Mit der Shortcuts-App lassen sich völlig eigene Siri-Befehle erstellen, die eine ganze Reihe von Effekten erzielen können. Das macht die Kurzbefehle in der Handhabe aber etwas kompliziert, besonders, wenn Sie über die einfachen Aktionen für den Zugriff auf populäre Anwendungen hinausgehen. Die zugrunde liegende Idee ist es, eine lange Sequenz von Aktionen mit einem einzigen Satz oder einer einzigen Schaltfläche auszulösen. Damit Sie daran nicht verzweifeln, haben wir unsere bevorzugten Siri-Shortcuts gesammelt, die wir bei Reddit, Twitter, Sharecuts und in anderen Ecken des Internets entdeckt haben.

Ein kleiner Hinweis vorweg: Einige unserer vorgestellten Shortcuts erfordern zusätzliche Anpassungen im System. Die meisten davon lassen sich aber direkt in der Shortcuts-App selbst erledigen. Zudem funktionieren viele unserer Tricks eher über den Share-Button, weniger per Sprachbefehl. Sollten Sie dennoch einen Sprachbefehl nutzen, achten Sie unbedingt darauf, dass der exakte (!) Satz im Kurzbefehl hinterlegt ist! Los geht's!

Aktuelle IP-Adresse des iPhone anzeigen

Da Apple die Shortcut-App gerne mit neuen Optionen ausstattet, lohnt es sich immer, in die Vorschlagen-Liste der bereits verfügbaren Shortcuts-Bibliothek zu schauen. Unter dem Bereich "Scripting" findet sich beispielsweise die Möglichkeit, die IP-Adresse des iPhones anzuzeigen. Dabei hat der Nutzer die Auswahl zwischen der externen und internen IP-Adresse im IPv4- oder IPv6-Format.

An sich ist der Kurzbefehl fast schon fertig, es fehlt nur noch eine grafische Anzeige der gefundenen Adresse. So stellen Sie das Shortcut zusammen: Suchen Sie als erstes aus der Bibliothek den Befehl "IP-Adresse anzeigen" und fügen Sie diesen als ersten Schritt hinzu. Als zweiter und letzer Schritt hängen Sie den Befehl "Text aus Eingabe abrufen" an, dies hat zu Folge, dass die von Shortcuts gefundene IP-Adresse in einem Textfeld dargestellt wird. Mittels Tippen auf den Button mit den zwei Reglern (Oben rechts) können Sie Ihree Shortcuts umbenennen, das Icon ändern und gegebenenfalls zu Siri hinzufügen. Mit dieser Option können Sie den Befehl via Siri abrufen, voraussgesetzt, Sie haben die Befehlsphrase definiert.



Suche nach Amazon-Artikeln mit Barcodes

Man kann es mögen oder nicht, aber Fakt ist: Immer mehr Menschen erledigen einen Großteil ihrer Einkäufe bei Amazon. Der Shortcut "Search Amazon" macht das noch einfacher. Wählen Sie den Kurzbefehl einfach aus der Bibliothek der Shortcuts-App, verwenden Sie ihn, um einen Barcode mit der Kamera Ihres iPhones zu scannen und schon öffnet sich die Produktseite in der Amazon-App. Von dort aus können Sie bei Bedarf bestellen. (Hinweis: Der hier vorgestellte Shortcut ist für den amerikanischen Markt. Sie können beim Einrichten des Kurzbefehls die Amazon-Endung aber einfach auf .de ändern.)

Sie können den "Search Amazon"-Shortcut hier herunterladen.



Ihre voraussichtliche Ankunftszeit anderen mitteilen

Wenn Sie einen Freund besuchen, ist es nur höflich ihm mitzuteilen, wann Sie ankommen. Insbesondere, wenn Sie sich verspäten oder gar früher als geplant aufkreuzen. Um diesen Prozess zu vereinfachen, hat Reddit einen Kurzbefehl erstellt, der die verbleibende Zeit schätzt, bis Sie die Adresse eines Freundes in Ihren Kontaktdaten erreichen (vorausgesetzt natürlich, dass Sie dessen Adressinformationen bereits ausgefüllt haben). Der Shortcut sendet dann eine SMS an diesen Freund und teilt ihm mit: "Ich bin in XX Minuten da." Eine großartige Hilfe für den Fall, dass Sie nicht wirklich Zeit haben, sich selbst zu melden.

Den Shortcut "Send Travel Time" können Sie hier herunterladen.



Finden Sie die nächstgelegene Elektroauto-Ladestationen

Mit einer Tastenkombination können Sie ganz einfach die nächstgelegenen Ladestationen für Elektrofahrzeuge finden. Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die Shortcuts erstellt haben, war der Redditor "whiteb68" so freundlich, gleich drei Versionen bereitzustellen, die entweder Google Maps, Apple Maps oder Waze verwenden.

Sie können die Google-Maps-Version hier herunterladen, die Apple-Maps-Version hier und die Waze-Version hier.

Ändern der Bildgröße in der Zwischenablage

Diejenigen von uns, die häufig mit großen Bildern arbeiten, neigen dazu, frustriert zu sein, weil iOS nur wenige Möglichkeiten bietet, die Größe eines Bildes zu ändern (ohne eine Drittanbieter-App zu verwenden). Oft sind die Bilder einfach lächerlich groß, was zu einer gewissen Unbeholfenheit führt, wenn wir einfach nur ein Bild per E-Mail versenden wollen, um es auf einer sozialen Plattform wie Slack zu teilen.

Der langjährige Macworld-Mitarbeiter Jason Snell hat einen Kurzbefehl erstellt, der das Prozedere drastisch vereinfacht. Wählen Sie einfach die Option "Bild in die Zwischenablage verkleinern", während Sie sich ein Bild in der Foto-App ansehen, und der Shortcut wird es in einer handlichen Größe von 1024 Pixeln Breite in die Zwischenablage kopieren (Sie können die Abmessungen in der Shortcuts-App beliebig ändern.) Sie können das Bild dann in eine beliebige App einfügen.

Sie können den Kurzbefehl "Resize Image to Clipboard" hier herunterladen.

Aufteilen von Rechnungen unter Mitbewohnern (und Senden von Apple-Pay-Requests)

Wenn Sie mit einem Mitbewohner zusammen wohnen und die Kosten für Unterhalt und Versorgung (Gas, Strom, etc) normalerweise mit ihm teilen, können Sie mit diesem Shortcut die Rechnung für jede Dienstleistung gleichmäßig aufteilen. Gleichzeitig schicken Sie damit noch eine detaillierte Anfrage für Apple Pay Cash an Ihren Mitbewohner. Sie können die vorhandenen Felder anpassen, damit Sie die spezifischen Rechnungen widerspiegeln, die Sie und Ihr Mitbewohner bezahlen, und Sie können bei Bedarf leicht weitere Slots für neue Rechnungen hinzufügen oder Apple Pay Cash deaktivieren.



Sie können die Verknüpfung "Roommate Utility Bills Splitter 1.2" hier herunterladen.

Links vom iPhone zum PC senden

Nicht alle von uns haben so viel Glück, zu jedem Zeitpunkt immer auf iOS oder macOS zugreifen zu können. Manchmal führt eben leider kein Weg an einem herkömmlichen PC vorbei... Für genau diese Fälle ist der Shortcut "Send Link to PC" gedacht, mit dem Sie einen Link, der in einem Browser auf Ihrem Handy geöffnet ist, entweder durch eine Benachrichtigung oder durch direktes Öffnen an einen Browser auf Ihrem PC senden können.

Aber Achtung: Während das direkte Öffnen eines Links auf dem PC sehr einfach ist, benötigt es für das Senden von Benachrichtigungen auf Windows 10 die Anwendung "Burnt Toast". Trotzdem: Ein gutes Beispiel dafür, wie nützlich Shortcuts auch außerhalb des eigenen Ökosystems von Apple sein können.

Sie können "Send Link to PC" hier herunterladen. Die notwendigen Dateien für Ihren PC finden Sie hier.



Schalten Sie den extremen Flugzeugmodus ein.

Der Shortcut für die Momente, in denen der normale Flugzeugmodus einfach nicht ausreicht. Damit wird Ihr iPhone nicht nur in den Flugmodus geschaltet, er schaltet auch die Mobilfunknutzung aus, bringt Ihr Smartphone in den Energiesparmodus und schaltet auf "Nicht stören". Wenn alles gut geht (und Sie nicht währenddessen noch E-Books lesen oder Filme schauen), sollte Ihr Handy dadurch einiges an Akku sparen und bei Erreichen des Zielflughafens noch genügend Power übrig haben.

Sie können die Abkürzung "Flight Time" hier herunterladen.



Fragen Sie Ihre Apple Watch nach dem Akku Ihres iPhones

Früher konnten Sie Ihre Apple Watch über Siri nach dem Akkustand Ihres iPhones fragen, aber Apple hat diesen Befehl vor einiger Zeit entfernt. Glücklicherweise hat der Reddit-Benutzer "faiznawawi" das durch einen Kurzbefehl wieder ausgebügelt. Sagen Sie einfach: "Hey, Siri, iPhone Akkuladung" und sie wird es Ihnen mitteilen. (Achtung: Dies ist einer der Fälle, in denen Siri verwirrt sein wird, wenn Sie stattdessen fragen: "Hey, Siri, wie ist mein Akkustand auf dem iPhone?") Der Shortcut ist ideal, wenn Sie Ihr iPhone gerade im Rucksack oder Koffer verstaut haben und Ihre Apple Watch für alles andere benutzen. Allerdings scheint der Befehl nicht mit jedem Gerät zu funktionieren und es gibt keinen klaren Grund dafür...

Sie können die Abkürzung "iPhone Battery Level" hier herunterladen.

So erstellen Sie benutzerdefinierte Siri-Verknüpfungen in jeder Anwendung auf dem iPhone und iPad

Siri-Shortcuts sind anpassbare Siri-Befehle. Anstatt darauf zu warten, dass Apple in einem iOS-Update eine bestimmte Aktion oder Befehlsphrase zu Siri hinzufügt, können Sie Ihren eigenen Sprachbefehl für so ziemlich jede beliebige Aktion erstellen.

Da die Shortcuts anpassbar sind, können sie in jeder Anwendung verwendet werden, vorausgesetzt, dass die Anwendung eine Schaltfläche "Zu Siri hinzufügen" enthält. Und das Beste an den Shortcuts ist, dass sie mehrstufig sein können und dass diese verschiedenen Schritte sogar von mehreren Anwendungen innerhalb einer einzigen Verknüpfung ausgeführt werden können.

Siri ist ja nicht nur eine Sprachtechnologie: Sie ist als Allround-KI-Assistent konzipiert, und Shortcuts können auch mit einem Tastendruck anstelle eines Sprachbefehls aktiviert werden.

Intelligente Verknüpfungen

Was man erst eine Weile im Alltag ausprobieren muss, um zu sehen, ob es so funktioniert wie versprochen: Apple verspricht, dass Siri eigens zusammengestellte Shortcuts anbieten wird, wenn Sie ausreichend Erfahrung mit Ihren Gewohnheiten gesammelt hat. Dann glaubt Siri, dass Sie etwas bestimmtes planten oder diese Aktion durchgeführt hätten, wenn Sie rechtzeitig daran gedacht hätten.

So bestellen Sie sich etwa immer zur gleichen Zeit einen Kaffee über eine bestimmte App, das merkt sich Siri und zeigt Ihnen eine Erinnerung auf dem Sperrbildschirm. Diese zeigt Ihnen eine einfache Schaltfläche, über die sie die Aktion anfordern, ohne die App öffnen zu müssen. Ebenso könnten Sie ein Angebot wie "Oma anrufen" an deren Geburtstag sehen, oder "Bitte nicht stören einschalten", wenn Sie ein Kino betreten.

Einige dieser nützlichen Shortcuts werden im Sperrbildschirm angezeigt, andere nur, wenn Sie die Benachrichtigungen vom oberen Bildschirmrand aus aufrufen.

So richten Sie eine Verknüpfung innerhalb einer Anwendung ein

Neue Shortcut-APIs ermöglichen es App-Entwicklern, eigene Siri-Shortcuts in ihre Software zu implementieren. Wenn Sie eine App benutzen und einen Button mit der Aufschrift 'zu Siri hinzufügen' sehen, dann haben Sie Glück. Alles, was Sie tun müssen, ist auf die Schaltfläche zu tippen und Siri wird einen Shortcut für die angegebene App-Funktion einrichten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm – Sie müssen Ihre Stimme aufnehmen, die die gewählte Phrase sagt. Es liegt an Ihnen, wie der Satz lauten sollte, aber es ist am besten, etwas Beschreibendes zu wählen, damit Sie es nicht vergessen.

In diesem Fall erstellt die App Tile einen Shortcut, um verlorene Schlüssel wieder zu finden. Wenn Sie die Codephrase auslösen, wird die Hardwarefunktion aktiviert und Ihr iPhone aus der Siri-Benutzeroberfläche heraus gefunden.

Natürlich hängt die genaue Aktion und ihre Integration in Siri davon ab, wie der Entwickler die Möglichkeiten nutzt.

So richten Sie mehrstufige Shortcuts ein

In diesem Fall werden die Shortcuts wirklich mächtig, so dass Sie mehrere Aktionen, möglicherweise aus mehreren Anwendungen, in einem einzigen Tippen oder Sprachbefehl zusammenfassen können. Auf der Keynote zur WWDC zeigte Apple ein Beispiel dafür. Der Shortcut "Surfzeit", liefert Ihnen einen Surfbericht und das Wetter für den von Ihnen gewählten Strand, überprüft die Verkehrslage, berechnet die erwartete Ankunftszeit und erinnert Sie an das Auftragen der Sonnencreme, wenn Sie ankommen.

Mehrstufige Shortcuts

Hier haben wir hier vier verschiedene Anwendungen vorliegen, auf die man über einen einzigen Sprachbefehl zugreift – und es kann noch viel komplizierter werden. Es ist das gleiche Prinzip wie bei den Szenen in der Home App, in denen mehrere Geräte unterschiedliche Verhaltensweisen mit einem einzigen Befehl ausführen.

Um eine mehrstufige Verknüpfung einzurichten, müssen Sie die Anwendung Shortcuts herunterladen. Sie werden es noch nicht in die Finger bekommen - es sei denn, Sie sind registrierter Entwickler, dann können Sie sich am Beta-Programm anmelden. Sobald iOS 12 aber final vorliegt, sollten Sie die Anwendung im App Store finden – und auch auf Geräte mit iOS 11 installieren können.

Mehrstufige Shortcuts anpassen

Die App Shortcuts ist in zwei Registerkarten aufgeteilt: Bibliothek, das sind die Shortcuts, die Sie erstellt haben, und Galerie, in der Sie vorgefertigte Shortcuts finden (die Sie dann bearbeiten und zu Ihrer Bibliothek hinzufügen können). Sie können auf eine Verknüpfung in Bibliothek oder Galerie tippen und sie dann mit dem Editor anpassen oder eine völlig neue Verknüpfung erstellen, indem Sie auf "Shortcut aus Bibliothek hinzufügen" tippen.

Auf dem Heimweg

Auf der WWDC demonstrierte Apple den Shortcut "Auf dem Heimweg" näher, die eine Vielzahl von Schritten in unterschiedlichen Anwendungen unternimmt. Für jeden Schritt können Sie auf die Details tippen, um sie zu bearbeiten (z. B. zusätzliche Empfänger zum Schritt "Nachrichten" hinzufügen oder das Ziel für Apple Maps ändern), oder sie ganz entfernen, indem Sie auf das X in der oberen rechten Ecke tippen.

Um der Verknüpfung einen neuen Schritt hinzuzufügen (oder einen ersten Schritt zu einer neuen Verknüpfung), tippen Sie auf die Suchleiste unten, die sich öffnet und den gesamten Bildschirm einnimmt. Sie müssen nicht unbedingt eine Suche durchführen - viele häufig verwendete Aktionen werden direkt dort angezeigt, einschließlich Ihrer Favoriten und Siris eigenen Vorschläge an der Spitze der Liste.

Aktionen hinzufügen

Wenn Sie die gewünschte Aktion gefunden haben, ziehen Sie sie einfach an der entsprechenden Stelle in die Verknüpfung und tippen Sie auf Fertig. Mit dem Editor können Sie auch eine Sprachphrase für die Verknüpfung festlegen oder auf Wiedergabe tippen, um sie in Aktion zu sehen. (Macwelt)