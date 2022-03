Am 8. März um 19 Uhr hiesiger Zeit ist es soweit: In seiner ersten Keynote 2022 stellt Apple unter dem Motto "Peek Performance" eine erste Runde an neuen Produkten vor. Erwartet und teilweise bereits bestätigt sind insbesondere ein iPhone SE der dritten Generation, ein neues iPad Air, ein Mac mini mit M1 Pro und M1 Max sowie ein Macbook Pro 14 mit M2 Chip. Darüber hinaus gibt es wie üblich auch etliche Spekulationen rund um andere Produkte, die einfach nicht zu dieser Veranstaltung passen. Wir erklären warum.

AirPods Pro Die zweite Generation der AirPods Pro wird definitiv irgendwann im Jahr 2022 auf den Markt kommen, allerdings nicht zu diesem Event. Der Grund: Apple hat zwar im März 2019 die zweite und letzte Generation der AirPods vorgestellt. Alle anderen AirPods wurden jedoch im Herbst veröffentlicht und genau dann erwarten wir auch die AirPods Pro. Wenn sie auf den Markt kommen, können Sie mit einem neuen bündigen Design ohne die charakteristischen Stiele, einer besseren Akkulaufzeit und verlustfreiem Klang rechnen. spoods.de AirTag 2 Okay, allzu hoch sind die Erwartungen nicht, dass in der Apple Keynote eine neue Version von Apples Bluetooth-Tracker vorgestellt wird. Aber immerhin wurde der ursprüngliche AirTag auf dem Frühjahrs-Event 2021 angekündigt. Wenngleich es einige Probleme gibt, die behoben werden müssen, erwarten wir (noch) kein Update. So ist aktuell der Akku zu leicht zu entfernen und der Lautsprecher zu leicht zu deaktivieren. Problematisch ist auch das Design, das es zu schwierig macht, ihn an irgendetwas zu befestigen. Erfahrungsgemäß könnte es eine Weile zwischen den AirTag-Updates dauern. Mac Pro Ein weiteres Produkt, das mit ziemlicher Sicherheit noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird, ist ein neu gestalteter und überarbeiteter Mac Pro. Die Frühjahrs-Keynote ist jedoch der falsche Zeitpunkt dafür, weil der Fokus auf Consumer-Produkten liegt und der Mac Pro ist alles andere als das. Die letzten Modelle wurden auf der WWDC vorgestellt. Wir erwarten, dass sich dieser Trend in diesem Jahr fortsetzt. Mit einem noch leistungsfähigeren Prozessor und einem kompakteren Design wird der Mac Pro eine große Sache sein, sobald er angekündigt wird. Alleinstehender Monitor Wir würden uns freuen, wenn wir uns irren, aber die Chancen sind gering, dass auf der anstehenden Veranstaltung ein eigenständiger Monitor vorgestellt wird. Wenn die Gerüchte stimmen, wird Apple zwar noch in diesem Jahr einen Monitor auf den Markt bringen - den ersten seit der Abschaffung des Thunderbolt-Displays im Jahr 2016 -, aber wir erwarten ihn nicht vor Herbst. Spekulationen zufolge soll es sich um einen 27-Zoll-Mini-LED-Bildschirm mit ProMotion handeln. HomePod mit Display Berichten zufolge arbeitet Apple an einer neuen Art von HomePod, der mit dem Amazon Echo Show und dem Google Nest Hub konkurrieren soll und 2022 auf den Markt kommen könnte - wenn auch nicht auf dem anstehenden "Peek Performance"-Event. Apple hat in der Regel HomePod-Geräte im Herbst angekündigt - wie den HomePod mini im letzten Jahr. Ein HomePod mit Display ist eine überfällige Ergänzung zu Apples Smart-Speaker-Familie, aber wir wetten, dass es noch etwas länger dauern wird, bis wir einen Blick darauf werfen können. (mb) Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der Schwesterpublikation Macworld.com.