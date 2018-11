Wie sicher Windows wirklich vor unbefugten Zugriffen geschützt ist, hängt maßgeblich von der Stärke der verwendeten Passwörter ab. Windows 8.1 und 10 bieten neben dem klassischen Passwort mit dem Bildcode und einer Zahlen-PIN zusätzliche Authentifizierungsverfahren. Mit Windows Hello gibt es bei Windows 10 noch eine weitere Anmeldemöglichkeit: Um sich am System anzumelden, schaut man lediglich in eine Kamera oder weist seine Identität mit einem Fingerabdruck nach. Da es derzeit aber abseits der Microsoft-Surface-Geräte nur wenig unterstützte Hardware gibt, ist die Windows-Anmeldung mithilfe biometrischer Faktoren kaum verbreitet. Denn, um eine 100-prozentige Erkennungsrate garantieren zu können, müssen die Kameras nicht nur das Gesicht "sehen", sondern mithilfe eines Infrarotsensors auch bestätigen, dass es sich um eine Person und nicht um eine Fotografie vor der Kameralinse handelt.

Doch auch ohne Windows Hello und kaum zu merkende lange Passwörter riegeln Sie Ihr Windows vor unbefugtem Zugriff ab. Die Lösung ist ein handelsüblicher USB-Stick und eine Software. Sie macht aus dem USB-Stick einen bequemen Anmeldeschlüssel, der Ihnen die Tür zu Ihrem Rechner zu Hause und im Büro öffnet. Dabei bekommt jeder Nutzer seinen eigenen Anmelde-Stick, der nach dem Hochfahren des Windows-PCs eingesteckt wird und den entsprechenden Benutzer dann ganz automatisch anmeldet.

Hinweis: Der USB-Stick als Schlüssel für Ihren Windows-PC ist natürlich nur dann sicher, wenn er nicht in fremde Hände gelangt. Jeder, der den Stick besitzt, kann sich damit an Ihrem Rechner anmelden. Die Bequemlichkeit, sich keine Passwörter mehr merken zu müssen, wird auf der Gegenseite mit dem Risiko eines Diebstahls des Sticks erkauft!

Sichere Kennwörter für Windows vergeben

Da die Tools auch weiterhin eine konventionelle Anmeldung an Windows erlauben, sollten Sie für jeden Nutzer ein sicheres Passwort festlegen. Dabei ist es sinnvoll, eine Phrase zu verwenden, also eine Wortfolge. Aus der Phrase "Mein Hund Edgar wurde 2015 geboren und ist ein Pointer-Dalmatiner-Mix" wird "MHEw2015guieP-D-M" - das kann so keiner erraten. Alternativ verwenden Sie einen Online-Passwort-Generator . Hier geben Sie die Länge und die Zusammensetzung des Passworts mit Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen vor. Nachteil: Die automatisch generierten Passwörter sind schwerer zu merken.

Anschließend sollten Sie allen Nutzern des PCs die neuen Passwörter zuteilen - auch dem Konto "Administrator". Am einfachsten geht das, indem Sie nach einem Rechtsklick auf den Windows-Kopf und "Eingabeaufforderung (Administrator)" ein neues Kommandozeilen-Fenster mit Admin-Rechten öffnen und für jedes Konto den folgenden Befehl eingeben: