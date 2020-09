In der Buch-Neuerscheinung "Expedition: Werte, Arbeit, Führung 4.0" konzipiert von Peter Jeutter und Ralf Karabasz und herausgegeben von Markus Dohm, TÜV Rheinland, André Große Jäger, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und Klaus Rüffler, DB Systel, geben die Autoren viele Anregungen, Ideen und Praxisbeispiele. Auf der Grundlage dieses Buches stellen die Autoren nun ihre Thesen zur Arbeitswelt von morgen in der Online-Veranstaltung vor und beziehen sich auf die neuesten Entwicklungen.

Den Anfang machte am 20. Mai Herausgeber Markus Dohm, Bereichsvorstand beim TÜV Rheinland, der meinte, dass es ein "Back to 2019" nicht geben wird. Zwei Wochen später, am 3. Juni, widmete sich ein weiterer Herausgeber, André Große-Jäger, Referatsleiter im Bundesarbeitsministerium, den Basic Workern, die oft ohne formale Qualifikationen wichtige Arbeiten verrichten, wie auch die Corona-Krise gezeigt hat.

Am 17. Juni berichtete DB-Systel Personalgeschäftsführer Klaus Rüffler über seine Erfahrungen mit den Veränderungen in der Arbeitswelt. Am 1. Juli erläuterte Fiducia-Personalvorstand Jörg Staff die veränderte Rolle der Personaler und forderte sie auf, mutiger die Veränderungen anzugehen. Am 15. Juli wandte sich die Professorin Jutta Rump der Frage: Was sind die wichtigen Kompetenzen zur Beschäftigungsfähigkeit heute und in der Zeit nach Corona? Zwei Wochen später referierte Festo-Didactic-Vorstand Hans Jörg Stotz über Weiterbildungsherausforderungen rund um Industrie 4.0. Anfang August präsentierte Alexander Mädche, Professor für Wirtschaftsinformatik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) seine Forschungsergebnisse zur Gestaltung KI-basierter Systeme für die Arbeitswelt von morgen. Es folgte Peter Klingenburg, der sich um die digitale Transformation bei der T-Systems kümmert, und seine Erfolgsfaktoren nannte, damit so eine Transformation auch gelingt.

Am 9. September können Sie Timon Vielhaber erleben, der mit World of VR ein Startup gegründet hat - übrigens nicht sein erstes. Er wird über seine Erlebnisse als Führungskraft in einem Jungunternehmen berichten, über seine positiven Erfahrungen, aber auch über die besonderen Herausforderungen. Vielhaber wird nicht die unbequemen Wahrheiten verheimlichen, mit denen Gründer konfrontiert sind.

Veranstalter dieses neuen Formats sind die Synergie Vertriebsdienstleistung, in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) sowie der COMPUTERWOCHE.

Die Veranstaltungsreihe findet alle zwei Wochen statt - jeweils um 16 Uhr und dauert rund 45 Minuten. An weiteren Terminen berichten weitere hochrangige Autoren des soeben erschienen Buches über ihre Erfahrungen aus der aktuell sehr bewegenden Zeit. Sie erzählen, was sie überrascht hat - sowohl positiv als auch negativ und geben Prognosen dazu, was sich ändern und was bleiben wird. Kurzum, sie ziehen Bilanz und sprechen über Konsequenzen des derzeitigen Umbruchs. Moderiert wird diese Veranstaltungsreihe von Michael Schmidt, TÜV Rheinland, Hans Königes, COMPUTERWOCHE und Ralf Karabasz, Synergie.

Das Buch kann kostenfrei angefordert werden. Zusätzlich steht es als Download zur Verfügung. Nähere Informationen zum Buch und zur Expedition 4.0 hier.

