Erfolgreiche Pressearbeit: Darauf kommt es an

Pressearbeit ist eine Teildisziplin der Öffentlichkeitsarbeit. Wie der Name schon verrät, geht es dabei im Kern um die aktive Beziehungspflege zu Journalisten. Denn sie entscheiden letztendlich, über welche Themen berichtet wird. Wer also mit seinem Unternehmen, seinen Produkten oder Dienstleistungen in der medialen Öffentlichkeit dauerhaft sichtbar werden möchte, sollte sich mit der Arbeitsweise von Redaktionen vertraut machen und vor allem die Bedürfnisse der Journalisten verstehen.

Erfolgreiche Pressearbeit setzt genau hier an, indem sie diese Bedürfnisse passgenau bedient. Konkret bedeutet das: - Erfolgreiche Pressearbeit ist kein Sprint, sondern ein Ausdauerlauf. - Qualität, Timing und Kontinuität sind dabei die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren. Es gilt, relevante und mediengerechte Informationen zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Journalisten zu bringen. Und zwar nicht nur einmal, sondern regelmäßig. - Erfolgreiche Pressearbeit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines systematischen Vorgehens. Statt blindlings loszulegen, braucht es eine gründliche Planung, um Ziele und Zielgruppen, Botschaften und Maßnahmen festzulegen.