Hybride Arbeitsformen haben sich mittlerweile fest im geschäftlichen Alltag etabliert. Beschäftige sind daher angehalten, sich so gut wie möglich selbst zu organisieren, um ihre Aufgabenvielfalt effizient abwickeln zu können. Denn was in regulären Bürozeiten in der Vergangenheit häufig noch von der Team-Assistenz erledigt wurde, übernimmt man heute aus dem Home-Office heraus besser gleich selbst.

Der inzwischen neunte "Businesses at Work"-Report vom Identitätsanbieter Okta nimmt genau diese Veränderung hin zu mehr Selbstmanagement zum Anlass dafür, um nach den beliebtesten digitalen Helferlein im Bereich Hybrid Work zu fragen. Dafür wertete der Anbieter weltweit rund 17.000 anonymisierte Kundendatensätze aus.

Die populärsten Hybrid-Work-Tools

Und um es gleich vorwegzunehmen: Die eine Killer-Applikation gibt es nicht. Trotz einer Vielzahl von Anwendungen stechen jedoch einige App-Kategorien heraus, die ein besonders starkes Wachstum aufweisen. Aktuell besonders hoch im Kurs - gemessen an der Nutzungsfrequenz pro Unternehmen sowie dem Anstieg der Unique User - stehen die Kategorien Produktivität, Security und Mitarbeiter-Engagement.

Interessant ist dabei auch die Erkenntnis der Studienautoren, dass die durchschnittliche Anzahl der Apps, die unternehmensweit im Einsatz sind, von 89 (im Betrachtungszeitraum 2021) auf 65 gefallen ist. Ein möglicher Hinweis darauf, wie sich Beschäftige im Selbstmanagement auf diejenigen Apps fokussieren, die einfach zu handhaben und zudem echte Produktivitätstreiber sind.

Produktivität aus der Cloud - Top 10 Apps

Der Blick auf die Best-of-Breed Apps zeigt ein heterogenes Bild: Einerseits setzen Unternehmen (mit mehr als 2.000 Mitarbeitern) auf bewährte Tools wie Zoom, Slack oder Box. Andererseits probieren sie neue Cloud-basierte Plattformen aus - immer mit dem Ziel, Suites einzusetzen, die schnell und unkompliziert die Produktivität jedes Einzelnen verbessern können.

Zu den beliebtesten Apps im Bereich Productivity gehören:

Microsoft 365

Amazon Web Services

Google Workspace

Salesforce

Zoom

Atlassian Suite

Slack

Docusign

KnowBe4

Github

Security und Zero Trust - Top 4 Apps

Zero Trust, also die Annahme, dass jeder Zugriff bis zum Beweis des Gegenteils nicht vertrauenswürdig ist, ist mittlerweile zum industrieübergreifenden Dogma geworden - insbesondere, wenn es um Remote-Zugriff geht. Zum Vergleich: Vor vier Jahren gaben lediglich 16 Prozent der Okta-Kunden an, über einen Zero-Trust-Ansatz zu verfügen.

Mittlerweile setzen Unternehmen weltweit auf die Kombination von Zero Trust und Identity Management. Eine unabdingbare Voraussetzung dafür, um situativ von unterschiedlichen Standorten und verschiedenen Devices auf das Unternehmensnetzwerk und -daten mit entsprechender Berechtigung zugreifen zu können. Um Social-Engineering- oder Credential-Stuffing-Attacken bestmöglich entgegenzuwirken, setzen die Anwender im Schwerpunkt auf Multifaktor-Authentifizierung, Biometrie oder WebAuthn.

Zu den populärsten Apps im Bereich Security gehören:

1Password

LastPass

Zscaler

KnowBe4

Geht es um die digitale Sicherheit und Identität in hybriden Umgebungen, nutzen Unternehmen am häufigsten folgende Anwendungskategorien:

VPN/Firewall

Endpoint-Management und -Sicherheit

Infrastruktur-Monitoring

Ausbildung

E-Mail Security

Secure Web Gateway

Sicherheitsanalyse

Datenschutz

Verwaltung von Berechtigungsstrukturen

Server-Zugang

Organisation und Mitarbeiter-Engagement - Top 5 Apps

Neben Produktivität und Security legten die Unternehmen 2022 auch großen Wert darauf, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen und motiviert bleiben. Sie haben erkannt, wie wichtig es ist, die Selbstorganisation ihrer Teams durch praktische Tools für besseres Zeit- und Planungsmanagement zu unterstützen. Gleichzeitig möchten sie damit die emotionale Verbundenheit der Beschäftigten zum Arbeitgeber stärken.

Denn viele haben mit einer dauerhaften Mehrbelastung durch viele parallell laufende Projekte zu tun, und setzen auf Entlastungshilfe durch die Firma. Hier setzen Anbieter wie Bamboo HR und Workday an, die Unternehmen mit ihrer Software dabei unterstützen, HR-Prozesse- und -Kommunikation so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

Die beliebtesten Apps in diesem Bereich sind:

Bamboo HR

Workday

Lattice

UKG

Culture Amp

3 Tipps, um betrügerische Hybrid-Work-Apps zu erkennen

Als Identitätsanbieter steht Okta quasi in der Pflicht, auch Tipps dazu abzugeben, wie Sie betrügerische Aktivitäten in Zusammenhang mit Hybrid-Work-Tools erkennen:

1. Im Zweifel lieber nicht downloaden

Eine der häufigsten Betrugsmaschen von Angreifern: Sie suggerieren mit täuschend echten Fake-Apps, dass es sich um das jeweilige, offizielle Pendant handelt. Tatsächlich handelt es sich um Apps mit schadhaften Inhalten, die die strengen Prozesse seriöser Anbieter unterlaufen sollen. Die Angreifer haben leichtes Spiel, da sie ihre App-Links auf verschiedenen Plattformen verteilen und damit ahnungslose Nutzer zum Download animieren können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um eine unseriöse App handelt oder nicht, sollten Sie im Zweifel lieber die Finger davon lassen. Laden Sie ausschließlich offizielle Apps aus offiziellen Apps Stores. Sowohl Apple als auch Google überprüfen regelmäßig die Inhalte ihrer App Stores und entfernen betrügerische Angebote.

2. Passwort als alleiniger Schutz

Nutzer sind heute (hoffentlich) digital versiert und achten vor allem bei der Registrierung für einen neuen Online-Dienst auf die Sicherheit ihrer Daten. Sie wissen, dass digitale Bankgeschäfte einer anderen Identitätsprüfung unterliegen als ein Online-Einkauf. Registrierungen, bei denen lediglich ein Passwort als einziger Sicherheitsfaktor verlangt wird, sollten Sie deshalb eher skeptisch betrachten. Erst recht vor dem Hintergrund, dass viele Passwörter mehrfach vergeben werden.

3. Phishing-Angriffe verhindern

Fakt ist: Die zunehmende Fernarbeit geht einher mit der Zunahme breit angelegter Phishing-Angriffe. Hier geht es zum einen um gefälschte E-Mail-Nachrichten, die an Teams geschickt werden, um Zugriff auf Anmeldedaten und Konten zu erhalten. Zum anderen können diese Nachrichten auch personalisiert sein. Zum Beispiel indem sich die Angreifer als Vorgesetzte ausgeben, die auf die Erledigung eines zeitkritischen Tasks drängen. Geben Sie niemals persönliche Daten wie Passwörter per E-Mail, Messenger-Dienst, Social Media oder am Telefon heraus. Dieser Tipp mag sich selbstverständlich lesen, allerdings passieren solche Dinge gerade im hybriden Arbeitsmodus schnell und unbedacht. (fm)