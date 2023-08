Francine Zimmermann war 15 Jahre in verschiedenen Managementpositionen in der IT tätig. Als Business Coach hat sie sich auf das Thema „Trennung auf Augenhöhe – wertschätzende und menschenzentrierte Kündigung auch in herausfordernden Situationen“ spezialisiert. Sie begleitet Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte in schwierigen Kündigungssituationen. Sie berät Unternehmen, den wertschätzenden Umgang mit Kündigungen in die Unternehmenskultur zu integrieren und Nachhaltigkeit zu erreichen.