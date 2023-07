Googles ChatGPT-Konkurrent Bard ist ab sofort auch in Deutschland und den anderen Ländern der EU verfügbar. Bis dato standen der Inbetriebnahme des Konversations-Bots wohl Datenschutzbedenken im Weg. Diese scheinen nun ausgeräumt. Man habe proaktiv mit Experten, politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden zusammengearbeitet, schrieb Jack Krawczyk, Product Lead für Bard bei Google, in einem Blog-Beitrag.

Der Manager verweist auf den Google-eigenen verantwortungsbewussten Ansatz im Bereich der Ki. Man werde sich auch bei der weiteren Verbreitung von Bard von den eigenen KI-Grundsätzen leiten lassen, das Feedback der Nutzer einbeziehen und Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre und der Daten ergreifen.

Google spricht vom größten Update von Bard

Mit der erweiterten Verfügbarkeit hat Google auch neue Funktionen gegenüber der US-Version angekündigt. Krawczyk spricht vom bisher größten Update von Bard. Das Generative-AI-Werkzeug sei nun in den meisten Ländern der Welt und in den am häufigsten gesprochenen Sprachen verfügbar. Die neuen Features sollen die User dabei unterstützen, Bard an die eigenen Bedürfnisse anpassen, die Kreativität steigern und insgesamt mehr Aufgaben erledigen zu können. Das sind die neuen Funktionen:

Anwender können sich die Antworten auf ihre Fragen von Bard vorlesen lassen. Das sei beispielsweise hilfreich, um die richtige Aussprache eines Wortes zu lernen. Nach der Eingabe des Prompts müssen die Nutzer für die Vorlesefunktion auf das Sound-Symbol klicken. Die Sprachausgabe ist in Deutsch und 40 weiteren Sprachen verfügbar.

User können Tonalität und Stil von Bards Antworten anhand verschiedener Optionen anpassen. Texte lassen sich zudem über eine Dropdown-Liste kürzen oder anderweitig anpassen. Diese Funktion steht aktuell nur in Englisch zur Verfügung, soll aber bald auf die anderen Sprachen ausgeweitet werden.

Damit Anwender produktiv mit Bard arbeiten können, hat Google verschiedene zusätzliche Funktionen eingeführt - dazu zählen:

Anpinnen und Umbenennen von Unterhaltungen: User könnten Prompts zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufrufen sowie Unterhaltungen mit dem Bot in einer Art Archiv anpinnen und dort verwalten. Wenn Anwender eine Unterhaltung beginnen, bietet das Tool in der Seitenleiste verschiedene Optionen zum Anpinnen, Umbenennen und Aufrufen der letzten Unterhaltungen.

Neue Exportmöglichkeiten für Code: Google zufolge wächst das Interesse, Bard für Programmieraufgaben zu verwenden. User könnten ihren via Bard generierten Python-Code künftig nicht nur wie bisher zu Google Colab, sondern auch nach Replit exportieren.

Antworten teilen: Anwender sollen Bard-Unterhaltungen beziehungsweise Teile davon künftig einfacher in ihren Netzwerken teilen können.

Bilder in Prompts verwenden: Google kombiniert seine Bilderkennung Lens mit Bard. User könnten so beispielsweise mehr Informationen über ein Bild abrufen. Zusätzlich sollen sich Bilder zusammen mit Prompts hochladen lassen, und Bard analysiert in der Folge das Foto.

Google will in Sachen Large Language Models (LLMs) nicht ins Hintertreffen geraten und Konkurrenten wie ChatGPT-Erfinder OpenAI das Feld überlassen. Generative AI helfe Nutzern, neues zu entdecken, die Vorstellungskräfte zu erweitern und Ideen zum Leben zu entwickeln, schreibt Google-Manager Krawczyk. Was daraus noch alles entstehen kann, weiß er aber wohl auch nicht. Krawczyk bezeichnet Bard als "KI-Experiment in der Anfangsphase".

Anwälte zerren KI vor den Kadi

Derzeit hat das Experiment mit viel Gegenwind zu kämpfen. Nach OpenAI und Microsoft wird auch Google in den USA wegen der unerlaubten Nutzung von Daten zum Training seines KI-Chatbots Bard verklagt. In der 90 Seiten zählenden Klageschrift der Anwaltskanzlei Clarkson wird behauptet, dass Google "heimlich alles gestohlen hat, was jemals von Hunderten von Millionen Amerikanern im Internet erstellt und geteilt wurde". Google habe jahrelang im Geheimen und ohne Ankündigung oder Zustimmung all diese persönlichen und beruflichen Daten, künstlerische und urheberrechtlich geschützte Werke, Fotos und sogar E-Mails gesammelt und dazu verwendet, um kommerzielle KI-Produkte wie den KI-Chatbot Bard zu entwickeln.

Außerdem wird die Konkurrenz größer. Gerade erst hat Tesla-Chef und erklärter KI-Kritiker Elon Musk ein eigenes KI-Startup aus der Taufe gehoben. Mit xAI will der umstrittene Manager weniger "politisch korrekt" sein und gegen OpenAIs ChatGPT und Googles Bard antreten.