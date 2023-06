Dropbox Dash ist ein universelles KI-gestütztes Suchwerkzeug, mit dem Anwender ihre Tools, Inhalte und Anwendungen über eine Suchleiste finden können. Die Nutzer müssen bei der Recherche nicht mehr unnötig zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln, verspricht der Anbieter. Dash lasse sich über Konnektoren in Plattformen wie Google Workspace, Microsoft Outlook und Salesforce integrieren.

Das Tool biete auch sogenannte Stacks, wobei es sich um intelligent zu verwaltende Link-Sammlungen handeln soll, die eine schnelle Möglichkeit zum Speichern, Organisieren und Abrufen von URLs bieten. So wie es für Dateien Ordner und für Musiktitel Wiedergabelisten gibt, bieten Stacks laut Dropbox eine einfach zu teilende Organisationsebene für Cloud-Inhalte.

"Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, in denen Ihre Arbeit ordentlich in Dateien und Ordnern organisiert war und Sie alle Ihre Inhalte auf einer Festplatte suchen konnten? Heutzutage ist die Arbeit über Hunderte von Tabs und Apps, über den Desktop und den Browser verstreut", schreibt Dropox in seinem Firmen-Blog. "Statt einer Suchleiste gibt es gefühlt zehn. Irgendwie leben wir in einer Welt, in der es einfacher ist, das gesamte menschliche Wissen zu durchsuchen, als das Wissen Ihres Unternehmens oder Ihre eigenen Inhalte."

Ein Dashboard für die übergreifende Suche

Mit Dash soll das anders werden. Eine Funktion namens Start Page funktioniert den Angaben zufolge wie ein Dashboard, über das Nutzer die universelle Suche aktivieren, Stacks anzeigen und Verknüpfungen zum Starten von Meetings und zum Öffnen der letzten Arbeit erhalten können. Dropbox hat angekündigt, dass Dash in Zukunft generative KI nutzen wird, um aktiv Fragen zu beantworten und relevante Inhalte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuzeigen.

Dash steht derzeit ausgewählten Kunden als Betaversion in englischer Sprache zur Verfügung. Das Unternehmen hat sich noch nicht dazu geäußert, ob dafür ein Aufpreis fällig wird.

KI-Funktion für Zusammenfassung von Inhalten

Das zweite Produkt, Dropbox AI, bietet Zusammenfassungsfunktionen: Nutzer können sich dem Anbieter zufolge mit wenigen Klicks Dokumente, Videoinhalte, Verträge oder Meeting-Aufzeichnungen in einer Art Vorschau anzeigen lassen. Solche KI-gestützten Zusammenfassungen sind derzeit besonders beliebt, viele Anbieter von Productivity-Tools haben sich zuletzt damit beschäftigt - beispielsweise Asana, Atlassian, Box, Cisco, Slack oder Zoom.

Dropbox-Nutzer können der neuen KI auch eine Frage zu einem bestimmten Inhalt stellen und sollen nahezu in Echtzeit eine Antwort erhalten. Das Unternehmen plant, diese Funktionen für einzelne Ordner und für ganze Dropbox-Konten einzuführen. Dropbox AI für Dateivorschauen befindet sich derzeit allerdings noch in einer frühen Alpha-Phase und steht erst einmal nur ausgewählten US-Kunden zu Testzwecken zur Verfügung.

"Das ist erst der Anfang, wie Dropbox KI und Machine Learning nutzen wird, damit Anwender ihre individuellen Arbeitsumgebungen verbessern können", sagte Sateesh Kumar Srinivasan, Vice President und General Manager für KI bei Dropbox. "In den nächsten zwölf Monaten werden wir untersuchen, wie wir das Nutzererlebnis für unsere Kunden noch besser gestalten und mehr Intelligenz in ihre Inhalte und Workflows bringen können."

50 Millionen Venture Capital für KI-Startups

Neben der Einführung neuer KI-Tools hat Dropbox auch eine 50 Millionen Dollar schwere Venture-Capital-Initiative angekündigt. Das Unternehmen will damit Startups unterstützen, die an zukunftsweisenden KI-Projekten arbeiten. Die in Frage kommenden Unternehmen erhalten finanzielle Hilfe und die Unterstützung von Mentoren, um neue Produkte zu entwickeln, mit denen sich die Zukunft der Arbeit besser gestalten lässt.