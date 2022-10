Der weltweite Trend weg vom Office und hin zu Hybrid Work oder Remote Work (der Begriff Home-Office wird international nicht verwendet) wirkt sich offenbar auch auf Microsofts Produktbezeichnungen aus: Bereits vor gut zwei Jahren hatte der Softwarekonzern angekündigt, den Großteil seiner Office-365-Pläne in Microsoft 365 umzubenennen. Nun gab das Unternehmen im Rahmen der Hausmesse Microsoft Ignite bekannt, dass der Markenname Office, unter dem Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook gruppiert waren, komplett verschwindet und durch Microsoft 365 ersetzt wird.

Die Umstellung erfolgt laut Microsoft zunächst für die Online-Office-Anwendungen auf Office.com - diese werden laut Microsoft bereits im November umgestellt. Im Januar 2023 sollen dann die in Windows 10 und Windows 11 integrierte Office-App und die mobilen Office-Apps für iOS und Android nachziehen. Im Zuge der Aktualisierung erhalten die Apps das Branding von Microsoft 365 und ein neues Logo - eine blaue Möbiusschleife, die - abgesehen von der Farbe - immer noch etwas an das vorherige tieforangene Office-Logo erinnert.

Ansonsten soll sich für Nutzer der Productivity-Suite wenig ändern, verspricht Microsoft. Sie hätten mit Microsoft 365 weiterhin Zugang zu Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook, zudem könnten Privatkunden und Unternehmen diese Anwendungen auch weiterhin über Office 2021 und Office LTSC-Pläne erhalten. Außerdem gibt es laut Microsoft keine Änderungen an den Office 365-Abonnementplänen.

Neue Features für Microsoft 365

Im Rahmen der Ignite-Hausmesse kündigte die Company außerdem einige weitere Funktionen für die neue Microsoft-365-App an. So soll es etwa ab November ein neues Apps-Modul geben, mit dem Nutzer die von ihnen am häufigsten verwendeten Tools in Microsoft 365 entdecken, starten und anheften können. Die gleiche Funktion zum Anpinnen von Tools wird in den kommenden Monaten auch auf Microsoft 365 Mobile verfügbar sein.

Bereits ab sofort für kommerzielle Nutzer im Web und unter Windows verfügbar ist die Funktion Tagging. Diese ermöglicht es Anwendern, ihre Inhalte mit benutzerdefinierten Tags für alle Arten von Inhalten zu gruppieren und zu organisieren.