"Workforce of the Future" ist eine von Cisco in Auftrag gegebene Studie unter 10.095 Teilnehmern in zwölf Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Russland. Aus Deutschland kamen 1001 Teilnehmer. Befragt wurden Angestellte im Büro nach ihren Erfahrungen der letzten Monate und Erwartungen an Arbeitgeber ab 2021. Demnach durfte vor der Krise ein Viertel der Deutschen grundsätzlich von zu Hause arbeiten, ohne dieses Angebot zu nutzen.

Auch wenn nur sechs Prozent der Befragten die meiste Zeit von zu Hause aus arbeiteten, hofft nun eine klare Mehrheit (58 Prozent) auf die Beibehaltung dieser Möglichkeit. Dabei wünschen sich 86 Prozent mehr Eigenverantwortung bei der Festlegung, wie und wann sie die Büroräume nutzen. Im Laufe der letzten sechs Monate haben 61 Prozent der deutschen Arbeitnehmer die Vorteile und Herausforderungen bei der Arbeit von zu Hause aus besser kennengelernt. Die größten Vorteile sehen sie in der Möglichkeit zur Arbeit in verteilten Teams (61 Prozent), größerer Autonomie (60 Prozent) sowie schnelleren Entscheidungen (58 Prozent). Nur acht Prozent der Befragten fühlten sich nach dem Wechsel ins Homeoffice stärker kontrolliert. Rückblickend sagen 81 Prozent, ihr Arbeitgeber vertraut ihnen seit Beginn der Heimarbeit mehr oder gleichbleibend, dass sie auch dort ihren Job gut machen.

Für eine effektive Kommunikation und Kollaboration im Homeoffice sind 71 Prozent der Mitarbeiter der Ansicht, dass das Unternehmen ihnen zu Hause eine ähnliche Technologie wie im Büro zur Verfügung stellen sollte. 65 Prozent der Befragten glauben nun, dass sich Mitarbeiter nicht im selben Raum aufhalten müssen, um effektiv zusammenzuarbeiten. So sollen Unternehmen 2021 in Technologien investieren, die zur Arbeit an entfernten Standorten erforderlich sind und das Büro aus gesundheitlicher Sicht sicherer machen. Zudem sind 69 Prozent der Meinung, dass mehr Wissen über Technologie und digitale Fertigkeiten für den Geschäftserfolg im Jahr 2021 grundlegend sein werden.