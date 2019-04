Schnell, einfach und kostenlos: Mit WhatsApp verschickte Nachrichten laufen der SMS den Rang ab. Hier die besten WhatsApp-Tipps.

Einzige Voraussetzung: Sender und Empfänger müssen WhatsApp installiert haben. Der Dienst hinter der App basiert auf einer Client-Server-Struktur. Damit der Nachrichtensofortversand darüber funktioniert, melden sich die Clients, also Ihr Smartphone, an einem Server an, der die gesamte Kommunikation abwickelt. Der Server verwaltet alle Nutzer sowie Kontakte und überträgt Statusinformationen und Dateianhänge. Statt anzurufen oder eine SMS zu senden, sehen Sie auf einen Blick, wer gerade online ist. Kontakte, die ihr Handy ausgeschaltet haben oder die ihren Präsenzstatus nicht verraten, erhalten ihre Mitteilungen, sobald das Gerät wieder ins Netz eingebucht ist.

Große Plus gegenüber speziellen Chat-Diensten wie Apples iMessage: Mitteilungen lassen sich zwischen den einzelnen Betriebssysteme versenden, ohne dass Sie als Nutzer sich darüber Gedanken zu machen brauchen.

WhatsApp mit neuer Status-Funktion

Zum achten Geburtstag am 24. Februar 2017 spendiert Facebook seinem WhatsApp-Messenger eine neue Status-Funktion. Diese stellen wir Ihnen in diesem Beitrag ausführlich vor.

Mit WhatsApp Call gratis telefonieren

Kostenlos telefonieren können Sie mit WhatsApp über die in der App integrierte Funktion WhatsApp Call, die in Deutschland für Android, iPhone, Windows Phone und BlackBerry 10 verfügbar ist. Auch dabei verwendet WhatsApp die Internet-Verbindung des mobilen Geräts.

In den WhatsApp-Einstellungen können Sie unter Benachrichtigungen unter anderem den Klingelton festlegen, der bei eingehenden WhatsApp-Call-Gesprächen erklingen soll. Bei der Gelegenheit sollten Sie in den Einstellungen auch unter "Chats und Anrufe" einen Haken bei "Reduzierter Datenverbrauch" unter "Anruf-Einstellungen" setzen. Diese Funktion reduziert den Datenverbrauch während WhatsApp-Anrufen.

Wichtig in dem Zusammenhang: Notrufnummern sind über WhatsApp Call nicht erreichbar!

WhatsApp wirklich kostenlos?

WhatsApp gibt es für Android, iOS, BlackBerry OS, Symbian und Windows Phone. Die App selbst und die Nutzung ist seit Januar 2016 vollkommen gratis. WhatsApp hat die in der Vergangenheit geltende Jahresgebühr in Höhe von 0,89 Euro abgeschafft. Die Nutzer wurden von WhatsApp darüber informiert. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie überprüfen können, ob WhatsApp für Sie immer gratis ist.

Nach der Installation von WhatsApp müssen Sie Ihre Telefonnummer einmalig über eine automatisch versandte SMS verifizieren.

Damit fallen bei der Nutzung von WhatsApp keinerlei Kosten an, solange Sie ein WLAN benutzen oder eine Datenflatrate besitzen. Die App läuft mit dem gleichen Datentarif, den Sie zum Surfen und für Mails verwenden. Sie werden also nicht von anfallenden Kosten erschlagen, wenn Sie Hunderte oder gar Tausende von Botschaften, Fotos und Videos im Monat austauschen. Im Ausland kann Datenroaming die Kosten allerdings in die Höhe treiben. Ohne Datenflatrate ist die Nutzung von WhatsApp nicht empfehlenswert.

WhatsApp: Das sind die Sicherheitsbedenken

Bis heute haftet WhatsApp ein großer Makel an: die mangelnde Sicherheit. Damit WhatsApps funktioniert, greift der Dienst auf das komplette Adressbuch des Smartphones zu und übermittelt dessen Inhalt und Änderungen an den Einträgen an einen US-amerikanischen Server. Als Nutzer verraten Sie dem hinter WhatsApp stehenden Unternehmen - also Facebook - damit Details zu Ihrem persönlichen Umfeld. Unklar ist, ob und wie die Daten ausgewertet, archiviert und zu personenbezogenen Profilen zusammengeführt werden. Außerdem kann die Nutzung eines in den USA beheimateten Anbieters bedeuten, dass sämtliche gespeicherte Daten von US-Behörden gelesen werden können, ohne dass Sie es mitbekämen. Abschalten können Sie das Auslesen des Telefonbuchs übrigens nicht, ansonsten funktioniert die App nicht mehr.

Seit Ende September/Anfang Oktober 2016 liefert WhatsApp nach einer Änderung der Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen die Telefon- und Nutzungsdaten an Facebook weiter. Diese Daten nutze Facebook, so heißt es, um die "Facebook-Werbung und Produkterlebnisse" der Nutzer zu verbessern. Wer seine Whatsapp-Daten nicht mit Facebook teilen möchte, soll das Häkchen in dem Auswahlkästchen unter den Nutzungsbestimmungen entfernen. Aber auch wenn Sie das Häkchen hier entfernen, Ihre Telefonnummer sowie die Nutzungszeiten gibt Whatsapp in jedem Fall an Facebook weiter.

Nachholbedarf hat WhatsApp auch in Sachen Verschlüsselung. Das einfach gestrickte Kommunikationsprotokoll des Dienstes bietet mangels einer umfassenden und als sicher nachgewiesenen Verschlüsselung nur unzureichenden Schutz gegen Ausspähung und Missbrauch. Zumindest innerhalb eines WLANs lassen sich Übertragungen belauschen und unter Umständen nachvollziehen. Zwar ist in den derzeitigen Versionen von WhatsApp eine Verschlüsselung der übermittelten Informationen enthalten, allerdings lassen erfolgreiche Hackerangriffe Zweifel an der Wirksamkeit der Chiffrierung aufkommen.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kommt bisher nur bei der Kommunikation zwischen Android-Geräten zum Einsatz. Für iOS wollen die WhatsApp-Macher die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erst demnächst anbieten.

Auch Spammer haben WhatsApp für sich entdeckt: Nehmen Sie daher keine Links von Personen an, die Sie nicht kennen.

Whatsapp aktualisieren

Aus Sicherheitsgründen ist es auch wichtig, Whatsapp stets in der aktuellen Version zu verwenden. Sie können über den Google Play Store (unter "Meine Apps und Spiele") kontrollieren, ob ein Update vorliegt, und dieses dann installieren. Oft bietet Whatsapp neue Versionen für Android aber schneller als APK-Datei an. Direkt unter dem Download-Button wird die Versionsnummer angezeigt. Welche Version Sie auf dem Android-Smartphone verwenden, erfahren Sie in Whatsapp über das Antippen des Menü-Buttons oben rechts (die drei Punkte) und über die Auswahl "Einstellungen -> Hilfe -> App-Info". Die Installation einer APK-Datei, die nicht direkt vom Google-Play-Store bezogen wird, setzt voraus, dass Sie auf Ihrem Android dies auch erlauben. In den Android-Einstellungen finden Sie unter "Sicherheit" in der "Geräteverwaltung" die Möglichkeit, die Installation von Apps aus "unbekannten Quellen" per Schalter zu aktivieren. Ab Android 8 verlagert sich die Installationsberechtigung auf die App-Ebene. Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion nur für die Installation von Android-Apps aus wirklich vertrauenswürdigen Quellen vorübergehend anzuschalten und dann auch anschließend gleich wieder zu deaktivieren.

Alternative: Nach einer kurzen Anmeldung ist aber auch über den Google Play Store die Teilnahme am Betaprogramm für Whatsapp möglich. Dadurch erhalten Sie als Betatester etwas schneller neue Funktionen und können diese testen. Das ist natürlich auch mit dem Risiko verbunden, dass die App mit schwerwiegenderen Bugs als Betaversion bei Ihnen landet.