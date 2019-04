Autodaten sind Personendaten Manchmal können schon die Motordrehzahl und Fahrzeuggeschwindigkeit verraten, wer in einem bestimmten Wagen am Steuer sitzt. Zum Beispiel, wenn der eine Autonutzer gerne schnell fährt, der andere vorsichtig. Deshalb fallen auch solche Daten unter den Datenschutz – auch in einem Automotive-SOC. Laut der Definition des Verbands der Automobilindustrie (VDA) und Datenschutzexperten von Bund und Ländern gelten Fahrzeugdaten als personenbezogen, sobald sie mit der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) oder dem Kfz-Kennzeichen verknüpft sind. Zusätzlich sollten Schutzbestimmungen für alle Daten in einem Automotive-SOC umgesetzt werden. Eine wichtige Maßnahme ist die Anonymisierung oder Pseudonymisierung von Fahrzeugdaten, noch bevor sie vom Backend des Herstellers an das Automotive-SOC übertragen werden.