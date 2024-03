Mit dem Surface Pro 10 for Business und dem Surface Laptop 6 for Business bringt Microsoft die ersten Surface-PCs, die für den KI-Einsatz optimiert wurden. Zudem verfügen beide Geräte über die neue Copilot-Taste, die den Zugriff auf die Windows-KI-Funktionen vereinfachen soll. Zudem seien beide Modelle, so Microsoft, speziell mit Blick auf die Anforderungen von Business-Anwendern entwickelt worden.

KI an Bord

Herzstück der neuen PCs sind die Core-Ultra-Prozessoren von Intel, die über eine dedizierte NPU verfügen. Die Neural Processing Unit soll auf dem PC den lokalen KI-Einsatz ermöglichen. Als Vorteile der NPU-Integration nennt Microsoft KI-Funktionen wie Windows Studio Effects und Live Captions.

Mehr Performance

Leistungsmäßig sei das Surface Laptop 6 zweimal schneller als das Vorgängermodell, heißt es in Redmond. Und das Surface Pro 10 sei bis zu 53 Prozent performanter als ein Modell der Pro-9-Reihe.

Das Surface Pro 10 im Detail

Das Surface Pro ist das bislang leistungsstärkste Modell im Microsoft-Portfolio, das von Intel-Core-Ultra-Prozessoren angetrieben wurde. Zudem wartet es mit einem neuen Connectivity-Feature auf: Die Unterstützung von 5G-Mobilfunk auf der Intel-Plattform. Das Pro 10 kann sowohl als Laptop dienen, als auch wie ein Tablet genutzt werden.

Hierzu lässt sich das Device mit Touch-Gesten, Sprachbefehlen und mit handschriftlichen Eingaben in Verbindung mit dem Surface Slim Pen bedienen. In Microsoft 365-Apps wie OneNote kann Copilot mithilfe von KI handschriftliche Notizen analysieren.

Neue Kamera

Für Videokonferenzen wartet das Surface Pro 10 mit einem weiteren Schmankerl auf. Es hat eine sogenannte Ultrawide Studio Camera als Frontkamera eingebaut. Damit, so Microsoft, sei es der erste Windows PC, der mit einem Sichtfeld von 114 Grad aufwartet. Videos könnten dabei in 1440p aufgenommen werden. Das KI-gestützte Windows Studio Effects soll dabei sicherstellen, dass der Sprecher bei Videoanrufen immer im Bild ist und gut aussieht.

Auch in Sachen Sicherheit hat Microsoft aufgerüstet. So ist standardmäßig die erweiterte Anmeldesicherheit aktiviert. Ferner verfügt das Surface über ein NFC-Lesegerät, das die sichere Authentifizierung ohne Passwort mit NFC-Sicherheitsschlüsseln wie YubiKey 5C NFC ermöglicht.

Die Hardware

Das Surface Pro 10 for Business ist entweder mit einem Intel Core Ultra 5 Processor 135U oder einem Core Ultra 7 Processor 165U erhältlich. Beim RAM-Ausbau besteht die Wahl zwischen Varianten mit 8GB, 16GB, 32GB oder 64GB. Als Speicher stehen 256 GB, 512 GB und 1 TB zur Auswahl. Der 13 Zoll große Touchscreen wartet mit einer Auflösung von 2880 x 1920 auf. Ohne Steckdose soll das Device mit dem verbauten 48 Wh Akku bis zu 19 Stunden laufen.

Das Surface Laptop 6 for Business

Im Gegensatz zu den Modellen der 10-er Reihe ist das Surface Laptop 6 for Business als reines Notebook konzipiert. Dennoch verfügt es über ein 13,5-Zoll- oder ein 15-Zoll-PixelSense-Touchscreen-Display, das auf Berührung ausgelegt ist. Dies soll das Browsen und Navigieren erleichtern.

Ausstattung

Herzstück der Notebooks sind die Intel Core-Prozessoren der Ultra-H-Series. Zum Einsatz kommt entweder der Ultra 5 135H oder der Ultra 7 165H. Beiden Prozessoren stehen je nach Modell zwischen 8 und 64 GB RAM zu Seite. Beim Storage hat der Käufer die Wahl zwischen 256, 512 GB sowie 1 TB. Je nach Modell gibt Microsoft eine Akkulaufzeit von 18,5 bis 19 Stunden an.

Für das Surface Laptop 6 hat Microsoft nach eigenen Angaben eine neue Surface Studio Camera entwickelt. Sie nimmt 1080p-Videos auf und nutzt ebenfalls die KI-gesteuerten Windows Studio Effects. Windows Studio Effects verwendet Algorithmen des maschinellen Lernens, die auf der NPU ausgeführt werden.

Optionaler Smartcard-Leser

Kunden in den USA und Kanada dürfen sich beim 15-Zoll-Surface-Laptop über ein weiteres Feature freuen. Dort ist optional ein integrierter Smartcard-Leser erhältlich. Damit können sich Kunden in hochsicheren Branchen wie Behörden und Finanzdienstleistungen ohne Passwort anmelden, indem sie einfach ihre Smartcard einstecken. Dazu, ob dieses Feature später auch auf anderen Märkten verfügbar sein wird, machte Microsoft keine Angaben.

Verfügbarkeit

Surface Pro 10 for Business und Surface Laptop 6 for Business können ab sofort in ausgewählten Märkten vorbestellt werden. Die Auslieferung soll ab dem 9. April erfolgen.