Nachdem erst vergangene Woche Berichte die Runde machten, dass Apple die Arbeit an dem Betriebssystem für seine Smart Glasses forciert, gibt es nun wieder einen Dämpfer: Wegen nicht näher spezifizierten Software-bedingten Problemen rechnet der gewöhnlich gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo damit, dass das MR-Headset von Apple erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt kommt.

Zwar würde die Massenlieferung von Komponenten bereits in der ersten Jahreshälfte aufgenommen, so Kuo. Der Zeitplan für die Massenauslieferung von Apples MR-Headset könnte sich jedoch aufgrund von Softwareproblemen bis zur 2. Jahreshälfte verzögern. Außerdem rechnet er damit, dass im ersten Jahr weniger als 500.000 Stück ausgeliefert werden - verglichen mit den erwarteten 800.000 bis 1,2 Millionen Einheiten.

My latest survey indicates that the mass shipment schedule of Apple's MR headset may delay to 2H23 because of software-related issues (vs. the previous estimate of 2Q23).