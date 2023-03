Die globale Tech-Community versammelte sich auch im Jahr 2023 im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona. Wie erwartet, gab es auf der Messe Smartphones, Wearables, Laptops und viele weitere Gadgets zu sehen. Im Folgenden haben wir die - unserer Meinung nach - zehn besten Gadgets des MWC 2023 zusammengestellt.

Honor Magic Vs

Die Chinesen von Honor konzentrierten sich in ihrer Präsentation auf dem diesjährigen MWS vor allem auf das Magic 5 Pro. Das ist zwar leistungsstärker, aber lange nicht so aufregend wie das faltbare Magic Vs, das (im Gegensatz zum Honor V) auch in Europa verfügbar sein wird - zu einem Preis von 1.599 Euro. Damit ist das faltbare Smartphone der Chinesen circa 100 Euro günstiger als Samsungs Galaxy Z4 Fold (mindestens 1.699 Euro).

Zu den Vorzügen des Honor Magic Vs gehören ein schlankes Gehäuse mit einem lückenlos schließenden Scharnier. Dazu kommt eine beeindruckende (Triple-)Kamera und ein Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz.

Introducing our first foldable flagship #HONORMagicVs - the ultimate smartphone that delivers an unbeatable combination of style and performance. Don't just take our word for it, see for yourself on the @ASB_YT hands-on review.



Tell us which feature you look forward to??! pic.twitter.com/AQ03JZusa1 — HONOR UK (@UKHonor) February 28, 2023

Samsungs ausgefeilte Hardware im Z Fold 4 hat höchstens einen marginalen Vorteil gegenüber dem Honor-Smartphone - der Vorsprung der Koreaner in der Foldable-Smartphone-Nische schmilzt jedoch spürbar.

Motorola Rizr

Bevor Sie in akuter FOMO das Netz nach einer Kaufmöglichkeit für das Motorola Rizr durchstöbern: Es handelt sich bisher (leider) lediglich um ein Concept Phone. Allerdings legt das Smartphone nahe, dass Geräte mit rollierenden, beziehungsweise ausfahrbaren Screens im Bereich der Foldables demnächst ein großes Ding werden könnten.

In Anlehnung an die berühmten Slider-Handys des Unternehmens aus 2000er Jahren lässt sich das 5-Zoll-Display des Rizr bei Bedarf (manuell oder automatisch) auf 6,5 Zoll ausfahren:

#Motorola’s Rizr is back as a concept phone with a rollable screen! ?? Check it out in this #TryTech clip! pic.twitter.com/glFvrD3QeR — TechCrunch (@TechCrunch) February 28, 2023

Dabei hat uns insbesondere überzeugt, wie gut man dieses Device bei Motorola aus sämtlichen Blickwinkeln durchdacht hat - im wahrsten Sinne des Wortes: Im eingefahrenen Zustand bedeckt der Bildschirm auch die Rückseite des Geräts und dient als Always-On-Display oder Kamerasucher. Der Bildschirm kann sogar noch weiter "aufgerollt" werden und gibt dann den Blick auf die Selfie-Kamera und die Hörmuschel frei.

Xiaomi 13 Pro

Das Xiaomi 13 Pro ist das Flaggschiff-Smartphone des Unternehmens für das Jahr 2023 (zumindest bis sich die Gerüchte um einen Release eines 13-Ultra-Modells im Laufe des Jahres bewahrheiten).

Aus Hardware-Perspektive ist das 13 Pro ein Knaller: Zu den Highlights gehören ein Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz, ein adaptives 120Hz-Display und eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit. Auch bei der Kamera darf man sich auf eine deutliche Steigerung einstellen: Auf der Rückseite werkelt eine 50-Megapixel-Kamera, für Selfies hält die Vorderseite eine 32-Megapixel-Selfie-Cam bereit. Zudem ist das Xiaomi 13 Pro auch wieder wasser- und staubdicht (IP68).

Abgesehen vom hohen Preis (ab 1.299 Euro) ist die Software die Achillesferse des Smartphones: MIUI ist bei weitem nicht die beste oder intuitivste Interpretation von Android, ist aber immerhin benutzerfreundlich und bietet eine breite Palette von Funktionen.

This is probably Xiaomi 13 Pro's coolest camera feature.



The 50MP Telephoto Lens has a minimum focus distance of 10cm, which results in some super cool close up shots and portraits. pic.twitter.com/wpQm4vOYaq — Beebom (@beebomco) February 27, 2023

Lenovo ThinkPad Z13

Mit dem ThinkPad Z13 will Lenovo eine neue, jüngere Kundengruppe ansprechen. Das beginnt schon bei der Optik: Wahlweise ist der Laptop mit einer umweltfreundlichen Beschichtung aus Flachsfasern erhältlich. Allerdings greift der Umweltaspekt noch nicht wirklich, denn unter dem Flachsmantel verbirgt sich weiterhin ein Deckel aus Metall. In Zukunft will Lenovo jedoch mehr Teile des Chassis auf dieses Material umstellen.

In Sachen Leistung ist das ThinkPad Z13 ordentlich aufgestellt: AMDs aktuelle Ryzen 7000 CPUs treiben das 13-Zoll-Display (wahlweise IPS oder OLED) an, dazu gibt's bis zu 2 TB SSD-Speicher und eine Full HD-Webcam. Der Startpreis für das "Öko-Thinkpad" liegt bei 1.800 Euro.

Tecno Phantom V Fold

Das Tecno Phantom V Fold ist das erste faltbare Handy des chinesischen Unternehmens - und kommt weder nach Europa noch in die USA, sondern bleibt (vorerst) dem indischen Markt vorbehalten. Dabei zeichnet es sich in erster Linie durch seinen - im Vergleich zu anderen Foldable-Smartphones - moderaten Preis (ab 1.100 Dollar) aus.

Das Smartphone bietet zwei Screens, beide beherrschen (adaptiv) 120 Hz. Dazu kommen drei verschiedene Kameras: Eine 50 Megapixel-Hauptkamera, eine 50 Megapixel-2fach-Telekamera und eine 13 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Dabei legt Tecno seinen Fokus insbesondere auf schlechte Lichtverhältnisse, die mit speziellen Nacht- und Porträtmodi wett gemacht werden sollen.

Für die Performance im Tecno Phantom V Fold zeichnet der Flaggschiff-Chipsatz von MediaTek - Dimensity 9000+ - verantwortlich. Der Android-Skin von Tecno enthält zudem viele, speziell für faltbare Smartphones entwickelte Funktionen.