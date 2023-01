Nach sieben Jahren Entwicklung und zahlreichen Aufschüben plant Apple nun, seine AR/VR-Brille im Frühjahr 2023, also noch vor der jährlichen Worldwide Developers Conference im Juni, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das berichtet der für gewöhnlich sehr gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem Newsletter Power On.

Gurmans Informanten zufolge hat die Company das Gerät bereits einigen hochrangigen Softwareentwicklern zum Testen zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise soll ihnen die Entwicklung von ersten Drittanbieter-Apps für das neue Betriebssystem xrOS, intern Borealis genannt, erleichtert werden. Das Device selbst soll voraussichtlich später im Herbst 2023 unter dem Namen Reality Pro auf den Markt kommen, nachdem es im Frühjahr vorgestellt wurde und Entwickler im Juni auf der WWDC einen tieferen Einblick in die Softwarefunktionen erhalten haben, berichtet Bloomberg.

Die Prognose deckt sich damit in etwa mit der Vorhersage des Analysten und Apple-Insiders Ming-Chi Kuo, wonach sich der Marktstart wegen Software-spezifischen Problemen, dem Fehlen von Entwicklungs-Tools und Schwierigkeiten mit mechanischen Komponenten bei einem Falltest vom zweiten Quartal 2023 auf die zweite Jahreshälfte verschieben könnte. Kuo hält es entsprechend für wahrscheinlicher, dass Apple das AR/VR-Headset statt bereits im Januar auf einem Medienevent im Frühjahr oder auf der WWDC ankündigen wird, basierend auf dem aktuellen Entwicklungsfortschritt.

(1/3)

Apple's AR/MR headset development is behind schedule due to issues with mechanical component drop testing and the availability of software development tools, meaning that mass shipment of this device may postpone from the original 2Q23 to the end of 2Q23 or 3Q23. https://t.co/YitWBWxbRI