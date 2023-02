Es ist eine fantastische Zeit für VR, denn leistungsfähige Headsets wie die Quest 2 von Meta und das High-End-Quest Pro sind weltweit erhältlich und bieten ein High-End-Erlebnis, ohne dass ein spezieller Gaming-PC erforderlich ist. Außerdem gibt es das Pico 4, einen soliden Quest 2-Konkurrenten mit besserer Hardware zu einem etwas günstigeren Preis, und nicht zu vergessen die Vive Cosmos und Vive Pro 2 für PC-Spieler. Man kann mit Sicherheit sagen, dass es für jeden ein VR-Headset gibt.

Die Frage ist nur: Welches ist das beste für Ihre Bedürfnisse, da es im Jahr 2023 so viele leistungsfähige VR-Headsets zu kaufen gibt? Sollten Sie sich für PC-VR oder Standalone entscheiden? Müssen Sie viel Geld für die leistungsfähige Quest Pro ausgeben oder ist die Quest 2 oder Pico 4 besser für Sie geeignet?

Keine Sorge, wir haben alle gängigen VR-Headsets ausprobiert. Hier erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf eines Headsets achten sollten, und wir empfehlen Ihnen die besten VR-Headsets, die es derzeit auf dem Markt gibt.

Beste VR-Headsets 2023

Meta Quest 2: Empfehlung der Redaktion

Pro Beeindruckende eigenständige Leistung

Günstiger Preis

Kann für PC VR verwendet werden Kontra Facebook-Konto erforderlich

Keine Unterstützung für Bluetooth-Kopfhörer

Obwohl das Oculus-Branding zugunsten von Meta abgeschafft wurde, ist die Quest 2 immer noch das beste VR-Headset, das man kaufen kann. Wie das Original bietet das Quest 2 Standalone-Funktionalität und Inside-Out-Tracking, wenn auch dieses Mal in einem kleineren Formfaktor.

Der Star der Show ist das Display; mit fast 2K pro Auge hat das Quest 2 eines der detailliertesten Displays aller VR-Headsets in unserer Tabelle, nur noch übertroffen von der Vive Pro 2, was angesichts des Einstiegspreises außergewöhnlich ist. Außerdem ist die Snapdragon XR2-Plattform von Qualcomm verfügbar, die eine erhebliche Leistungssteigerung bietet und die Grenzen der verfügbaren Standalone-Apps und -Spiele sprengt.

Als ob das noch nicht genug wäre, können Sie dank Oculus Link Ihr Quest 2 an Ihren PC anschließen und PC-exklusive VR-Titel wie Half-Life Alyx erleben. Mit der Air Link-Funktionalität können Sie dies auch kabellos tun, wenn Sie über ein ausreichend gutes WLAN verfügen. Die Hybrid-Funktionalität wird von keinem anderen derzeit erhältlichen VR-Headset erreicht. Wenn Sie auf der Suche nach einem großartigen Allround-VR-Headset sind, ist die Meta Quest 2 genau das Richtige für Sie.

Pico 4 - Der Quest-2-Konkurrent

Pro Schlankes, kompaktes Design

Pancake-Objektiv der nächsten Generation

Hervorragende Leistung Kontra Kein Hand-Tracking

Mangel an namhaften VR-Titeln im Pico Store

Während sich die Meta Quest 2 in den letzten Jahren durchgesetzt hat und ein großartiges VR-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis bietet, ist die Pico 4 angetreten, um diese Position infrage zu stellen.

Oberflächlich betrachtet sieht die Pico 4 wie eine Quest der nächsten Generation aus - sie hat das gleiche allgemeine Design und Farbschema, obwohl Pico sich für eine schwarze, glänzende Vorderseite entschieden hat, um sich zu unterscheiden. Das Gerät ist beeindruckend dünn und wird standardmäßig mit einem ähnlichen Band wie dem Elite-Riemen von Meta geliefert.

Diese schlanken Abmessungen sind vor allem auf die Verwendung von Pancake-Linsen der nächsten Generation zurückzuführen, eine Technologie, die bisher nur bei der extrem hochwertigen Meta Quest Pro zum Einsatz kam. Pancake-Linsen sorgen für ein klareres Seherlebnis, vor allem an den Rändern der Linsen, und in Kombination mit einer höheren Auflösung als bei den beiden Meta-Headsets kann man mit Sicherheit sagen, dass das angebotene VR-Erlebnis gestochen scharf ist.

Das einzige wirkliche Problem sind die Inhalte. Da Meta viele der größten und besten VR-Titel auf seinen Headsets finanziert, darunter Beat Saber, Resident Evil 4, Medal of Honor und Among Us VR, ist es unwahrscheinlich, dass diese jemals auf der Plattform eines Konkurrenten erscheinen werden. Es gibt ein paar bemerkenswerte Spiele im Pico Store, darunter Blade & Sorcery: Nomad und Into the Fall, aber es wird einige Zeit dauern, bis Pico eine so große und vielfältige Bibliothek wie die von Meta aufbauen kann.

Doch ein großer Pluspunkt ist der Preis. Das Headset ist in Deutschland mit nur 399 Euro sogar günstiger als die Quest 2.

HTC Vive Cosmos - Modulares VR-Headset für PC-Spieler

Pro Modularer Aufbau

Genaues Tracking

Bequeme Passform Kontra Teuer

Erfordert einen High-End-Gaming-PC

Nicht die höchste Auflösung der Displays

Das Vive Cosmos ist nicht das billigste VR-Headset, das für Verbraucher erhältlich ist. Aber die modulare Natur macht die Cosmos-Reihe einzigartig, weshalb sie auch ein wenig mehr kostet.

Anstatt ein komplett neues Headset kaufen zu müssen, wenn HTC neue Technologien vorstellt, können Cosmos-Besitzer einfach eine neue Frontplatte kaufen und diese an ihr bestehendes Headset anbringen, was im Laufe der Zeit enorme Einsparungen ermöglicht.

Das Cosmos selbst bietet mit seinem Sechs-Kamera-Tracking ein anständiges VR-Erlebnis für VR-Spiele mit geringer bis mittlerer Intensität, aber das Kamera-Tracking ist nicht perfekt und der Verlust des Trackings in schnellen VR-Titeln kann manchmal frustrierend sein.

Aber hier kommt die Cosmos Elite ins Spiel: Für einen kleinen Aufpreis können Sie eine Cosmos mit echtem 1:1 SteamVR-Tracking erwerben, allerdings auf Kosten langer Einrichtungszeiten und der Notwendigkeit, die Basisstationen der ersten Generation zu verwenden.