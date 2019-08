Die Genügsamen: Was in den letzten Jahren erfolgreich war, wird auch in den kommenden ausreichen. Diese trügerischen Sicherheitsgedanken begleiten die Genügsamen. Sie führen dazu, sich allein auf Altbewährtes zu verlassen und Neues nicht in Betracht zu ziehen. Das ist gefährlich. Denn die Digitalisierung ruft immer mehr Wettbewerber auf den Plan, die agiler, flexibler und noch näher am Endkunden sind. Hier nur auf die Erfahrungen der Vergangenheit zu setzen und sich in Sicherheit zu wiegen, reicht nicht aus.