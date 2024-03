VPN-Dienste haben eine grundlegende Aufgabe: Sie verschlüsseln Ihre Internetverbindung und geben Ihnen eine neue IP-Adresse, um Ihre echte zu verbergen. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle VPNs gleich sind. Es gibt viele Unterschiede: Angefangen bei der Geschwindigkeit und den Kosten bis hin zu differenzierteren Aspekten wie dem Grad der Privatsphäre und der Sicherheit, die sie bieten. Wir zeigen die besten VPN-Dienste.

Wenn Sie beispielsweise ein VPN benötigen, um einen Streaming-Dienst wie Netflix zu nutzen, dann sollten Sie sich für eines entscheiden, das Netflix entsperren kann. Andere Faktoren, wie die Datenschutzrichtlinien des VPNs, sind Ihnen vielleicht nicht so wichtig. Andererseits benötigen Sie vielleicht ein VPN, um Ihre Online-Aktivitäten privat zu halten und zu verhindern, dass Ihr Internetanbieter Daten über die von Ihnen besuchten Websites aufzeichnet und möglicherweise verkauft.

Wenn Sie auf der Suche nach einem objektiven, unvoreingenommenen Test von VPN-Diensten sind, sind Sie hier genau richtig. Wir haben Dutzende von ihnen getestet und sie im Folgenden nach ihren Eigenschaften eingestuft - und nach nichts anderem. Wir haben uns alles angesehen, von der Geschwindigkeit und den Funktionen bis hin zu der Frage, ob sie Netflix und andere Streaming-Dienste sperren können, und wir haben in den Datenschutzrichtlinien gestöbert, um herauszufinden, ob ein VPN sensible Daten protokolliert. Wir haben auch alle Apps getestet, um herauszufinden, ob ein VPN auf Android oder Amazon Fire TV genauso gut ist wie unter Windows, und haben dann berücksichtigt, was jeder Dienst kostet, um ein endgültiges Urteil zu fällen.

Gehen Sie nicht davon aus, dass alle VPN-Dienste gleich sind. Das sind sie nicht, und Sie sollten nicht einfach den billigsten auswählen. Im Folgenden finden Sie elf VPN-Dienste, die alle aus dem einen oder anderen Grund einen Platz auf Ihrer engeren Kandidatenliste verdient haben.

Öffentliches / freies Wi-Fi

Es ist eine gute Idee, ein VPN zu verwenden, wenn Sie in einem Café, einem Hotel, einem Flughafen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln mit einem offenen öffentlichen Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Wenn für die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk kein Passwort erforderlich ist (und die Eingabe Ihrer E-Mail oder anderer Daten in einem Webbrowser zählt hier nicht), bedeutet dies, dass die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem Netzwerk unverschlüsselt ist. Und das bedeutet, dass jemand Ihre Aktivitäten ausspionieren kann. Die meisten Websites und Webdienste verwenden jedoch ohnehin eine Verschlüsselung: Ein VPN ist eher eine Art Versicherungspolice für den Fall, dass sensible Daten im Klartext gesendet werden.

1. NordVPN: Gesamtsieger im Test

Pro hervorragende Geschwindigkeiten

entsperrt viele Videodienste

unabhängig geprüft Kontra nicht der günstigste Anbieter

keine unbegrenzten Verbindungen

NordVPN ist einfach zu bedienen, schnell und bietet viele Server auf der ganzen Welt, so dass Sie sich immer mit einem Server verbinden können, der nicht mit zu vielen anderen Nutzern überlastet ist. NordVPN ist nicht nur in der Lage, Streaming-Dienste wie Netflix und Disney+ freizugeben, sondern bietet auch einen hohen Datenschutzstandard. Das liegt unter anderem daran, dass es eine von einem unabhängigen Unternehmen geprüfte No-Logs-Richtlinie hat.

Dank NordLynx (ein auf WireGuard basierendes Protokoll) ist NordVPN das schnellste VPN auf dem Markt und bietet eine Reihe von Funktionen, darunter einen Kill-Switch in seinen Android-, Windows-, iPhone- und Mac-OS-Apps. Ein Kill Switch ist wichtig, damit Ihre Daten und Ihr tatsächlicher Standort auch dann verborgen bleiben, wenn die VPN-Verbindung unerwartet abbricht (was bei jedem VPN-Dienst von Zeit zu Zeit vorkommen kann).

NordVPN ist nicht der günstigste Dienst, aber selten ist der günstigste auch der beste. In Anbetracht des erstklassigen Service ist NordVPN seinen Preis wert. Das Zweijahresabonnement ist die beste Wahl, da der Monatspreis dann am günstigsten ist. NordVPN bietet drei Stufen an: Standard, Plus und Komplett. Plus bietet zusätzlich den Passwort-Manager und den Data-Breach-Scanner von Nord, während das teuerste Abo auch 1 TB verschlüsselten Cloud-Speicher enthält.

Zum Einzeltest: NordVPN

Hier geht es zum Angebot von NordVPN

2. Surfshark - Am besten für Nutzer mit vielen Geräten

Pro unbegrenzte Verbindungen

GPS-Spoofing

Multi-Hop-Verbindungen Kontra wie bei anderen VPN-Anbietern wird das Abo bei Verlängerung teurer

Surfshark ist sehr einfach zu bedienen und bietet eine gute Auswahl an Funktionen. Es gibt Apps für alle gängigen Geräte und es lassen sich beliebig viele Geräte zeitgleich mit dem VPN verbinden. Mit der Unterstützung von WireGuard (was hervorragende Geschwindigkeiten gewährleistet), einer ziemlich guten Erfolgsbilanz beim Entsperren von Streaming-Diensten und seiner neuen Nexus-Funktion (die weitere Schichten der Privatsphäre hinzufügt), erfüllt Surfshark viele Kriterien.

Die No-Logs-Politik hat der VPN-Anbieter in 2023 erneut überprüfen lassen (nicht das erste Mal), mehr Infos dazu unter dem Link. Das heißt: Es werden keine Daten protokolliert. Glücklicherweise hat der Anbieter seinen Sitz in den Niederlanden, was dem Datenschutz sehr zuträglich ist.

Neben der überdurchschnittlichen Geschwindigkeit bei verschlüsselten Verbindungen via WireGuard-Protokoll überzeugt Surfshark vor allem mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen. Angefangen bei speziellen MultiHop-Servern über KillSwitch bis zur CleanWeb-Funktion. Sie schützt vor Werbeblockern, Trackern und Malware. Nicht immer ganz reibungslos ermöglich Surfshark das Streamen von Inhalten aus dem Ausland ­- auch ohne spezielle Server.

Hier geht es zum Test von Surfshark VPN.

Hier geht es zum Angebot von Surfshark VPN

3. CyberGhost: Bestes VPN für Streaming

Pro entsperrt viele Videodienste

Wireguard-Protokoll

Split-Tunneling

Apps für alle gängigen Geräte Kontra mitunter langsame VPN-Verbindungen

kein Split-Tunneling auf Mac

CyberGhost ist ein langjähriger VPN-Dienst mit Sitz in Rumänien. Er erfüllt vielleicht nicht alle Anforderungen an den Datenschutz (wir würden gerne eine unabhängige Prüfung seiner No-Logs-Politik sehen), ist aber eine gute Wahl, um Streaming-Dienste freizugeben. Bei unserem Test wurden alle Streaming-Dienste, die wir ausprobiert haben, entsperrt, einschließlich Netflix und Disney+. Und da CyberGhost eine riesige Auswahl an Servern hat, können Sie, wenn einer mal nicht funktioniert, ein paar andere ausprobieren.

Als Bonus gibt es "NoSpy-Server", die dem Unternehmen gehören und von seinem rumänischen Hauptsitz aus betrieben werden. Diese bieten eine sicherere Option als die anderen (gemieteten) Server, was ein Vorteil sein kann, wenn Sie nicht nur Videos aus anderen Regionen ansehen möchten. Der Zugang zu diesen Servern ist in Ihrem Abonnement inbegriffen, solange Sie nicht das 1-Monats-Abo abgeschlossen haben.

Eines der Hauptargumente für Cyberghost ist jedoch der niedrige Monats-Preis. Vorausgesetzt, Sie entscheiden sich für das Zweijahresabonnement. Zusammen mit den Amazon Fire TV- und Android TV-Apps und der Möglichkeit, den Dienst auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig zu nutzen, ist Cyberghost eine großartige Option für alle, die nach einem kostengünstigen VPN für das Streaming von Filmen oder Serien suchen.

Zum Einzeltest: Cyberghost VPN

Hier geht es zum Angebot von Cyberghost VPN

4. hide.me VPN: Leistung und Preisgarantie überzeugen

Pro Mehr als 2.300 Server an 87 Standorten

Apps für alle gängigen Geräte

Unterstützung von Streaming-Diensten

Unlimitierte Datenübertragung

Konsequente No-Log-Policy

Preisgarantie Kontra Audit durch Dritte seit 2015 nicht aktualisiert

Teilweise langsame USA-Verbindungen

Seine Anfänge hatte Hide.me bereits im Jahr 2012. Damit zählt der VPN-Dienst zu den ältesten Anbietern und kann auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seine Netzwerke stetig erweitert und die Anzahl der Standorte und Server erhöht. Zum Testzeitpunkt unterhält hide.me VPN nach eigenen Angaben mehr als 2.300 Server an 87 Standorten in 54 Ländern weltweit.

Der VPN-Dienst Hide.me bietet per App eine Vielzahl von Funktionen, die Sie leicht für den individuellen Bedarf anpassen können. Das ist vor allem für ambitionierte Nutzer hilfreich, die für maximale Sicherheit unter Einhaltung der Privatsphäre sorgen wollen.

Wie eine Art Firewall arbeitet Stealth Guard. Ist die Option "Verbindung auf VPN beschränken" aktiv, werden alle ein- und ausgehenden Internetverbindungen blockiert, solange der Hide.me-VPN ausgeschaltet ist. Alternativ lässt sich die Blockade auch auf einzelne Apps beschränken. Praktisch ist die Option zum Einrichten von Split-Tunneling. Sie geben vor, welche Apps die VPN-Verbindung nutzen sollen und welche nicht. Recht neu ist die Option "Smart Guard". Ist sie aktiviert, lassen sich die Funktionen "Ads blockieren", "Malware-Schutz" und "Elternkontrolle-Filter" einzeln einschalten.

In unseren Tests kommt Hide.me VPN auf durchgehend gute Gesamtgeschwindigkeiten und konnte alle von uns gewünschten Streaming-Seiten entsperren. Für den Einstieg gibt es auch eine limitierte kostenlose Version.

Zum Einzeltest: hide.me VPN

Hier geht es zum Angebot von hide.me VPN

5. Private Internet Access: Geprüfter US-Standort

Pro geprüfte No-Logs-Politik

gut im Entsperren von Streaming-Diensten Kontra Preis verdoppelt sich am Ende des Abonnements

Browser-Erweiterungen sind keine VPNs

Private Internet Access (PIA) ist ein funktionsreicher VPN-Dienst, der Sie als Gamer, Verfechter der Privatsphäre oder zum Entsperren von Streaming-Diensten ansprechen soll. Außerdem ist er sehr preiswert. Aber: Der Dienst ist nicht der schnellste auf dem Markt. Im Gegenzug gibt es viele Server und die Einstellungen sind hochgradig konfigurierbar. Mit dem beruhigenden Deloitte-Audit wird der US-Standort zu einem unproblematischen Faktor.

Private Internet Access ist nicht unsere erste Wahl für das Entsperren von Streaming-Diensten, aber es kann alles entsperren, was Sie im Alltag brauchen.

Hier geht es zu Private Internet Access

6. ExpressVPN: Entsperrt Streaming-Inhalte zuverlässig

Pro entsperrt mehr als 200 Streaming-Dienste

Starker Datenschutz und Sicherheit

schnelles Lightway-Protokoll Kontra teuer

Keine Double-Hop-Option

Einfach zu bedienen und vollgepackt mit Funktionen! ExpressVPN ist die richtige Wahl, wenn Sie nach einem Premium-VPN-Dienst suchen, der Streaming-Inhalte zuverlässig entsperrt. ExpressVPN bietet viele Apps, Browsererweiterungen und eine Router-App, die erstaunlich gut funktioniert. Außerdem gibt es einen hervorragenden technischen Support, falls Sie einmal Hilfe benötigen.

Dank des proprietären Lightway-Protokolls sind sowohl die Verbindungszeiten als auch die Verbindungsgeschwindigkeiten sehr schnell. Dies ist allerdings nicht günstig, denn ExpressVPN kostet pro Monat mehr als die Konkurrenz.

Zum Test von Express VPN

Hier geht es zum Premium-Dienst Express VPN

7. ProtonVPN: Für datenschutzbewusste Nutzer

Pro toller kostenloser VPN-Zugang

viele Optionen für die Feinabstimmung Kontra ziemlich teuer

Wenn Sie ein Power-User sind und ein VPN für Ihre Privatsphäre und Sicherheit suchen, dann könnte ProtonVPN Plus für Sie interessant sein. Das "Plus" im Namen unterscheidet von der kostenlosen Free-Version, die Einschränkungen bei der Server-Anzahl und den angebotenen Geschwindigkeiten hat.

Wer für ProtonVPN Plus zahlt, erhält Zugang zu exzellenten Geschwindigkeiten, vielen Optionen und kann sogenannte "Secure Core Server" nutzen, die die Verbindung über mehrere Server leiten, um den Datenschutz zu verbessern. Es gibt auch Unterstützung für Tor über VPN. Die Apps sind alle quelloffen und der Dienst hat seinen Sitz in der Schweiz, was ideal hinsichtlich des Datenschutzes ist. Außerdem gibt es einen integrierten Werbeblocker und NetShield, das vor mit Malware verseuchten Websites schützt.

Falls der Schutz der Privatsphäre für Sie nicht an erster Stelle steht und Sie keine benutzerdefinierten Profile erstellen möchten, um sich automatisch mit Servern zu verbinden, dann gibt es jedoch günstigere Optionen.

Zum Angebot von Proton VPN

8. Atlas VPN: Am Besten für Streaming bei kleinem Budget

Pro erschwinglich (hat auch einen kostenlosen Tarif)

hohe Verbindungsgeschwindigkeiten Kontra Sitz in den USA

kleines Server-Netzwerk

entsperrt nicht alle Streaming-Dienste

Atlas VPN ist ein relativ neuer VPN-Dienst, der jedoch von Nord Security aufgekauft wurde, zu denen auch NordVPN und Surfshark gehören. Atlas VPN ist der günstigste der drei Dienste, bietet aber ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, da er Streaming-Dienste gut freigibt und auch WireGuard für schnelle Geschwindigkeiten unterstützt.

Die relativ geringe Anzahl von Servern ist kein großes Problem, da alle beliebten Länder abgedeckt sind. Ein größeres Problem für alle, die Schutz der Privatsphäre benötigen, ist die Tatsache, dass das Unternehmen in den USA ansässig ist. Atlas VPN behauptet, keine Daten über seine Nutzer zu protokollieren. Da es aber nie eine Prüfung durch Dritte gab, gibt es dafür keinen Beweis.

Wenn Sie dem Anbieter aufgrund der Unterstützung durch Nord Security einen Vertrauensvorschuss geben wollen, ist Atlas VPN eine sehr verlockende Option für alle, die ein kleines Budget zur Verfügung haben. Gut: Atlas VPN unterstützt auch IPv6 (die meisten tun es nicht) und erlaubt unbegrenzte Verbindungen, sodass Sie das VPN auf so vielen Geräten wie Sie möchten, verwenden können.

Wir haben Atlas VPN getestet

Hier geht es zu Atlas VPN

9. Privado VPN: Zuverlässiger schweizer Datenschutz

Pro bis zu 10 gleichzeitige Verbindungen

hohe Geschwindigkeiten entsperrt

alle wichtigen Streaming-Dienste

Bedrohungsschutz und Werbeblocker

strenger Datenschutz Kontra App nur in englischer Sprache

keine MultiHop-Verbindungen

wenig Konfigurationsmöglichkeiten

keine Browser-Erweiterungen

Privado VPN ist erst seit knapp vier Jahren aktiv. Entsprechend klein aber fein ist das Server-Netzwerk mit mehr als 60 Standorten in 45 Ländern. Bei den Bandbreitentests liegt Privado VPN mit den Servern in Deutschland und den USA ganz weit vorne. Gut funktioniert das Entsperren von Streaming-Diensten in den USA und umgekehrt in Deutschland aus dem Ausland.

Der Client bringt die wichtigste Ausstattung wie Protokollauswahl, KillSwitch und Split-Tunneling mit. Double VPN beziehungsweise Multi-Hop gibt es nicht. Privado VPN blockt bei aktiver VPN-Verbindung unter anderem Werbung, Tracker und Malware - auch wenn es keine spezielle Funktion dafür gibt. Wir haben es nicht im Detail getestet, aber auch ohne Ad-Blocker konnten wir werbefrei surfen.

Der Hauptsitz der Privado Networks AG ist im schweizerischen Zug. Dementsprechend gelten strenge Datenschutzgesetze und eine strikte No-Log-Policy.

Sie brauchen nur gelegentlich einen VPN? Mit dem Gratis-VPN von Privado erhalten Sie alle 30 Tage ein Datenvolumen von 10 GB und können VPN-Server in zwölf Städten nutzen - bei einer Verbindung.

Wir haben Privado VPN getestet

Hier geht es zu Privado VPN

10. Hidden24: Für die ultimative Privatsphäre

Pro eigene / eigen-verwaltete Hardware

entsperrt Netflix

bestes VPN für den Datenschutz Kontra keine Apps

nicht die benutzerfreundlichste Lösung

nur eine Verbindung gleichzeitig möglich

Hidden24 wurde mit dem Ziel entwickelt, eine ultimative Privatsphäre für seine Nutzer zu bieten. Daher gibt es einen völlig anderen Ansatz als bei den anderen Diensten. Es gibt keine Apps zum Herunterladen: Hidden24 nutzt eine geräteeigene VPN-Funktion. Das bedeutet, dass es sowohl auf Android, Mac, iPhone oder Linux als auch auf Windows funktioniert. Nachteil: Sie können die Server nicht so einfach wechseln und es gibt keinen Kill Switch, es sei denn das Betriebssystem hat einen eigenen.

Hidden24 besitzt und betreibt seine gesamte Hardware und bietet derzeit sieben Standorte zur Auswahl an: Großbritannien, USA, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Schweden. Auf diesen Servern läuft ein eigener Code, also keine Open-Source-Software auf Linux, wie bei den meisten gemieteten VPN-Servern in der Cloud. Nicht einmal die Mitarbeiter von Hidden24 können auf die Server zugreifen. Im Gegensatz zu anderen VPN-Diensten protokolliert Hidden24 buchstäblich nichts. Trotz der Datenschutz-Funktion hebt Hidden24 zuverlässig die Blockierung von Netflix, iPlayer und anderen Streaming-Diensten in den sieben Ländern auf, die es unterstützt.

Dieser alternative Ansatz für VPN ist sicherlich nicht für jeden geeignet. Aber es ist eine gute Wahl, wenn Sie die beste Privatsphäre wollen und dafür gerne auf Komfort verzichten. Das VPN ist auch günstiger als die Konkurrenz, wenn Sie es nur für einen Monat abonnieren. Wenn Sie ein längeres Abonnement bevorzugen, können Sie das akuelle Angebot für einen Zwei-Jahres-Plan nutzen.

Hier geht es zu den Angeboten von Hidden24

11. PureVPN: Deckt die meisten Länder ab

Pro geprüfte No-Logs-Politik

gute Entsperrung von Diensten Kontra WireGuard-Protokoll nur in der Windows-Anwendung (zum Testzeitpunkt)

Eine gute Wahl für Streaming und das nicht nur dank einer riesigen Auswahl an Ländern. Als wir den VPN kürzlich überprüft haben, war er problemlos in der Lage, Netflix, iPlayer und andere Dienste zu entsperren. PureVPN hat kürzlich von seinem früheren Gerichtsstand Hongkong zu den Britischen Jungferninseln gewechselt, was viel datenschutzfreundlicher ist. PureVPN kann auch dafür gelobt werden, dass es seine No-Logs-Richtlinie einem "Snap-Audit" unterzogen hat (ein außerplanmäßiges Audit, auf das sich das Unternehmen nicht vorbereiten konnte). Als dies kürzlich geschah, konnte KPMG PureVPN erneut als echtes No-Log-VPN zertifizieren.

Eine weitere aktuelle Verbesserung ist die Entfernung fast aller virtuellen Server und die Angabe von 98,7 Prozent physischer Serverstandorte (das sind insgesamt 67 Server, die noch virtuell bleiben) sowie die Aufrüstung der britischen und US-amerikanischen Server auf Verbindungsgeschwindigkeiten von 20 Gbit/s. Es gibt einen guten 24/7-Live-Chat, der bei der Lösung von Problemen hilft.

Pure VPN im Einzeltest

Hier geht es zum Angebot von PureVPN

12. Ivacy: Günstigster Monatspreis bei 5 Jahres-Abo

Pro sehr günstig

technische 24/7-Unterstützung

entsperrt Netflix und iPlayer Kontra weniger Server als Konkurrenten

ungeprüfte Datenschutzpolitik

Ivacy hat nicht so viele Server wie einige seiner Konkurrenten, aber dafür bietet der Dienst eine Menge Vorteile. Die Server erlauben P2P-Downloads und entsperren viele beliebte Streaming-Dienste aus dem Ausland (allerdings nicht Amazon Prime). Apps für eine große Auswahl an Geräten sind vorhanden. Diese sind nicht die ausgefeiltesten, und die Geschwindigkeiten sind auch nicht die besten. Uns wurde gesagt, dass die WireGuard-Unterstützung in Kürze kommen wird, aber im Moment sind die besten Geschwindigkeiten über OpenVPN möglich. Wir haben noch einen Kritikpunkt, der aber gleichzeitig schützt: Es gibt keine automatische Verbindung, wenn sich Ihr Smartphone oder Ihr Laptop mit einem nicht vertrauenswürdigen Wi-Fi-Netzwerk verbindet.

Wenn Sie Wert auf Privatsphäre legen, gibt es bessere VPN-Dienste, die wir hier vorstellen. Ivacy hat seine Datenschutzrichtlinien nicht von unabhängiger Seite überprüfen lassen, so dass Sie sich einfach darauf verlassen müssen, dass Informationen nicht protokolliert werden. Andere Anbieter, darunter NordVPN und PureVPN, haben ihre Richtlinien von unabhängigen Dritten überprüfen und verifizieren lassen.

Für das Entsperren von Websites und Videodiensten zu einem sehr niedrigen Preis ist das Fünf-Jahres-Angebot von Ivacy dennoch empfehlenswert.

Hier geht es zu den Angeboten von Ivacy

FAQ

1. Wozu brauche ich ein VPN?

VPN-Dienste bieten Schutz der Privatsphäre, umgehen Länderschranken, ermöglichen weltweites Streaming und schützen vor DDoS-Angriffen. Sie wollen sicher und anonym im Web surfen und Ihre Daten besser schützen? Oder eine bestimmte Serie aus dem Ausland sehen, die z.B. auf HBO Max, Netflix US, Disney+ US oder bei einem ausländischen Sky Programm läuft? Dann ist ein VPN-Client auf Ihrem Gerät die Lösung.

Verschiedene Aspekte sind bei der Wahl eines geeigneten VPN-Dienstes zu berücksichtigen: Kosten pro Monat, Verbindungsgeschwindigkeit, Anzahl und Standort der Server, Anzahl der angebotenen Apps, Qualität des technischen Supports und andere Faktoren.

2. Ein Log-In für alle Geräte?

Hier geht es zum Angebot von NordVPN

3. Je mehr Länder, desto besser - oder nicht?

Lassen Sie sich nicht von einer größeren Auswahl an Ländern beeindrucken, da das nicht unbedingt eine Eigenschaft für einen besseren Dienst ist. Sie sollten Server in den Ländern wählen, in denen Sie vorgeben zu sein, von denen Sie Streaming-Dienste entsperren möchten, oder in denen Sie physisch anwesend sind, da ein lokaler VPN-Server Ihnen immer die schnellsten Geschwindigkeiten eines bestimmten Dienstes bieten wird.

Wahrscheinlich werden Sie nur einen Bruchteil der Server rund um den Globus nutzen und sich sicherlich nicht mit einem Server am anderen Ende der Welt verbinden, wenn dies die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung auf ein Minimum reduziert. Die Geschwindigkeit eines VPN-Dienstes zu testen ist knifflig, da sie ständig variiert. Unsere Bewertungen und Einzeltests zeigen am besten, ob ein Dienst schnell ist.

4. Wann ist ein VPN sinnvoll?

Es ist sinnvoll, ein VPN zu verwenden, wenn Sie mit einem offenen öffentlichen Wi-Fi-Netzwerk in einem Café, Hotel, Flughafen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden sind. Wenn ein Wi-Fi-Netzwerk kein Passwort erfordert (die Eingabe Ihrer E-Mail oder anderer Details in einem Webbrowser zählt hier nicht), ist Ihre Verbindung zum Netzwerk unverschlüsselt. Damit kann ein Dritter recht einfach Ihre Aktivitäten ausspionieren. Wenn Sie jedoch Ihr VPN aktivieren, wird die Verbindung verschlüsselt und niemand kann Ihre Nachrichten lesen, Ihre Kreditkartendaten ausspähen etc. Achten Sie auch auf eventuelle Nutzungsbeschränkungen - einige verbieten P2P (Filesharing) während andere damit kein Problem haben.

5. Worauf sollte ich bei VPN-Diensten achten?

Da die Preise für VPN-Dienste sehr unterschiedlich sind, kann es verlockend sein, sich einfach für den billigsten zu entscheiden. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Idee, aber es ist trotzdem wichtig, einen Dienst zu wählen, dem Sie vertrauen und der die Funktionen bietet, die Sie benötigen. Das alte Sprichwort "Sie bekommen, wofür Sie bezahlen" trifft auf VPN-Dienste andererseits nicht wirklich zu.

6. Welchen Zweck soll der VPN-Client erfüllen?

Die erste wichtige Entscheidung ist, wofür Sie ein VPN verwenden möchten. Wenn Sie "nur" Videos oder Serien von Netflix, Disney+ oder einem anderen Dienst, der in Ihrem Land nicht verfügbar ist, ansehen möchten, dann müssen Sie sich nicht allzu viele Gedanken über andere Details machen: Wählen Sie einfach einen preisgünstigen Dienst, der die Entsperrung für die von Ihnen benötigten Dienste anbietet.

Wenn Sie sich mehr Sorgen um Privatsphäre und Sicherheit machen, sollten Sie sich für ein VPN entscheiden, das keine Daten protokolliert und idealerweise eigene Server betreibt. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie das Risiko minimieren wollen, dass Ihr VPN-Dienst gehackt wird, entscheiden Sie sich für einen Dienst, der seine Hardware selbst besitzt und verwaltet. Wenn Ihr Leben von Ihrer VPN-Verbindung abhängt, sollten Sie auf keinen Fall eine Software für Endverbraucher wählen.

7. Wie setze ich ein VPN richtig auf mehreren Geräten ein?

Beachten Sie, dass die Installation eines VPNs auf einem Gerät nur dieses eine Gerät schützt. Wenn Sie möchten, dass Ihr Media-Streamer (z. B. Apple TV) die VPN-Verbindung nutzt, müssen Sie entweder eine VPN-App darauf installieren oder einen Router verwenden, der VPN unterstützt und alle daran angeschlossenen Geräte schützt.

So gut wie alle VPNs unterstützen Windows, Android, iOS und macOS. Darüber hinaus bieten einige Apps für eine größere Auswahl an Geräten, einschließlich Amazon Fire TV Stick, Linux und Webbrowser-Erweiterungen für Google Chrome, Firefox und andere. Sie brauchen eigentlich keine App, wenn Ihr Gerät eine VPN-Verbindung unterstützt. Sie können dann Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und andere Details in Ihr NAS, Ihren Router oder ein anderes Gerät eingeben. Das ist jedoch mühsam, wenn Sie zu einem anderen Server wechseln möchten, da Sie für jeden Server manuell eine neue Verbindung einrichten müssen.

(PC-Welt)