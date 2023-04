Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt für Softwareentwickler in Deutschland beträgt 56.688 Euro, bezogen auf eine Vollzeitstelle. Das Berufsbild des Softwarenentwicklers ist männlich geprägt, so stammen knapp 92 Prozent der Gehaltsangaben von Männern. Auch der Anteil von Softwareentwicklern, die Führungsverantwortung haben, ist männlich dominiert: Laut kununu-Daten stammen auch hier 91 Prozent der Gehaltsangaben von Männern.

Führungsverantwortung wirkt sich positiv auf das Gehalt aus: Das durchschnittliche Gehalt von Developern mit Führungsverantwortung liegt bei 62.650 Euro im Jahr, ohne Führungsverantwortung liegt es bei 56.370 Euro. Durchschnittlich verdienen Softwareentwickler mit Personalverantwortung somit 6.280 Euro mehr im Jahr.

Berufserfahrung wird honoriert

Auch Berufserfahrung lässt das Gehalt steigen: Berufsanfänger mit bis zu einem Jahr Berufserfahrung erhalten ein durchschnittliches Gehalt von 47.390 Euro im Jahr. Mit drei bis sechs Jahren Berufserfahrung können Softwaredeveloper im Durchschnitt 56.055 Euro jährlich verdienen. Auf 62.157 Euro brutto im Jahr steigt das Gehalt bei sechs bis zehn Jahren Berufserfahrung im Durchschnitt. Sehr erfahrene Entwickler mit mehr als zehn Jahren Berufserfahrung erhalten ein Gehalt von durchschnittlich 67.275 Euro brutto im Jahr.

Attraktiver Süden

Der Süden Deutschlands erweist sich als äußerst attraktiv. Am meisten verdienen Softwareentwickler im Durchschnitt in München. Hier liegt das Gehalt bei 63.925 Euro im Jahr. Knapp dahinter folgt Stuttgart mit einem Gehalt von 63.118 Euro im Jahr. Ebenfalls über 60.000 Euro mit 61.589 Euro im Durchschnitt verdienen Softwareentwickler in Frankfurt am Main. Auf Platz vier der Städte mit dem höchsten Gehalt für Developer folgt Nürnberg (59.275 Euro), gefolgt von Hamburg (58.963 Euro) und Berlin (58.694 Euro). Die drei Städte mit dem geringsten Durchschnittsgehalt sind Bremen (51.257 Euro), Leipzig (50.632 Euro) und Dresden (50.392 Euro).

Auf die Branche kommt es an

Die Auswertung von kununu zeigt, dass die Wahl der Branche ebenfalls einen hohen Einfluss auf das Gehalt hat. Ausgewertet wurden alle Branchen, mit mindestens 400 Gehaltsangaben von Softwareentwicklern. Am meisten verdienen Softwaredeveloper bei Banken (66.170 Euro), gefolgt von der Automobilbranche (64.891 Euro) und der Versicherungsbranche (64.437 Euro). Ebenfalls mehr als 60.000 Euro im Jahr verdienen Softwaredeveloper durchschnittlich in der Industrie (61.645 Euro) und in der Finanz-Branche (60.244 Euro).

Unter dem Durchschnittsgehalt für Softwareentwickler liegen der Handel (56.142 Euro), die Beratungs- und Consultingbranche (55.662 Euro) und die Dienstleistungsbranche (54.649 Euro).

Die Top 8-Arbeitgeber

kununu hat außerdem ausgewertet, in welchen Unternehmen Softwareentwickler in Deutschland am meisten verdienen können. Voraussetzung sind mindestens 70 Gehaltsangaben von Developern pro Unternehmen. Mit 77.233 Euro im Durchschnitt zahlt Vector Informatik das höchste Gehalt. Grundlage der aktuellen Auswertung sind über 32.000 Gehaltsangaben auf kununu.