstrukturierungen. Erst im November 2022 übernahm die Telekom Deutschland GmbH von T-Systems deren Tochter Multimedia Solutions (MMS). Das Ziel: Telekom Deutschland soll sich künftig auf das Geschäft mit Kleinbetrieben und Mittelständlern konzentrieren, während T-Systems die Großkunden adressiert. Mit der Umstrukturierung seien die oft diskutierten Verkaufsgerüchte rund um T-Systems endgültig vom Tisch, versicherte vor knapp einem Jahr T-Systems-Chef Adel Al-Saleh.

Hagen Rickmanns Ziel unbekannt

Über die künftigen Pläne Rickmanns liegen keine Informationen vor. "Ich danke meinem Team für all das Großartige, was wir gemeinsam geleistet und geschafft haben", lässt sich der in Hamburg lebende Manager in einer Pressemitteilung der Telekom zitieren. "Jetzt nach fast anderthalb Jahrzehnten wird es Zeit für mich, wieder eine neue Richtung einzuschlagen. Ich freue mich auf neue Herausforderungen."

Sein Nachfolger Klaus Werner übernimmt mit dem Geschäftskundenbereich der Telekom Deutschland GmbH eine Sparte mit einem Umsatz von rund 9,2 Milliarden Euro (2022) und rund 10.500 Beschäftigten. Er wolle die Beziehungen zu den Geschäftskunden in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz und IT-Lösungen weiter ausbauen, hieß es. Zudem werde er sich verstärkt auf ein innovatives Portfolio und digitale Lösungen wie Security konzentrieren.

Nachfolger Klaus Werner seit 30 Jahren bei der Telekom

Werner arbeitet seit fast 30 Jahren bei der Telekom. Nach seinem Studium zum Diplom-Volkswirt begann der heute 55-jährige Manager 1994 seine Karriere als Controller bei der Telekom Tochter T-Mobile Deutschland. 2001 wechselte Werner in das Konzern-Controlling der Deutsche Telekom AG. In dieser Rolle betreute er T-Mobile US und anderer Mobilfunk-Tochtergesellschaften der Telekom. 2008 übernahm Werner den Posten als CFO der T-Systems International GmbH. Seit 2014 ist er CFO der Telekom Deutschland GmbH und verantwortet dort die finanzielle Steuerung der gesamten Telekom Deutschland mit einem Umsatz von 24,5 Milliarden Euro (2022).

"Klaus ist bereits seit vielen Jahren Teil unseres Management-Teams und kennt die Herausforderungen bestens", sagte Telekom Deutschland-Chef Gopalan. "Wir stellen damit einen reibungslosen Übergang sicher."