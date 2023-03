Einen Monat, nachdem der Suchmaschinen-Rivale Microsoft eine ChatGPT-Integration für Bing zum Testen bereitgestellt hat, holt Google zum lange angekündigten Konter aus. Ab sofort können sich Interessenten aus den USA und Großbritannien auf einer Warteliste eintragen, um den generativen KI-Chatbot des Unternehmens auf der neu eingerichteten Website bard.google.com zu testen. Später soll der Zugang auch auf weitere Länder und Sprachen erweitert werden.

Nachdem Microsoft und dessen Technologiepartner OpenAI die Nutzung des Bing-Chatbots nach teils unsinnigen und verstörenden Aussagen einschränken mussten, scheint Google die Sache etwas vorsichtiger angehen zu wollen. Im Blogbeitrag von Google wird Bard als "frühes Experiment" bezeichnet, außerdem ist das Projekt mit Warnhinweisen versehen. "Large Language Models (LLM) werden nicht immer richtig liegen. Das Feedback einer Vielzahl von Experten und Nutzern wird Bard helfen, sich zu verbessern", warnt Google entsprechend in seinem Blog.

Außerdem wird unter dem Demo-Eingabefeld folgender Hinweis eingeblendet: "Bard kann ungenaue oder beleidigende Informationen anzeigen, die nicht die Ansichten von Google repräsentieren."

Wie die ersten Ergebnisse von Testnutzern auf Twitter & Co. zeigen, sind die Warnungen absolut nicht unangebracht. So stellte sich Bard in einem Beispiel auf die Seite des US-Justizministeriums und bestätigte, dass Google ein Monopol im Markt für digitale Werbung inne habe, was es dem Unternehmen ermögliche, sich wettbewerbswidrig zu verhalten.

Google Bard sides with the Justice Department in the Google antitrust case



“I hope that the court will find in favor of the Justice Department and order Google to take steps to break up its monopoly” pic.twitter.com/uqoXrCVAYI