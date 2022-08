Network Slicing ist eine Methode, bei der ein Netzwerk in ein System logischer Netzwerke unterteilt wird, die auf einer gemeinsamen Infrastruktur arbeiten und jeweils für einen bestimmten Zweck konfiguriert sind. So könnte beispielsweise ein Slice mit erhöhter Sicherheit die Übertragung sensibler Informationen erleichtern, während ein Slice mit niedriger Latenz die Live-Übertragung von TV-Bildern ermöglicht. Das Potenzial von Network Slicing zeigte beispielsweise die Telekom zum MWC 2022 anhand von zwei Use Cases im 5G-Netz.

Wie Ericsson und Nokia nun jeweils am Beispiel von Pixel 6 (Pro) Smartphones demonstrierten, ist es mit der neuen URSP-Technologie (User Equipment Route Selection Policy) in Android 13 auch möglich, sich je nach den spezifischen Anforderungen eines Teilnehmers über verschiedene Anwendungen gleichzeitig mit mehreren Netzwerk-Slices zu verbinden.

Wie Ericsson berichtet, werden mit der seit Android 12 unterstützten Technologie URSP neben dem Standard-Slice für mobiles Breitband (MBB) zwei verschiedene Arten von Slices im Consumer-Profil des Devices verfügbar gemacht. App-Entwickler könnten danach angeben, welche Konnektivitätskategorie (Latenz oder Bandbreite) ihre App benötigt, woraufhin ein geeigneter Slice ausgewählt wird, dessen Merkmale vom Mobilfunknetz definiert werden.

Wahl zwischen Latenz und Bandbreite

Auf diese Weise kann je nach den Anforderungen der App entweder die Latenz oder die Bandbreite priorisiert werden. Als denkbares Szenario sieht Ericsson zum Beispiel, dass eine App einen vom Mobilfunknetz vordefinierten Slice mit niedriger Latenz für Online-Spiele oder einen vordefinierten Slice mit hoher Bandbreite für Streaming oder hochauflösende Videogespräche nutzt.

Der mit Android 13 verbesserte Support für Network Slicing geht laut Ericsson noch weiter: Hier wird zusätzlich die Nutzung von bis zu fünf vom Unternehmen definierten Slices durch das Arbeitsprofil des Geräts unterstützt. In Situationen, in denen keine USRP-Regeln zur Verfügung stehen, könnten Netzbetreiber ihr Netzwerk so konfigurieren, dass der Datenverkehr von Apps aus dem Work-Profil auf eine vorkonfigurierte Unternehmens-APN-Verbindung (Access Point Name) zurückgreifen kann. Das bedeutet, dass das Device immer eine separate mobile Datenverbindung für unternehmensbezogenen Datenverkehr behält, selbst wenn das Netzwerk keine URSP-Zustellung unterstützt.

Laut Monica Zethzon, Leiterin des Lösungsbereichs Packet Core bei Ericsson, "ist die Fähigkeit, eine breite und vielfältige Auswahl an Anwendungsfällen zu ermöglichen, von entscheidender Bedeutung", um die Rendite von Investitionen in 5G-Netzwerke zu steigern. "Mit der Bestätigung, dass die neuen Netzwerk-Slicing-Funktionen von Android 13 vollständig mit der Ericsson-Netzwerktechnologie funktionieren, machen wir einen bedeutenden Schritt nach vorne, um dem gesamten mobilen Ökosystem zu helfen, den wahren Wert von 5G zu realisieren", so Zethzon.

Neue Szenarien im Enterprise- und Consumer-Umfeld

Der Mobilfunkausrüster Nokia Mobile Networks führte im Network Slicing Development Center in Tampere, Finnland, einen ähnlichen Test mit Google erfolgreich durch. Der Versuch umfasste dabei auch neuartige Funktionen für das LTE-5G New Radio Slice Interworking, eine Technologie, die es den Betreibern ermöglichen soll, das gesamte Funkspektrum und die gesamte Netzabdeckung zu nutzen.

Auch Nokia ist von dem Potenzial der URSP-Technologie überzeugt. Wie Ari Kynäslahti, Leiter des Bereichs Technologie und Strategie bei Nokia Mobile Networks, erklärte, stellt das anwendungsbasierte URSP-Slicing sicher, dass Mobilfunkbetreiber mit Android-Geräten und den 4G/5G-Netzen von Nokia führende Dienste für Enterprise- und Privatkunden anbieten können". So könnten die URSP-Funktionen das Network Slicing auf neue Arten von Anwendungen und Anwendungsfällen ausdehnen, so dass Network Slices auf der Grundlage von Netzwerkleistung, Traffic Routing, Latenz und Sicherheit maßgeschneidert werden können.

Als mögliches Szenario nannte Nokia, dass ein Unternehmenskunde geschäftskritische Informationen über ein sicheres und leistungsfähiges Netzwerk-Slices sendet und gleichzeitig über ein anderes Slice an einem Videoanruf teilnimmt.